Emiliano Aguilar responde si dejaría el apellido Aguilar por tensiones con su padre

Las tensiones familiares resurgieron recientemente, tras una desafortunada publicación de la familia Aguilar contra Emiliano. (Jovani Pérez / Infobae M´xico)

Emiliano Aguilar Treviño se autopercibe como el menos Aguilar de toda la dinastía. En una reciente entrevista, el rapero externó sus intenciones de usar solo su apellido materno para disociarse de su famoso padre.

A finales de 2024, Emiliano incursionó en la música en estilo al extremo del ranchero y regional mexicano que ha instaurado a su familia como un referente en la industria.

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Tensiones con Pepe Aguilar y el deseo de quitarse el apellido

A diferencia de sus hermanos menores, Leonardo y Ángela, él ha ganado espacios en festivales, radio y la televisión por méritos propios.

Sus constantes cruces públicos con Pepe Aguilar han tensado su relación, fracturada por un incidente en 2017. Emiliano, entonces de 24 años de edad, fue detenido por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EEUU en el cruce fronterizo de San Ysidro, California, entre Tijuana y San Diego, tras intentar ingresar ilegalmente a cuatro personas de nacionalidad china en el maletero de su vehículo.

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El sábado 9 de mayo, Emiliano estuvo como invitado en el matutino Venga la Alegría. Con la misma naturalidad y honestidad con que interactúa en redes sociales, habló sobre su relación con su padre y medios hermanos.

La charla tuvo un punto álgido que se viralizó en plataformas digitales. Al recordar el largo historial de conflictos entre él y su padre, el presentador Pedro Prieto le cuestionó si ha pensado en renunciar al apellido Aguilar.

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Para sorpresa del español, en su mente Emiliano se ha distanciado de su apellido paterno: “Si tuviera todo el historial que tiene mi abuelo, simón, con orgullo me lo pondría otra vez. Si no, pues no sé, carnal”.

El hijo de Pepe Aguilar ha desatado controversia en los últimos meses por sus controversiales declaraciones sobre la familia Aguilar. (Redes Sociales)

¿Quién es la madre de Emiliano y por qué se separó de Pepe Aguilar?

Con su actitud irreverente en el matutino de TV Azteca, Emiliano volvió a tener los reflectores sobre él y avivó el interés por su vida y por la historia poco conocida del primer matrimonio Pepe Aguilar con la cantante Carmen Treviño.

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Durante los años 80, Carmen Treviño alcanzó cierta fama como baladista. Sus sencillos más exitosos fueron los temas “Quiero ser” y “Te amo así”.

A principios de los años 90 incursionó en el cine. Aunque Pepe Aguilar ha sido hermético sobre su primer matrimonio, se tiene registro que él y Carmen Treviño coincidieron en la película La güera Chabela y Jesús Cadenas de 1994.

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Carmen Treviño y Pepe Aguilar tuvieron un fugaz matrimonio a mediados de los años 90. (YouTube)

Durante la filmación se enamoraron y poco tiempo después se casaron. De acuerdo a las escasas declaraciones de Pepe Aguilar sobre su primer matrimonio, ambos se precipitaron.

“Me desenamoré, no, no es cierto, nos apresuramos, cuando empezó a asentarse todo, no éramos compatibles y ves la verdadera vida”.

En octubre de 1997, Pepe Aguilar se casó con Aneliz Álvarez Alcalá, con quien tuvo tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela. Desde entonces, se han distinguido como uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo y recientemente hicieron un viaje a Japón para celebrar un año más como pareja.

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Por su parte, Carmen Treviño desapareció del ojo público hasta 2017, cuando Emiliano Aguilar fue detenido en la frontera de Estados Unidos por intentar cruzar ilegalmente al país con cuatro ciudadanos chinos escondidos en su auto.

Carmen Treviño es una figura constante y presente en la vida de Emiliano.(IG: @carmen.trevino64)

De acuerdo con Treviño, pese a la molestia de Pepe Aguilar, en ningún momento dejó de apoyar a su hijo. En entrevista para Al Rojo Vivo, indicó: “Pepe es muy vacilón y qué bueno. Yo creo en la justicia, creo en mi hijo y el papá lo quiere mucho y si dijo lo que dijo, lo hizo por amor y por vacilar”.

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En junio de 2017, Emiliano Aguilar se declaró culpable del delito de tráfico de personas y fue condenado a tres años de libertad condicional, rehabilitación y tuvo que pagar una fianza de 15,000 dólares.