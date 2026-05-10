Ellas son las JNS que “sin rencores” fueron a la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz

Varias mujeres con vestidos de gala, incluyendo una en blanco, bailan en un evento social. El espacio interior presenta decoración elaborada en el techo e iluminación azul y morada. Otras personas, algunas grabando con teléfonos, se observan en el fondo. Se trata de un evento formal donde las asistentes celebran un reencuentro.

La boda religiosa de Karla Díaz y Daniel Dayz en San Miguel de Allende reunió a integrantes de JNS que, pese a los conflictos internos y legales de la agrupación, compartieron escenario y celebraron junto a la pareja en una de las fiestas más comentadas del año.

El reencuentro de JNS: sin rencores en la pista de baile

Durante la recepción en el Hotel Rosewood San Miguel de Allende, las integrantes Regina Murguía, Melissa López y Angie Taddei acompañaron a Karla Díaz en la interpretación de “Entre Azul y Buenas Noches”, uno de los éxitos emblemáticos del grupo.

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En videos y fotografías compartidas por los asistentes, se observa a las excompañeras bailando y cantando junto a la novia.

La presencia de Murguía y López cobra relevancia por el historial de diferencias dentro de JNS. A pesar de los antecedentes, las cantantes coincidieron en la pista y celebraron el enlace, dejando de lado disputas, lo que destaca en un contexto marcado por tensiones pasadas.

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El reencuentro de JNS: sin rencores en la pista de baile (Fotos: Instagrama/@pabloahum)

Rencores y disputas: el origen de las diferencias en JNS

Los conflictos entre exintegrantes de JNS —antes Jeans— tienen raíces en el manejo del grupo durante sus primeras etapas y en litigios recientes por el uso del nombre.

Varias exintegrantes, incluidas Regina Murguía y Litzy, han denunciado abuso psicológico, críticas constantes a su apariencia física y una atmósfera de “bullying” bajo la gestión de Alejandro Sirvent, padre de Paty Sirvent y mánager original del grupo.

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Tábatha Vizuet mencionó el favoritismo hacia Paty Sirvent, lo que provocó incomodidad y rompimientos en el grupo. Litzy vivió fricciones tras la salida de su padre y la relación con el mánager.

En años recientes, la llamada “guerra del denim” enfrentó a Paty Sirvent —quien mantiene los derechos legales de Jeans— contra las actuales integrantes de JNS. Paty y su padre demandaron el uso indebido de la marca y anunciaron el regreso de “Jeans” con una alineación distinta. Este proceso legal obligó al grupo conformado por Angie, Melissa y Regina a cambiar su nombre a JNS.

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Ellas son las JNS que sin rencores fueron a la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz (Foto: RS Instagram Karla Díaz)

Karla Díaz y los rumores de distanciamiento

La salida de Karla Díaz de JNS en 2024 generó versiones sobre un posible distanciamiento con el resto del grupo. La cantante aclaró que su decisión respondió a motivos personales, principalmente su interés en buscar la maternidad. Tanto Karla como Angie Taddei han negado pleitos internos recientes.

Díaz declaró en redes sociales: “Estoy agradecida por el tiempo y las experiencias en JNS, pero ahora quiero enfocarme en mi vida personal”. Los rumores de conflictos no se reflejaron en la boda, donde las excompañeras se sumaron a los festejos y participaron activamente en la celebración.

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La Pinky Boda: fiesta de tres días y reencuentros

La ceremonia religiosa se llevó a cabo el sábado 9 de mayo de 2026 en el Templo de la Purísima Concepción “Las Monjas”. Karla Díaz lució tres vestidos exclusivos diseñados por Benito Santos y caminó al altar acompañada por su hermano Luis. Tras la misa, los invitados y protagonistas se trasladaron al hotel sede para la gran fiesta.

La celebración inició días antes con una tradicional callejoneada por las calles de San Miguel de Allende, acompañada de mariachi y mojigangas. El evento reunió a personalidades del espectáculo y redes sociales, entre ellas los influencers Ricardo Peralta, Dani Valle y Herly RG.

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Así fueron las lujosas fiestas de la boda entre Karla Díaz y Daniel Dayz: su vestido valdría miles de pesos (Fotos: Inst5agram/@pabloahum)

Durante la fiesta, la reunión de JNS se convirtió en uno de los momentos más recordados, al cantar y bailar sus éxitos ante los asistentes. La presencia de exintegrantes en el festejo de Karla Díaz mostró que, pese a diferencias legales y personales, algunos lazos prevalecen en el escenario y la vida personal.