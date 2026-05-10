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Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

Las autoridades rastrearon sus movimientos hasta el aeropuerto capitalino

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El hombre señalado como presunto abusador sexual fue detenido la noche del pasado 8 de mayo. Crédito: FGR
El hombre señalado como presunto abusador sexual fue detenido la noche del pasado 8 de mayo. Crédito: FGR

Un hombre identificado como Miguel Ángel Jacobo González fue detenido la noche del viernes 8 de mayo de 2026 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, luego de descender de un vuelo procedente de Bogotá, Colombia.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cumplimentaron en su contra una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Federal y una ficha del Registro Nacional de Detenciones.

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La aprehensión se concretó a las 11:43 p.m. en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, en las afueras de la terminal aérea.

Jacobo González fue identificado como persona del sexo masculino; al momento de su detención vestía chamarra azul marino, pantalón gris y tenis del mismo color. El Registro Nacional de Detenciones no señaló alias alguno para él.

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Operativo de inteligencia permitió ubicar al imputado antes de que abandonara el aeropuerto

La detención fue el resultado de trabajos previos de inteligencia y seguimiento que permitieron a las autoridades identificar que Jacobo González arribaría a la Ciudad de México en un vuelo proveniente de la capital colombiana.

Con esa información, efectivos federales diseñaron e implementaron un operativo en las inmediaciones de la terminal aérea, con vigilancias fijas y móviles que cubrieron los accesos y áreas aledañas al aeropuerto.

Actualmente se encuentra en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Crédito: FGR
Actualmente se encuentra en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Crédito: FGR

La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con personal de la SSPC. El despliegue operativo garantizó que el imputado fuera interceptado en el momento en que descendió del vuelo procedente de Bogotá, sin que pudiera abandonar las inmediaciones del aeropuerto.

Las autoridades federales señalaron que al momento de la aprehensión, le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, en estricto apego al debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que esta determinara su situación jurídica.

Jacobo González quedó bajo resguardo de las autoridades judiciales de El Altiplano

El Registro Nacional de Detenciones, consultado el 9 de mayo de 2026 a las 7:18 p.m, registró que la autoridad que tuvo a Jacobo González a su disposición fue el Juez Federal del Centro Federal de Reinserción Social Número Uno Altiplano.

Al momento de la consulta, el imputado se encontraba en traslado hacia dicho centro penitenciario, conocido como el penal del Altiplano, uno de los de mayor seguridad en el país.

Miguel Ángel Jacobo fue detenido en inmediaciones del AICM. Crédito: RND
Miguel Ángel Jacobo fue detenido en inmediaciones del AICM. Crédito: RND

La Agencia de Investigación Criminal de la FGR señaló que acciones como esta fortalecen las labores de investigación y combate a las redes criminales dedicadas a la trata de personas y la explotación sexual.

La dependencia destacó que la detención contribuye a la protección de víctimas y al fortalecimiento de la cooperación institucional frente a ese fenómeno delictivo.

La FGR precisó que Miguel Ángel se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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