Mamá de Carolina Flores relata el “frío” carácter de Erika “N”, la exreina de belleza no quería que madre y suegra se conocieran

La madre de Carolina Flores revela datos sobre la personalidad de Erika "N" (Imagen de Infobae)

La detención de Erika María “N” en Caracas marca un nuevo capítulo en la investigación del feminicidio de Carolina Flores. La captura ocurrió el 29 de abril en un departamento de lujo ubicado en la zona de La Cigarra, municipio El Hatillo, en la capital venezolana.

La acusada de feminicidio y suegra de la víctima habría llegado a Venezuela el 16 de abril, un día después del asesinato de Carolina Flores, tras realizar una escala en Panamá.

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Actualmente, Erika María “N” permanece bajo custodia mientras se concluyen los trámites diplomáticos entre la Fiscalía capitalina, la FGR y Venezuela, para asegurar su extradición a México.

El feminicidio de Carolina Flores Gómez, modelo y exreina de belleza, tuvo lugar el 15 de abril en la colonia Polanco. La supuesta agresora habría huido sin que su hijo Alejandro Sánchez, esposo de la víctima y padre del bebé de la pareja, lo impidiera.

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La relación que tenía Erika “N” y la madre de Carolina Flores

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

En entrevista con Mafian TV, la madre de Carolina Flores, Reyna Gómez, relató cómo era su relación con la presunta asesina de su hija y narró los breves encuentros que tuvo con ella.

“La conocí una vez solamente, en febrero del año pasado. Los acompañamos la señora y yo a comprar el vestido de novia para mi hija. Esa fue la única vez que la conocí. Después fuimos al restaurante El Rodeo en Tijuana”, relató.

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Reyna Gómez quería tener una relación más cercana con la suegra de su hija; sin embargo, por el carácter de la mujer, fue imposible:

(X/@siete_letras)

“Le decía a Carolina que me presentara a su suegra, pero ella me decía: ‘Ay, no, es que tú eres bien platicadora. Al rato te la vas a querer llevar de compras’. Y yo le decía: ‘Sí, me la llevo’. Pero me decía: ‘No, la señora es bien prudente y bien callada’. Nunca se dio”.

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Finalmente, narró un encuentro extraño e incómodo que tuvo con la mujer, a la que describe como “muy seria”:

“Después yo me la encontré como a las tres semanas. Yo, bien buena onda, le dije: ‘Hola, señora, ¿cómo está?’ y me dijo: ‘Hola’, pero seria. Le dije: ‘¿No me recuerda? Soy la mamá de Carolina’ y me dijo: ‘Ah, hola’. Yo soy muy efusiva, pero a la señora la agarré en curva. Me saludó, pero seria. No lo tomé a mal, no lo tomé como grosería”.

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La madre de Carolina Flores sostiene el vínculo con su yerno pese a las acusaciones

La detención de Erika Guadalupe "N" en Venezuela pone fin a una extensa búsqueda internacional por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

En medio del proceso judicial y social que rodea el caso, la mamá de Carolina Flores, Reyna Gómez Molina, opta por mantener contacto con su yerno Alejandro Sánchez.

En entrevista con Mafian Tv, Reyna Gómez Molina explica que el motivo de seguir en comunicación es preservar la cercanía con su nieto: “Yo lo único que pido es justicia para mi hija. Él es el único vínculo que tengo con lo único que tengo de mi hija (el bebé)”.

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Alejandro Sánchez enfrenta cuestionamientos públicos por la demora en notificar el crimen y por supuesta complicidad en la huida de su madre. Reyna Gómez Molina reconoce que, en su caso, habría actuado distinto y dado aviso inmediato a las autoridades.

Llama la atención sobre el hecho de que fue Alejandro Sánchez quien la alertó telefónicamente desde la fiscalía capitalina, el 16 de abril. Durante la llamada, Gómez Molina escuchó a una mujer de fondo y preguntó si era Carolina. Sánchez contestó que no, que estaban en la fiscalía porque su madre había disparado contra Carolina.

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