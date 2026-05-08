La clave para revertir el hígado graso inicial de forma definitiva y sin medicamentos

La enfermedad hepática grasa no alcohólica, conocida como MASLD, afecta a cerca del 38% de los adultos y suele avanzar sin síntomas evidentes en sus primeras etapas.

El hígado graso inicial es reversible con cambios sostenidos en la alimentación, el ejercicio y el peso corporal. No existe ninguna cápsula, vitamina ni suplemento que cure por sí solo esta condición, advierten la Mayo Clinic y la Edith Cowan University. La estrategia que los especialistas respaldan con mayor evidencia no requiere fármacos: requiere constancia.

La enfermedad hepática grasa no alcohólica —denominada internacionalmente MASLD— afecta aproximadamente al 38% de los adultos en el mundo, según datos publicados en la revista Molecular Nutrition & Food Research. El padecimiento ocurre cuando las células hepáticas acumulan grasa en exceso y se asocia con obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y sedentarismo. En fases tempranas no genera síntomas evidentes, lo que retrasa el diagnóstico y permite que avance hacia inflamación crónica, fibrosis o insuficiencia hepática.

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En México, el hígado graso no alcohólico representa una de las causas más frecuentes de enfermedad hepática crónica, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal. El órgano interviene en el metabolismo de grasas y azúcares, elimina sustancias tóxicas y produce proteínas necesarias para múltiples procesos biológicos. Cuando se deteriora, todo el equilibrio metabólico se ve comprometido.

Esta imagen conceptual ilustra la potencial relación entre el consumo de medicamentos y el desarrollo de hígado graso en el cuerpo humano, enfatizando la importancia de la vigilancia médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder entre 7% y 10% del peso corporal transforma la función hepática

La pérdida de entre 7% y 10% del peso corporal mejora significativamente la función del hígado en pacientes con esteatosis no alcohólica, según el Hospital Ángeles Health System, con base en evidencia de la National Library of Medicine y la Cleveland Clinic. En casos leves, sin inflamación ni fibrosis, la grasa hepática puede disminuir en pocos meses una vez que se corrige la alimentación, se pierde peso y se incrementa la actividad física.

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El tiempo de recuperación varía según la gravedad del daño. Cuando el hígado graso avanza a esteatohepatitis, fibrosis o cirrosis, la reversión es más lenta y puede ser parcial. Por eso, el diagnóstico temprano determina el pronóstico: a menor daño acumulado, mayor es la capacidad de recuperación del tejido hepático.

Un dato que los especialistas subrayan: la enfermedad puede reaparecer. Los pacientes que pierden peso y logran eliminar la grasa del hígado —incluso cuando ya había fibrosis— pueden volver a desarrollarla si retoman los hábitos que la originaron. Los cambios de estilo de vida no son una fase temporal; son permanentes.

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(Imagen Ilustrativa Infoabe)

La dieta mediterránea es el patrón alimentario con mayor respaldo científico

La dieta mediterránea es la que concentra mayor evidencia para prevenir y revertir el hígado graso no alcohólico, de acuerdo con el equipo de hepatología del Hospital Clínic de Barcelona. Este patrón es bajo en grasas saturadas y azúcares, y prioriza frutas, verduras, legumbres, granos enteros, pescado y aceite de oliva.

Los alimentos que deben reducirse o eliminarse incluyen carnes rojas, embutidos, mantequilla, nata, bebidas azucaradas, chocolate, helados y miel. Las bebidas azucaradas merecen atención particular: contienen fructosa en concentraciones altas, un azúcar que el hígado metaboliza de forma preferente y que estimula directamente la síntesis de grasa hepática. Eliminarlas es, para los especialistas del Clínic, uno de los primeros objetivos del tratamiento.

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Los hidratos de carbono no deben suprimirse por completo. El Hospital Clínic recomienda limitar su consumo a cuatro raciones diarias —60 gramos de pasta o arroz, 40 gramos de pan, 150 gramos de papa— y procurar que al menos una sea integral. La distribución del plato ideal destina la mitad al espacio a ensalada o verdura, un cuarto a hidratos y un cuarto a proteína, con preferencia por fuentes vegetales.

Un profesional inspecciona meticulosamente vegetales frescos como espinacas y col rizada con una lupa en un entorno de laboratorio, investigando sus propiedades para prevenir enfermedades hepáticas, rodeado de diversas hortalizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos 150 minutos de actividad física a la semana reducen la grasa hepática

La actividad física regular de al menos 150 minutos semanales contribuye directamente a reducir la acumulación de grasa en el hígado, según el Hospital Ángeles Health System. Lo más efectivo es combinar ejercicio aeróbico —caminar a paso rápido, andar en bicicleta, nadar, bailar— con ejercicio de fuerza o resistencia, como sentadillas, planchas y flexiones.

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Para quienes no pueden practicar ejercicio aeróbico por limitaciones físicas, el Hospital Clínic de Barcelona señala que una rutina de seis a ocho ejercicios anaeróbicos, con 10 a 15 repeticiones cada uno y hasta tres series, puede ejecutarse en casa con pesas de uno a dos kilogramos, una cinta elástica y una esterilla. La duración estimada es de entre 20 y 40 minutos. El yoga y el pilates también son opciones válidas dentro de este esquema.

Una representación visual semi-realista ilustra un hígado afectado por toxinas, destacando la importancia de detectar una sobrecarga hepática para la salud general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos “naturales” no reemplazan el cambio de hábitos y algunos pueden agravar el daño

El mercado de productos para “desintoxicar” o “limpiar” el hígado crece cada año. Cápsulas con antioxidantes, fibras, extractos vegetales y compuestos de origen natural se promocionan como soluciones rápidas frente al hígado graso. Nuevas investigaciones advierten que algunos de estos preparados no solo carecen de respaldo sólido, sino que pueden agravar el problema.

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Uno de los hallazgos más inesperados proviene de un estudio liderado por la profesora Lois Balmer, de la Edith Cowan University, publicado en Molecular Nutrition & Food Research. La inulina —una fibra soluble presente en numerosos prebióticos comerciales— empeoró varios parámetros del hígado graso en modelos animales: los sujetos presentaron aumento de peso, niveles más elevados de glucosa en sangre y mayor inflamación hepática. Los investigadores atribuyen este resultado a alteraciones en la microbiota intestinal.

“La dieta importa no solo por lo que comemos, sino también por cómo interactúan los nutrientes en el organismo”, señaló Balmer en declaraciones difundidas por la universidad australiana. Cuando la inulina se combinó con ácido elágico —un antioxidante presente en granadas, uvas, arándanos y nueces—, parte de los efectos negativos disminuyó, lo que sugiere que las interacciones entre nutrientes modifican profundamente los resultados biológicos.

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Entre los suplementos más estudiados, la Mayo Clinic detalla lo siguiente: la vitamina E podría reducir inflamación y cicatrización hepática en algunos pacientes, pero no es segura para personas con diabetes tipo 2 o fibrosis avanzada. Los ácidos grasos omega 3 muestran resultados contradictorios y los especialistas prefieren priorizar fuentes alimentarias —pescado, nueces, semillas— antes que cápsulas. La curcumina, componente activo de la cúrcuma, se asocia con posibles efectos antiinflamatorios, aunque faltan estudios concluyentes en humanos.

Una ilustración muestra un hígado graso junto a un reloj y alimentos poco saludables como pizza, donas, refrescos y papas fritas, destacando el riesgo de la alimentación desordenada y la falta de horarios regulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar el alcohol y controlar enfermedades crónicas son condiciones no negociables

El consumo de alcohol sobre un hígado con depósito de grasa añade toxicidad directa y acelera la progresión de la enfermedad. El Hospital Clínic de Barcelona recomienda no beber alcohol en ninguna cantidad: no existe un umbral seguro para personas con hígado graso diagnosticado.

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El control de enfermedades crónicas asociadas —diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión— también forma parte del tratamiento integral. En algunos casos, los médicos indican fármacos para regular glucosa, colesterol o triglicéridos, no para tratar directamente el hígado graso, sino para eliminar los factores que lo alimentan.

Los pacientes con grasa en el hígado sin inflamación ni fibrosis pueden hacer seguimiento desde el primer nivel de atención. La recomendación es una analítica cada dos o tres años para detectar signos de fibrosis o progresión. Quienes ya presentan fibrosis avanzada requieren seguimiento con hepatología o gastroenterología para controlar la aparición de cirrosis y sus complicaciones.