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Estas serían las razones por las que Fernando Yael “N” habría desaparecido a su madre en la CDMX

La Fiscalía capitalina investiga a Fernando “N”, detenido por la desaparición de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández; las indagatorias apuntan a una discusión por estas razones

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Fernando N
El joven fue detenido tras denunciar la desaparición de su madre. (@PDI_FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga si una discusión por dinero y restricciones para salir habría sido el detonante del presunto asesinato y desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández, cuyo hijo, Fernando “N”, fue detenido como principal sospechoso del caso luego de denunciar él mismo la desaparición de la mujer.

De acuerdo con las investigaciones, Fernando “N” habría discutido con su madre debido a que ella presuntamente se negó a darle dinero y tampoco le permitió salir para reunirse con un amigo. Esa línea de investigación tomó fuerza luego de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) detectaran inconsistencias en la versión que el propio sujeto presentó ante las autoridades.

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Información difundida por el periodista Carlos Jiménez señala que la Fiscalía capitalina sospecha que el crimen ocurrió dentro de la vivienda familiar, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, tras una confrontación relacionada con dinero y permisos personales.

Según las indagatorias, antes de desaparecer, Teresa Guadalupe habría sostenido una discusión con su hijo porque no quiso entregarle 2 mil pesos ni autorizarle salir de casa. Posteriormente, ya no se volvió a saber de ella.

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El caso comenzó el pasado 25 de abril, cuando Fernando “N” acudió ante las autoridades para reportar la desaparición de su madre. En su denuncia aseguró que Teresa Guadalupe había salido rumbo al Centro Histórico de la Ciudad de México y que desde entonces desconocía su paradero.

Teresa Guadalupe Molina
Teresa Guadalupe Molina Hernández salió supuestamente rumbo al Centro Histórico el 25 de abril y no regresó. (@FiscaliaCDMX)

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), comenzaron a surgir elementos que contradecían su relato.

El análisis de cámaras de videovigilancia, registros telefónicos y entrevistas permitió a los investigadores detectar inconsistencias en los horarios, recorridos y movimientos narrados por Fernando “N”. A ello se sumó un cateo realizado el pasado 5 de mayo en el domicilio vinculado con los hechos.

Durante la inspección ministerial, peritos localizaron manchas hemáticas e indicios biológicos dentro de la vivienda, elementos que fortalecieron la hipótesis de que Teresa Guadalupe habría sido atacada en ese lugar.

Las autoridades también investigan el comportamiento posterior del sospechoso. De acuerdo con reportes difundidos sobre el caso, Fernando “N” continuó utilizando pertenencias de su madre tras su desaparición, incluyendo tarjetas bancarias, dinero en efectivo y un automóvil Ibiza propiedad de la mujer.

Finalmente, el 7 de mayo agentes de la PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Fernando “N” en la alcaldía Cuauhtémoc. Tras su captura, el hombre fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de un juez de control.

La Fiscalía de la Ciudad de México lo investiga por el delito de desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la muerte de Teresa Guadalupe Molina Hernández, ya que su paradero continúa desconocido.

Pese a ello, las líneas de investigación apuntan a que la mujer habría sido víctima de una agresión dentro de su propio domicilio tras la discusión con su hijo. La Fiscalía informó que las labores de búsqueda continúan activas y que se mantienen abiertas todas las diligencias para esclarecer completamente el caso.

El caso ha causado impacto en redes sociales y entre habitantes de la capital, especialmente porque fue el propio hijo quien inicialmente denunció la desaparición de su madre y participó en las primeras etapas de la búsqueda, antes de convertirse en el principal sospechoso.

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