La convocatoria de México para el Mundial 2026: la lista preliminar de jugadores del Tri

Javier Aguirre presentó a los primeros doce jugadores que conformarán la estructura central del Tri rumbo a la Copa Mundial de la FIFA celebrada en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la Selección Mexicana perfila su plantel definitivo a un mes de la cita más importante del futbol internacional.

Javier Aguirre, técnico nacional, ya dio a conocer a los primeros 12 jugadores provenientes de la Liga MX, mientras se espera la incorporación de 14 futbolistas más que militan en el extranjero para completar la nómina de 26 seleccionados.

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Los jugadores de la Liga MX elegidos por Aguirre ya concentran en el Centro de Alto Rendimiento a la espera del resto de los convocados. (AP Foto/Fernando Llano)

La lista preliminar refleja una combinación de experiencia, juventud y talento que buscará ser competitiva en un torneo que se jugará en casa y ante la mirada de millones.

En este proceso, la base local será complementada con figuras consolidadas en Europa y Estados Unidos, configurando un equipo que mezcla líderes históricos y nuevas promesas del balompié nacional.

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Los 12 de la Liga MX: la base local del Tri

Aguirre apostó por futbolistas con regularidad y peso en sus clubes mexicanos, armando un grupo que combina solidez defensiva y variantes juveniles en ataque.

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Erik Lira (Cruz Azul)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)

Guillermo Martínez sorprendió a muchos aficionados al aparecer en la lista de convocados sobre nombres como Marcel Ruíz o Charly Rodríguez. REUTERS/Agustin Marcarian

Estos jugadores ya están concentrados en el Centro de Alto Rendimiento, por lo que se encuentran en espera de los llamados foráneos para comenzar la preparación final.

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Los 14 del extranjero que completarían la lista

La convocatoria definitiva, aunque aún no está definida, promete sumar a los futbolistas que destacan en ligas internacionales, muchos de ellos habituales en los procesos del Tri.

Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre)

Johan Vásquez (Genoa, Italia)

César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia)

Jorge Sánchez (PAOK, Grecia)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos)

Edson Álvarez (West Ham, Inglaterra)

Álvaro Fidalgo (Real Betis, España)

Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia)

Obed Vargas (Atlético de Madrid, España)

Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia)

Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra)

Santiago Giménez (AC Milan, Italia)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah, Arabia Saudita)

Germán Berterame (Inter Miami, MLS)

Guillermo Ochoa fue el primer mexicano militando en el extranjero que reportó en el país. (AP Foto/Marco Ugarte)

Así, la posible integración de estos elementos promete aportar liderazgo, experiencia internacional y variantes tácticas al conjunto nacional.

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Lo que sigue para la Selección Mexicana

El cuerpo técnico terminará de definir la lista después de los partidos de preparación frente a Ghana, Australia y Serbia, y conforme los jugadores del extranjero finalicen sus compromisos de club.

La lista final de 26 futbolistas debe entregarse a la FIFA antes del 1 de junio .

La competencia interna en cada posición será clave para definir los nombres que defenderán la camiseta nacional.

La entrega de la nómina definitiva a la FIFA está prevista para antes del 1 de junio, fecha límite establecida. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aguirre y su equipo buscan consolidar un grupo competitivo, equilibrado y capaz de ilusionar a la afición en la Copa Mundial de la FIFA, que se jugará en territorio mexicano.

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