México

Así son las trajineras y paseos temáticos de BTS en Xochimilco

El ARMY mexicano convirtió el embarcadero de Las Flores en un punto de reunión con decoraciones alusivas durante el ARIRANG World Tour

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El grupo coreano se convierte en tendencia al tematizar el embarcadero de Nativitas, donde diez trajineras decoradas con el nombre de sus integrantes ofrecen recorridos exclusivos para fans del 7 al 11 de mayo. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
El grupo coreano se convierte en tendencia al tematizar el embarcadero de Nativitas, donde diez trajineras decoradas con el nombre de sus integrantes ofrecen recorridos exclusivos para fans del 7 al 11 de mayo. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La llegada de BTS a la Ciudad de México no sólo ha causado euforia en los escenarios, cuadriláteros y calles, también ha transformado los canales de Xochimilco en un punto de encuentro para el Army.

En medio del tour ARIRANG y de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, un grupo de fans organizó una experiencia única: paseos en trajineras temáticas inspiradas en BTS.

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El tour ARIRANG y los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros han impulsado celebraciones en toda la ciudad, destacando la creatividad del fandom. REUTERS/Henry Romero
El tour ARIRANG y los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros han impulsado celebraciones en toda la ciudad, destacando la creatividad del fandom. REUTERS/Henry Romero

La iniciativa, completamente hecha "por y para fans", busca ofrecer un espacio de convivencia y celebración en torno a la visita del grupo con decoración alusiva y mensajes de bienvenida

Una experiencia morada sobre el agua

El embarcadero Las Flores, en Nativitas, se convirtió en el epicentro de esta experiencia.

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  • Se montaron 10 trajineras temáticas de BTS, cada una decorada con motivos y colores representativos de la banda.
  • Los nombres de los integrantes —Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook— aparecen en las embarcaciones, algunos incluso escritos en coreano.
  • El recorrido está disponible del 7 al 11 de mayo, coincidiendo con las fechas del tour ARIRANG en México.
Las 10 trajineras decoradas con motivos de BTS exhiben los nombres de los integrantes, incluyendo versiones en coreano. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
Las 10 trajineras decoradas con motivos de BTS exhiben los nombres de los integrantes, incluyendo versiones en coreano. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Así, el ambiente invita a los fans a compartir, cantar y disfrutar de un paseo inédito, con el lema: “México se tiñe de Morado… Xochimilco se llena de Magia”.

Organización y acceso para el Army

La dinámica ha sido coordinada por el colectivo ARMY México, con el apoyo de marcas locales y bajo la gestión directa de locatarios que administran horarios y grupos.

  • El costo es de 600 pesos por trajinera, no por persona, lo que permite que varios fans compartan la experiencia.
  • No se aceptan reservaciones; el acceso es por orden de llegada, por lo que se recomienda acudir temprano.
  • El punto de encuentro es el embarcadero Las Flores (Nativitas), con instrucciones claras y un arco como referencia para llegar.
El acceso a las trajineras temáticas de BTS en Xochimilco sólo es posible por orden de llegada, sin reservaciones y con un costo de 600 pesos por embarcación. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
El acceso a las trajineras temáticas de BTS en Xochimilco sólo es posible por orden de llegada, sin reservaciones y con un costo de 600 pesos por embarcación. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Esta logística busca facilitar la participación y asegurar que la mayor cantidad de fans pueda disfrutar del recorrido especial.

Un festejo hecho por ARMYs para ARMYs

El proyecto destaca por su carácter independiente y comunitario.

  • Todo el diseño, la ambientación y la gestión parten del esfuerzo de fanáticos organizados, quienes han agradecido el apoyo de negocios locales.
  • La experiencia está pensada como un homenaje colectivo para celebrar los conciertos y el lazo entre BTS y el ARMY mexicano.
  • El ambiente en Xochimilco refleja cómo la música y la creatividad pueden transformar espacios tradicionales en escenarios temáticos únicos.
El proyecto comunitario de ARMYs mexicanos transforma los tradicionales canales de Xochimilco en una fiesta colectiva llena de K-Pop. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
El proyecto comunitario de ARMYs mexicanos transforma los tradicionales canales de Xochimilco en una fiesta colectiva llena de K-Pop. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Con cada viaje, las trajineras temáticas reafirman el entusiasmo y la capacidad de organización del ARMY, convirtiendo los canales en una fiesta inolvidable para la comunidad.

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