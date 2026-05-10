Así son las trajineras y paseos temáticos de BTS en Xochimilco

El grupo coreano se convierte en tendencia al tematizar el embarcadero de Nativitas, donde diez trajineras decoradas con el nombre de sus integrantes ofrecen recorridos exclusivos para fans del 7 al 11 de mayo. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La llegada de BTS a la Ciudad de México no sólo ha causado euforia en los escenarios, cuadriláteros y calles, también ha transformado los canales de Xochimilco en un punto de encuentro para el Army.

En medio del tour ARIRANG y de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, un grupo de fans organizó una experiencia única: paseos en trajineras temáticas inspiradas en BTS.

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El tour ARIRANG y los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros han impulsado celebraciones en toda la ciudad, destacando la creatividad del fandom. REUTERS/Henry Romero

La iniciativa, completamente hecha "por y para fans", busca ofrecer un espacio de convivencia y celebración en torno a la visita del grupo con decoración alusiva y mensajes de bienvenida

Una experiencia morada sobre el agua

El embarcadero Las Flores, en Nativitas, se convirtió en el epicentro de esta experiencia.

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Se montaron 10 trajineras temáticas de BTS , cada una decorada con motivos y colores representativos de la banda.

Los nombres de los integrantes — Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook — aparecen en las embarcaciones, algunos incluso escritos en coreano.

El recorrido está disponible del 7 al 11 de mayo, coincidiendo con las fechas del tour ARIRANG en México.

Las 10 trajineras decoradas con motivos de BTS exhiben los nombres de los integrantes, incluyendo versiones en coreano. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Así, el ambiente invita a los fans a compartir, cantar y disfrutar de un paseo inédito, con el lema: “México se tiñe de Morado… Xochimilco se llena de Magia”.

Organización y acceso para el Army

La dinámica ha sido coordinada por el colectivo ARMY México, con el apoyo de marcas locales y bajo la gestión directa de locatarios que administran horarios y grupos.

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El costo es de 600 pesos por trajinera , no por persona, lo que permite que varios fans compartan la experiencia.

No se aceptan reservaciones; el acceso es por orden de llegada , por lo que se recomienda acudir temprano.

El punto de encuentro es el embarcadero Las Flores (Nativitas), con instrucciones claras y un arco como referencia para llegar.

El acceso a las trajineras temáticas de BTS en Xochimilco sólo es posible por orden de llegada, sin reservaciones y con un costo de 600 pesos por embarcación. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Esta logística busca facilitar la participación y asegurar que la mayor cantidad de fans pueda disfrutar del recorrido especial.

Un festejo hecho por ARMYs para ARMYs

El proyecto destaca por su carácter independiente y comunitario.

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Todo el diseño, la ambientación y la gestión parten del esfuerzo de fanáticos organizados , quienes han agradecido el apoyo de negocios locales.

La experiencia está pensada como un homenaje colectivo para celebrar los conciertos y el lazo entre BTS y el ARMY mexicano .

El ambiente en Xochimilco refleja cómo la música y la creatividad pueden transformar espacios tradicionales en escenarios temáticos únicos.

El proyecto comunitario de ARMYs mexicanos transforma los tradicionales canales de Xochimilco en una fiesta colectiva llena de K-Pop. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Con cada viaje, las trajineras temáticas reafirman el entusiasmo y la capacidad de organización del ARMY, convirtiendo los canales en una fiesta inolvidable para la comunidad.