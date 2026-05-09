Cajas de dulces, relleno de droga: perro policía descubre metanfetamina en paquetería de Michoacán

La metanfetamina fue descubierta por un perro entrenado. Crédito: Gabinete de Seguridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) descubrieron dos kilogramos de metanfetamina ocultos en cajas de dulces durante inspecciones aleatorias en una empresa de mensajería ubicada en el municipio de Morelia, Michoacán, con apoyo de un binomio canino adiestrado para la detección de narcóticos.

La droga viajaba distribuida en cuatro paquetes confeccionados en plástico, todos ocultos dentro de cajas y bolsas de dulces comprimidos.

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El hallazgo fue posible gracias al marcaje positivo del perro detector, que alertó a los agentes sobre el contenido de los envíos antes de que pudieran continuar su trayecto.

Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades legales.

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Binomio canino marcó positivo en cajas de dulces

Según un comunicado compartido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el operativo se desarrolló a partir de inspecciones aleatorias en las instalaciones de la empresa de mensajería en Morelia.

Durante el recorrido por los diferentes envíos y áreas del establecimiento, el binomio canino entrenado para la detección de narcóticos realizó un marcaje positivo sobre cajas y bolsas que, a simple vista, contenían dulces comprimidos.

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La droga fue puesta a disposición de la FGR. Crédito: Gabinete de Seguridad

Al abrir los paquetes, los agentes encontraron cuatro envoltorios de plástico en el interior. Cada uno contenía una sustancia con las características propias de la metanfetamina. El peso total aproximado del aseguramiento fue de dos kilogramos.

No se reportaron detenciones vinculadas directamente al hallazgo en el momento del operativo.

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La acción fue resultado de la coordinación entre la AIC de la FGR y la SSPC, dos instituciones del Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

El uso del binomio canino resultó determinante para identificar los paquetes entre el volumen de envíos que manejaba la empresa en ese momento.

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La SSPC refrendó su compromiso de fortalecer controles en empresas de mensajería

Tras el aseguramiento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para inhibir el contrabando de drogas a través de empresas de paquetería y mensajería en el país.

El uso de estos canales de distribución representa una modalidad que las autoridades buscan desarticular mediante operativos coordinados y revisiones periódicas.

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todo ocurrió en una empresa de paquetería de Morelia. Crédito: Gabinete de Seguridad

El comunicado de la SSPC subrayó que las instituciones del Gabinete de Seguridad actúan de manera conjunta para fortalecer los controles en este tipo de establecimientos y proteger la salud de la población.

La dependencia no precisó el origen ni el destino del paquete en el que se ocultaba la droga, ni el nombre de la empresa de mensajería involucrada.

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El caso quedó en manos del Ministerio Público para determinar el curso de las investigaciones y las responsabilidades legales que correspondan.

El olfato que no falla: en Chihuahua, otro perro policía descubrió droga

El este 7 de mayo, un caso similar ocurrió en Chihuahua. Un perro policía de la Policía Federal Ministerial de la FGR —un pastor belga adscrito a la unidad K9— detectó un cargamento oculto en las puertas de un vehículo sobre la Carretera Federal 45, en el tramo Chihuahua-Juárez.

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La revisión de la carrocería reveló compartimentos con paquetes envueltos en plástico que contenían aproximadamente 20 kilos de metanfetamina y 25 mil pastillas de fentanilo.

Los indicios y las personas detenidas fueron presentadas ante el ministerio público de la FGR. Crédito: Gabinete de Seguridad

En ese operativo, realizado también por la SSPC y la AIC de la FGR, el can marcó positivo en las puertas del vehículo tras trabajos de inteligencia e investigación previos.

El conductor y su acompañante —un hombre y una mujer— fueron detenidos en el lugar, notificados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del Ministerio Público de la FGR para determinar su situación jurídica.