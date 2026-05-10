Quién es Santiago Sandoval, el jugador de 18 años que le dio el pase a Chivas rumbo a las semifinales

El Rebaño Sagrado eliminó a Tigres tras remontar una desventaja de dos goles y espera rival para la siguiente ronda. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

Las Chivas vivieron una noche épica este sábado con una remontada heroica sobre Tigres en los minutos finales, gracias al doblete de Santiago Sandoval, la joya de la cantera rojiblanca, quien firmó una de las mayores proezas en la historia reciente del Rebaño Sagrado.

Con este resultado de 2-0, el Guadalajara logró su boleto a las semifinales de la Liga Mx y se prepara para seguir haciendo historia en el torneo bajo el mando de Gabriel Milito.

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Perfil de Santiago Sandoval

Santi fue titular en varios partidos la temporada pasada tras la ausencia del Piojo Alvarado por lesión. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

Santiago Sandoval llegó a las fuerzas básicas de Chivas en 2024 para integrarse a la categoría Sub-17 con apenas 16 años. El joven veracruzano sigue los pasos de su padre, Luis Alonso “El Negro” Sandoval, quien también defendió la camiseta rojiblanca tras surgir de su cantera.

A diferencia del proceso convencional, el camino de Santiago ha sido atípico y meteórico: dio el salto directo al primer equipo sin escalas en la Sub-21 ni fogueo en el Tapatío de la Liga de Expansión.

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Su talento y madurez convencieron de inmediato a Gabriel Milito, quien no dudó en integrarlo al plantel estelar desde su llegada.

El debut oficial se produjo en la Jornada 1 del Apertura 2025 ante León. Durante ese torneo, el joven se convirtió en una pieza fundamental del esquema titular, asumiendo con personalidad el rol de Roberto “Piojo” Alvarado mientras este se encontraba fuera por lesión.

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Después de una temporada, donde nuevamente fue relegado a la banca, recibió la confianza de Gabriel Milito nuevamenteante la ausencia de los seleccionados nacionales convocados para el Mundial 2026.

Qué ocurrió en el juego

Chivas logró una de las mayores gestas en su historia reciente. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

Tras el 3-1 en contra de la ida, Chivas llegó al Estadio Akron con la encomienda de meter un gol lo más rápido posible para meterse de lleno en la eliminatoria.

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Desde el pitazo inicial, el Guadalajara impuso condiciones con un asedio constante al arco de Tigres, generando una gran cantidad de oportunidades e incluso se adelantaron al primer minuto con gol de Ricardo Marín, el cual fue anulado por fuera de juego.

A pesar de ello, el Rebaño Sagrado no bajó los brazos y siguió atacando pero Nahuel Guzmán se vistió de héroe al impedir la caída de su marco en diversas ocasiones.

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Pese a su superioridad futbolística, el Guadalajara no lograba reflejarlo en el marcador y la tensión crecía conforme el reloj avanzaba y cada vez lucía más complicado pensar en la remontada.

El destino del encuentro dio un giro radical al minuto 74 cuando un disparo de Ricardo Marín que parecía desviado, fue rescatado por Santiago Sandoval, quien con un punterazo corrigió la trayectoria del balón para mandar el balón en las redes y devolverle la esperanza al cuadro rojiblanco.

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Tres minutos después, el propio canterano rojiblanco consiguió la remontada con un remate de cabeza, el cual no pudo alcanzar Nahuel Guzmán y con ello el Guadalajara logró conseguir el tan ansiado gol que les terminó dando la clasificación a las semifinales.