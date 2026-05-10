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“Lo más elemental como árbitro es saberte las reglas”, Francisco Chacón habla sobre polémica de Katia Itzel García en el juego de Cruz Azul vs Atlas

La Máquina logró su boleto a las semifinales tras imponerse a las Rojinegros por la mínima diferencia en el Estadio Azteca

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Katia Itzel García será la primera árbitra central mexicana en participar en un Mundial varonil de la FIFA (Cortesía FMF)
La Máquina logró su boleto a las semifinales tras imponerse a las Rojinegros por la mínima diferencia en el Estadio Azteca. (Cortesía FMF)

La actuación de Katia Itzel García volvió a generar controversia entre aficionados y especialistas arbitrales por no sancionar un tiro libre indirecto en el Cruz Azul vs. Atlas de cuartos de final, donde José Paradela retrasó el balón hacia Kevin Mier, quien lo tomó con la mano.

Aunque el error no alteró el resultado, sigue siendo una equivocación grave para una árbitra que dirigirá en el Mundial 2026, pues se trata de una regla básica que todo silbante debe dominar.

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Chacón y el Cantante Guerrero hablan al respecto

La silbante no señaló un penal a favor de Cruz Azul. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La silbante no señaló un penal a favor de Cruz Azul. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En la transmisión del Cruz Azul vs. Atlas, Fernando “El Cantante” Guerrero alertó sobre esta falla arbitral cuando pocos la habían notado, donde claramente se observa cómo José Paradela retrasa el balón desde el mediocampo hacia su portero Kevin Mier; este lo toca con el pie, pero al ser presionado por un atacante de Atlas, lo toma con la mano.

De acuerdo con el reglamento de futbol, la normativa 12 establece lo siguiente: “Se concederá un libre indirecto al guardameta que tomó el balón con las manos cuando el futbolista se lo cedió con el pie de forma deliberada”.

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A un mes de hacer su debut en el Mundial 2026, esta falla de fundamentos básicos de Katia Itzel García ha generado preocupación entre otros miembros del gremio arbitral, quienes en redes sociales han expresado su punto de vista al respecto como el caso de Francisco Chacón, quien emitió el siguiente mensaje en su cuenta de X:

“Lo más elemental como árbitro es saberte las reglas de juego, después de eso saberlas interpretar, increíble el “horror” reglamentario, el jugador de Cruz Azul le regresa deliberadamente el balón a su portero y este lo toma con las manos, le pasó de noche a Katia. Imagínense ese error en el Mundial.”

Otras polémicas contra Katia Itzel

Katia Itzel García es criticada por quitarle una jugada manifiesta de gol a Mazatlán en su juego contra Pumas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Katia Itzel García es criticada por quitarle una jugada manifiesta de gol a Mazatlán en su juego contra Pumas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Esta no es la primera vez que Katia Itzel García se ve en el ojo del huracán por sus decisiones arbitrales. Ya había ocurrido en el Pumas vs. Mazatlán de la temporada regular, donde consultó el reloj y dio por terminado el primer tiempo en plena jugada de peligro para los Cañoneros.

A pesar de ser una de las árbitras con mejor toma de decisiones al señalar faltas, estas fallas en fundamentos básicos generan ruido en redes sociales.

Tras empezar su carrera como una de las silbantes principales en la Liga Mx Femenil, recibió una oportunidad de pitar un partido en la rama varonil y a partir de ahí se ha convertido en una de las silbantes más consistentes de cada jornada, lo cual le valió para ser considerada rumbo al Mundial 2026.

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