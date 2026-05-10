Sofía Niño de Rivera causa polémica por crítica al sentimentalismo del Día de las Madres

La comediante será parte de este programa de Unicable Créditos: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Una opinión impopular de Sofía Niño de Rivera en el programa Netas Divinas desató una ola de reacciones en redes sociales luego de que cuestionara el sentimentalismo que rodea al Día de las Madres y confesara que evita los festivales escolares dedicados a esa fecha.

¿Qué dijo Sofía Niño de Rivera?

Durante la conversación con Galilea Montijo, Consuelo Duval y Daniela Magún, las conductoras compartieron distintas experiencias sobre la maternidad y la manera en que cada generación vive las celebraciones familiares.

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Mientras Galilea y Consuelo recordaron con emoción los festivales escolares del 10 de mayo, Sofía tomó distancia del tema y reconoció que ese tipo de eventos no le entusiasman.

“Lo que yo pido el Día de las Madres es no ser mamá. O sea, yo no lo festejo con mis hijos”, afirmó la standupera, sorprendiendo al resto de las conductoras.

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La declaración provocó incredulidad en el foro cuando explicó que sus hijos estudian en escuelas donde no se organizan festivales para las madres. “Ellos saben que las mamás no queremos ir a esas cosas”, comentó.

Galilea Montijo respondió defendiendo esos momentos familiares y aseguró que son experiencias emocionales únicas. “Te estás perdiendo la mejor lloradera de tu vida”, le dijo entre risas.

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Consuelo Duval reaccionó con humor al rechazo de su compañera a los festivales del Día de las madres. Foto: consueloduval - Cuartoscuro

Sin embargo, la polémica creció cuando Sofía explicó que una de las razones por las que no disfruta esos eventos es tener que ver las presentaciones de otros niños.

“Eso está padrísimo, pero tengo que ver a los hijos de los demás y eso me da toda la hueva del mundo”, expresó. Más adelante añadió: “Te tienes que chutar a los tuyos y a los de los otros años”.

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Reacción en redes sociales

Las frases rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldaron su honestidad sobre la maternidad y quienes consideraron sus comentarios insensibles o excesivamente sarcásticos.

En ese sentido, Daniela Magún coincidió parcialmente con Sofía al asegurar que, para ella, el mejor regalo del Día de las Madres sería disponer de tiempo para sí misma.

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“Quiero ese día para mí y no quiero escuchar ‘mamá’, porque para mí, si me vas a festejar como mamá, festeja todo el trabajo que llevo haciendo todo el año”, señaló la standupera.

Aunque el intercambio ocurrió entre bromas y risas, las declaraciones de Sofía Niño de Rivera terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa y reavivaron la discusión sobre las expectativas sociales alrededor de la maternidad.