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XIV Marcha de la Dignidad Nacional: 14 años de madres buscadoras exigiendo verdad y justicia en México

La movilización surgió en 2011 y se convirtió en una de las principales expresiones contra la desaparición de personas en el país

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(Infografía ilustrativa | Infobae México)
(Infografía ilustrativa | Infobae México)

Este 10 de mayo de 2026, cientos de madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas volverán a recorrer las calles de la Ciudad de México en la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, una movilización que desde hace 14 años transformó el Día de las Madres en una jornada de protesta, memoria y exigencia de justicia.

La marcha nació en 2011, en medio del aumento de desapariciones registrado durante la llamada guerra contra el narcotráfico. De acuerdo con registros periodísticos y organizaciones civiles, las primeras movilizaciones fueron impulsadas por madres de jóvenes desaparecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes decidieron salir a las calles el 10 de mayo para denunciar la falta de respuestas de las autoridades.

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Con el paso de los años, aquella protesta local se convirtió en un movimiento nacional que reúne a colectivos de distintas entidades del país. La movilización adoptó el nombre de Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia, y estableció como una de sus principales rutas el trayecto del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

Acciones a falta de resultados oficiales

Durante más de una década, las madres buscadoras han mantenido la misma exigencia central: localizar a sus familiares desaparecidos y visibilizar la crisis humanitaria relacionada con las desapariciones en México. A la par de las marchas, los colectivos comenzaron a realizar búsquedas en campo, rastreos en fosas clandestinas y labores de identificación que, en numerosos casos, fueron emprendidas ante la ausencia de resultados oficiales.

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La movilización en la Ciudad de México iniciará a las 10 horas en el Monumento a la Madre. (Crédito: redes sociales)
La movilización en la Ciudad de México iniciará a las 10 horas en el Monumento a la Madre. (Crédito: redes sociales)

La protesta también evolucionó en sus formas de representación pública y simbólica. En distintas ediciones, las madres han utilizado cruces, fotografías, playeras con rostros de desaparecidos y antimonumentos para recordar a quienes siguen sin ser localizados.

En 2026, la convocatoria incorporó una narrativa futbolística bajo el lema “Las madres buscadoras también están goleando”, con referencias simbólicas a un “partido” contra la impunidad y el olvido.

Las movilizaciones crecieron al mismo tiempo que aumentaban los registros de personas desaparecidas. En 2021, al cumplirse una década de la marcha, organizaciones y medios documentaron que los casos de desaparición en México se habían multiplicado desde la primera protesta realizada en 2011.

Protección de las propias buscadoras

En años recientes, la Marcha de la Dignidad Nacional también incorporó reclamos relacionados con la protección de las propias buscadoras. Diversos colectivos denunciaron amenazas, agresiones y asesinatos contra familiares que participan en labores de búsqueda. El tema cobró mayor relevancia tras los asesinatos de integrantes de colectivos en distintos estados del país.

La edición de 2025 estuvo marcada por consignas contra la impunidad y señalamientos hacia el Estado mexicano por la crisis de desapariciones. Durante esa movilización, colectivos insistieron en que las instituciones encargadas de búsqueda e investigación seguían siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.

Para 2026, organizaciones convocaron nuevamente a marchar bajo la consigna de que el 10 de mayo “no hay nada que festejar”. La XIV Marcha de la Dignidad Nacional reunirá a familias provenientes de distintos estados del país que volverán a exigir verdad, justicia y localización de personas desaparecidas.

Movilización en la CDMX

En la Ciudad de México, el contingente principal de la XIV Marcha de la Dignidad Nacional partirá este domingo 10 de mayo de 2026 a las 10:00 horas desde el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y avanzará hacia el Ángel de la Independencia.

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