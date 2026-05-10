Denuncias por extorsión y fraude aumentan en el Edomex: autoridades llaman a reportar al 089

Denuncias por extorsión y fraude aumentan en el Edomex (Archivo)

El gobierno del Estado de México (Edomex) informó que, como resultado de las acciones coordinadas en materia de seguridad, se logró evitar pérdidas económicas por 4 millones 585 mil pesos derivadas de intentos de extorsión en distintos municipios de la entidad.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, destacó que estos resultados fueron presentados durante la Mesa de Paz número 86, donde autoridades estatales y federales analizaron el comportamiento de este delito y las estrategias implementadas para combatirlo.

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A través de sus redes sociales, la mandataria estatal señaló que del 30 de abril al 6 de mayo de 2026 se atendieron cientos de reportes relacionados con extorsiones y fraudes telefónicos, logrando impedir que las víctimas realizaran depósitos o entregaran dinero a los delincuentes.

“En la Mesa de Paz de esta mañana, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, del 30 de abril al 6 de mayo de este año, se logró evitar el pago de más de 4 millones y medio de pesos en intento de extorsión”, publicó la gobernadora.

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Más de 800 denuncias de abril-mayo

Mesa de Paz Edomex Delfina Gómez Seguridad

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Seguridad estatal, durante ese periodo se registraron un total de 881 denuncias relacionadas con este ilícito, principalmente por casos de extorsión telefónica, fraude telefónico y llamadas maliciosas.

Las autoridades explicaron que uno de los principales objetivos de las estrategias de prevención es evitar afectaciones económicas y emocionales a las víctimas, quienes frecuentemente son intimidadas mediante amenazas falsas o engaños elaborados por grupos delictivos.

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Entre los modos de operación más comunes detectados por las corporaciones de seguridad destacan las llamadas en las que los delincuentes aseguran que un familiar se encuentra en peligro, supuestas investigaciones judiciales, amenazas de daño físico o secuestro, así como personas que se hacen pasar por conocidos para solicitar dinero urgente.

Continuar con las denuncias

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

El gobierno estatal reiteró que la participación ciudadana es fundamental para combatir este delito, por lo que exhortó a la población a denunciar cualquier intento de extorsión a través del número de emergencia 089, línea que opera las 24 horas del día durante todo el año.

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“La denuncia ciudadana es importante para combatir la extorsión, por lo que les invitamos a denunciar en el 089 si ustedes o alguien que conocen están siendo víctimas de este delito”, reiteró la mandataria mexiquense.

Especialistas en seguridad señalan que la extorsión telefónica continúa siendo uno de los delitos con mayor incidencia en el país debido a que los delincuentes aprovechan el miedo, la desinformación y la presión psicológica para obtener dinero de las víctimas en cuestión de minutos.

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Por ello, las autoridades recomiendan mantener la calma ante llamadas sospechosas, evitar proporcionar información personal, colgar inmediatamente y verificar la situación con familiares o instituciones oficiales antes de realizar cualquier depósito o transferencia bancaria.

Las autoridades estatales aseguraron que continuarán fortaleciendo los mecanismos de prevención, atención y combate a la extorsión para proteger el patrimonio y la seguridad de las familias mexiquenses.

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