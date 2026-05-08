Mario Delgado afirma que clases concluyen el 5 de junio pese a dudas de Claudia Sheinbaum

Mario Delgado Carillo (Crédito: Presidencia)

El secretario de Educación, Mario Delgado confirmó ante los medios de comunicación que ciclo escolar 2025-2026 terminará el próximo 5 de junio, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló durante su conferencia matutina que adelantar las vacaciones en el marco del Mundial 2026 en México era una propuesta.

“Bueno, ayer se hizo una propuesta y vamos a revisar ya la fecha final, sobre todo de regreso de clases. Sí, vamos a salir el cinco porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del mundial. Entonces, salimos el cinco, los maestros salen el doce por las labores administrativas, pero vamos a revisar la fecha de regreso”, declaró el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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