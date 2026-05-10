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Estos son los jugadores de Serbia que la Selección Mexicana tendrá que cuidar para su partido en Toluca

El Tri enfrentará a los serbios en el Estadio Nemesio Diez, buscando afinar los últimos detalles para el debut mundialista ante Sudáfrica

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México tendrá su última oportunidad de medirse ante un rival europeo cuando reciba a la escuadra serbia, comandada por Veljko Paunović.REUTERS/Pablo Morano
México tendrá su última oportunidad de medirse ante un rival europeo cuando reciba a la escuadra serbia, comandada por Veljko Paunović.REUTERS/Pablo Morano

La Selección Mexicana enfrentará a Serbia el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, en el último partido de preparación antes del Mundial 2026.

Este duelo servirá para evaluar el estado del equipo dirigido por Javier Aguirre y ajustar detalles de cara al debut contra Sudáfrica en el Estadio Azteca.

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La lista definitiva de 26 seleccionados del Tri se pondrá a prueba ante Serbia, en busca de un cierre convincente rumbo al Mundial 2026. (Especial)
La lista definitiva de 26 seleccionados del Tri se pondrá a prueba ante Serbia, en busca de un cierre convincente rumbo al Mundial 2026. (Especial)

El encuentro representa una oportunidad clave para que el Tri mida su nivel ante un rival europeo, con una plantilla repleta de experiencia internacional, a sólo días de entregar la lista definitiva de convocados.

Serbia llega con altibajos en sus últimos partidos

El equipo es comandado por un viejo conocido del futbol mexicano, Veljko Paunović, y ha mostrado resultados variados en sus encuentros más recientes:

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Victoria 2-1 ante Arabia Saudita:

  • Goles de Strahinja Pavlović Aleksandar Mitrović.
  • Serbia mostró capacidad para aprovechar el juego aéreo y definir en jugadas de balón parado.
La Selección de Serbia derrotó a Arabia Saudita por 2-1 en su último partido amistoso. (Instagram/ Selección de Serbia)
La Selección de Serbia derrotó a Arabia Saudita por 2-1 en su último partido amistoso. (Instagram/ Selección de Serbia)

Derrota 0-3 frente a España:

  • Dificultades defensivas ante selecciones de élite.
  • Falta de reacción ofensiva y errores en la salida.

Serbia no logró clasificarse a la Copa del Mundo, pero mantiene una base sólida de futbolistas con experiencia en ligas europeas. El equipo suele alternar momentos de solidez con lapsos de desconcierto, lo que puede ser aprovechado por Aguirre y sus dirigidos.

Los jugadores de Serbia que México debe vigilar

El plantel serbio cuenta con figuras de peso capaces de cambiar un partido. Para el Tri, será fundamental tomar precauciones ante estos elementos:

  • Aleksandar Mitrović (Al-Rayyan SC): Delantero fuerte y con gran capacidad goleadora. Anotó en el último amistoso.
  • Dušan Vlahović (Juventus): Atacante reconocido por su potencia y definición. Puede generar peligro tanto en jugadas individuales como colectivas.
  • Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal SFC): Mediocampista con experiencia europea. Excelente llegada desde segunda línea y visión de campo.
  • Filip Kostić (Juventus): Volante veloz, especialista en centros y jugadas por banda. Aporta tanto en defensa como en ataque.
  • Strahinja Pavlović (AC Milan): Defensa central seguro en el juego aéreo y salidas desde el fondo. Marcó recientemente y suele anticipar bien a los delanteros.
  • Predrag Rajković (Al-Ittihad Club): Portero confiable, con reflejos rápidos.
Strahinja Pavlović, figura del AC Milan, encabeza la zaga serbia. REUTERS/Daniele Mascolo
Strahinja Pavlović, figura del AC Milan, encabeza la zaga serbia. REUTERS/Daniele Mascolo

Estos jugadores suelen definir partidos con acciones individuales, jugadas a balón parado o transiciones rápidas.

El partido en Toluca: último simulacro mundialista

El duelo ante Serbia en el Nemesio Diez tiene un valor estratégico para la Selección Mexicana.

Cierre de preparación:

  • Será el último partido antes del debut ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.
  • El Tri ya contará con los 26 seleccionados definitivos.
Javier Aguirre buscará ajustar la alineación definitiva del Tri frente a un rival europeo exigente en el Estadio Nemesio Diez. REUTERS/Raquel Cunha
Javier Aguirre buscará ajustar la alineación definitiva del Tri frente a un rival europeo exigente en el Estadio Nemesio Diez. REUTERS/Raquel Cunha

Rival europeo para simular la fase de grupos:

  • Toluca fue elegida por su altitud, semejante a la del debut mundialista.
  • El objetivo es que los jugadores que vienen de Europa se adapten al ritmo y condiciones.
  • Serbia es el único contrincante europeo previo al Mundial, útil para preparar el juego ante República Checa.

De esta manera, para México será la última oportunidad de convencer y llegar afinado al arranque de la Copa Mundial.

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