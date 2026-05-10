Así son las trajineras y paseos temáticos de BTS en Xochimilco

La llegada de BTS a la Ciudad de México no sólo ha causado euforia en los escenarios, cuadriláteros y calles, también ha transformado los canales de Xochimilco en un punto de encuentro para el Army.
En medio del tour ARIRANG y de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, un grupo de fans organizó una experiencia única: paseos en trajineras temáticas inspiradas en BTS.
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La iniciativa, completamente hecha "por y para fans", busca ofrecer un espacio de convivencia y celebración en torno a la visita del grupo con decoración alusiva y mensajes de bienvenida
Una experiencia morada sobre el agua
El embarcadero Las Flores, en Nativitas, se convirtió en el epicentro de esta experiencia.
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- Se montaron 10 trajineras temáticas de BTS, cada una decorada con motivos y colores representativos de la banda.
- Los nombres de los integrantes —Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook— aparecen en las embarcaciones, algunos incluso escritos en coreano.
- El recorrido está disponible del 7 al 11 de mayo, coincidiendo con las fechas del tour ARIRANG en México.
Así, el ambiente invita a los fans a compartir, cantar y disfrutar de un paseo inédito, con el lema: “México se tiñe de Morado… Xochimilco se llena de Magia”.
Organización y acceso para el Army
La dinámica ha sido coordinada por el colectivo ARMY México, con el apoyo de marcas locales y bajo la gestión directa de locatarios que administran horarios y grupos.
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- El costo es de 600 pesos por trajinera, no por persona, lo que permite que varios fans compartan la experiencia.
- No se aceptan reservaciones; el acceso es por orden de llegada, por lo que se recomienda acudir temprano.
- El punto de encuentro es el embarcadero Las Flores (Nativitas), con instrucciones claras y un arco como referencia para llegar.
Esta logística busca facilitar la participación y asegurar que la mayor cantidad de fans pueda disfrutar del recorrido especial.
Un festejo hecho por ARMYs para ARMYs
El proyecto destaca por su carácter independiente y comunitario.
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- Todo el diseño, la ambientación y la gestión parten del esfuerzo de fanáticos organizados, quienes han agradecido el apoyo de negocios locales.
- La experiencia está pensada como un homenaje colectivo para celebrar los conciertos y el lazo entre BTS y el ARMY mexicano.
- El ambiente en Xochimilco refleja cómo la música y la creatividad pueden transformar espacios tradicionales en escenarios temáticos únicos.
Con cada viaje, las trajineras temáticas reafirman el entusiasmo y la capacidad de organización del ARMY, convirtiendo los canales en una fiesta inolvidable para la comunidad.
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