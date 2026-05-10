México

Sofía Niño de Rivera causa polémica por crítica al sentimentalismo del Día de las Madres

La standupera dividió opiniones en el programa ‘Netas Divinas’ y en redes sociales, donde usuarios consideraron sus comentarios excesivamente sarcásticos

Guardar
Google icon
Tras la salida de Paola Rojas, la standupera entrará en su lugar
La comediante será parte de este programa de Unicable Créditos: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Una opinión impopular de Sofía Niño de Rivera en el programa Netas Divinas desató una ola de reacciones en redes sociales luego de que cuestionara el sentimentalismo que rodea al Día de las Madres y confesara que evita los festivales escolares dedicados a esa fecha.

¿Qué dijo Sofía Niño de Rivera?

Durante la conversación con Galilea Montijo, Consuelo Duval y Daniela Magún, las conductoras compartieron distintas experiencias sobre la maternidad y la manera en que cada generación vive las celebraciones familiares.

PUBLICIDAD

Mientras Galilea y Consuelo recordaron con emoción los festivales escolares del 10 de mayo, Sofía tomó distancia del tema y reconoció que ese tipo de eventos no le entusiasman.

“Lo que yo pido el Día de las Madres es no ser mamá. O sea, yo no lo festejo con mis hijos”, afirmó la standupera, sorprendiendo al resto de las conductoras.

PUBLICIDAD

La declaración provocó incredulidad en el foro cuando explicó que sus hijos estudian en escuelas donde no se organizan festivales para las madres. “Ellos saben que las mamás no queremos ir a esas cosas”, comentó.

Galilea Montijo respondió defendiendo esos momentos familiares y aseguró que son experiencias emocionales únicas. “Te estás perdiendo la mejor lloradera de tu vida”, le dijo entre risas.

Consuelo Duval habría hecho desplante a Sofía Niño de Rivera.
Consuelo Duval reaccionó con humor al rechazo de su compañera a los festivales del Día de las madres. Foto: consueloduval - Cuartoscuro

Sin embargo, la polémica creció cuando Sofía explicó que una de las razones por las que no disfruta esos eventos es tener que ver las presentaciones de otros niños.

“Eso está padrísimo, pero tengo que ver a los hijos de los demás y eso me da toda la hueva del mundo”, expresó. Más adelante añadió: “Te tienes que chutar a los tuyos y a los de los otros años”.

Reacción en redes sociales

Las frases rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldaron su honestidad sobre la maternidad y quienes consideraron sus comentarios insensibles o excesivamente sarcásticos.

En ese sentido, Daniela Magún coincidió parcialmente con Sofía al asegurar que, para ella, el mejor regalo del Día de las Madres sería disponer de tiempo para sí misma.

“Quiero ese día para mí y no quiero escuchar ‘mamá’, porque para mí, si me vas a festejar como mamá, festeja todo el trabajo que llevo haciendo todo el año”, señaló la standupera.

Aunque el intercambio ocurrió entre bromas y risas, las declaraciones de Sofía Niño de Rivera terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa y reavivaron la discusión sobre las expectativas sociales alrededor de la maternidad.

Temas Relacionados

Sofía Niño de RiveraNetas DivinasConsuelo DuvalGalilea MontijoDía de las madres2026mexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Día de las Madres: esta es la razón por la que México lo celebra el 10 de mayo y otros países no

Aunque millones de familias celebran a mamá cada año, la fecha cambia dependiendo del país. En México, tiene un origen histórico, religioso y hasta económico

Día de las Madres: esta es la razón por la que México lo celebra el 10 de mayo y otros países no

XIV Marcha de la Dignidad Nacional: 14 años de madres buscadoras exigiendo verdad y justicia en México

La movilización surgió en 2011 y se convirtió en una de las principales expresiones contra la desaparición de personas en el país

XIV Marcha de la Dignidad Nacional: 14 años de madres buscadoras exigiendo verdad y justicia en México

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Ser mujer en México: más educada, más trabajadora y aun así más pobre que su pareja

En el Día de las Madres, los datos revelan que en México ser madre aún cuesta caro: menos salario, más informalidad y carreras interrumpidas

Ser mujer en México: más educada, más trabajadora y aun así más pobre que su pareja

ONU DH México reconoce la lucha de las madres buscadoras este 10 de mayo

Las movilizaciones del 10 de mayo reúnen a colectivos de familiares de desaparecidos en demanda de medidas concretas

ONU DH México reconoce la lucha de las madres buscadoras este 10 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo

Denuncias por extorsión y fraude aumentan en el Edomex: autoridades llaman a reportar al 089

Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

Cajas de dulces, relleno de droga: perro policía descubre metanfetamina en paquetería de Michoacán

Encapuchados abren fuego en Tepito, CDMX: autoridades confirman dos muertos y cuatro heridos

ENTRETENIMIENTO

Así fueron las lujosas fiestas de la boda entre Karla Díaz y Daniel Dayz: su vestido valdría miles de pesos

Así fueron las lujosas fiestas de la boda entre Karla Díaz y Daniel Dayz: su vestido valdría miles de pesos

Emiliano Aguilar responde si renunciaría a su apellido por tensiones con su padre

¿Qué dijeron Paulina Gaitán y Ana Claudia Talancón? Así fue su paso por la alfombra roja de Premios Platino

BTS en México: comienza el segundo concierto en el Estadio GNP Seguros

Así son las trajineras y paseos temáticos de BTS en Xochimilco

DEPORTES

“Lo más elemental como árbitro es saberte las reglas”, Francisco Chacón habla sobre polémica de Katia Itzel García en el juego de Cruz Azul vs Atlas

“Lo más elemental como árbitro es saberte las reglas”, Francisco Chacón habla sobre polémica de Katia Itzel García en el juego de Cruz Azul vs Atlas

Quién es Santiago Sandoval, el jugador de 18 años que le dio el pase a Chivas rumbo a las semifinales

Estos son los jugadores de Serbia que la Selección Mexicana tendrá que cuidar para su partido en Toluca

Cruz Azul vs Atlas: La Máquina gana 1-0 en el Estadio Azteca y avanza a semifinales

La convocatoria de México para el Mundial 2026: la lista preliminar de jugadores del Tri