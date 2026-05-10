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ONU DH México reconoce la lucha de las madres buscadoras este 10 de mayo

Las movilizaciones del 10 de mayo reúnen a colectivos de familiares de desaparecidos en demanda de medidas concretas

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Acuarela de cuatro mujeres mexicanas en atuendos tradicionales, rodeando cintas y flores, con el logo de la ONU. Carteles de "Missing" y una cadena rota.
Una ilustración en acuarela muestra a mujeres mexicanas rodeando el emblema de la ONU, exigiendo justicia por las desapariciones en medio de una crisis humanitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oficina en México del Alto Comisionado de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU-DH México) reconoció a las madres buscadoras en vísperas del 10 de mayo y afirmó que su lucha es memoria, esperanza y amor que persevera", en un mensaje publicado en X en medio de las movilizaciones convocadas este domingo en la Ciudad de México y otros puntos del país.

La oficina en México del organismo escribió en su cuenta oficial que estas mujeres “han sostenido con dignidad y firmeza la búsqueda de sus seres queridos” durante décadas.

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En su publicación, difundida con motivo del Día de las Madres, también señaló que las madres buscadoras recuerdan cada 10 de mayo “una causa justa que resuena en todo el país”.

Además, la ONU-DH México recordó las palabras de Volker Türk, quien expresó: ““Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México”. Los colectivos, muchos de ellos liderados por mujeres, desempeñan una labor esencial de búsqueda, memoria y exigencia de rendición de cuentas".

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El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional, elevando la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General y señalando indicios de crímenes de lesa humanidad, según la asociación civil Idheas. (Infobae-Itzallana)
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional, elevando la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General y señalando indicios de crímenes de lesa humanidad, según la asociación civil Idheas. (Infobae-Itzallana)

El mensaje se difundió mientras colectivos de familiares de personas desaparecidas preparaban marchas y concentraciones para exigir a Claudia Sheinbaum Pardo y a su gabinete medidas concretas frente a la crisis de desapariciones.

La jornada del 10 de mayo se ha convertido en una fecha de protesta para estos grupos, que cada año salen a las calles para reclamar avances en las búsquedas y respuestas de las autoridades.

La publicación de ONU-DH México colocó ese reclamo en el centro de la conversación pública al dar respaldo al sentido de estas movilizaciones y al reconocer la persistencia de quienes buscan a sus familiares desaparecidos desde hace años.

Movilizaciones este Día de las Madres en la CDMX

Este 10 de mayo, miles de madres buscadoras marcharán en el marco de la XIV Marcha por la Dignidad de las Madres Buscadoras por las calles de la Ciudad de México, provenientes de distintos estados de la República. El objetivo es visibilizar la crisis de desaparecidos, así como exigir acciones concretas para disminuir y encontrar a sus hijas, hijos y familiares desaparecidos.

La movilización anual convierte la celebración del Día de las Madres en una jornada de protesta y visibilización del problema. | (Crédito X(CeciPatriciaF)
La movilización anual convierte la celebración del Día de las Madres en una jornada de protesta y visibilización del problema. | (Crédito X(CeciPatriciaF)

Ceci Flores, líder de las madres buscadoras de Sonora, expresó, el pasado jueves 8 de mayo, desde su cuenta oficial en ‘X’ recordó que este día no hay nada que celebrar, “No es un día de fiesta, es un día de dolor”. En dicha publicación también recordó a su hijo Alejandro Islas Flores, quien desapareció hace 11 años en Los Mochis, Sinaloa.

“Desde ese día mi vida cambió para siempre. No hay un solo día en que no piense en ti, en dónde estás, si tienes frío, si tienes hambre o si aún esperas que te encuentre (...) No me voy a rendir, hijo. Te seguiré buscando hasta encontrarte”, expresó.

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