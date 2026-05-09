BTS en México: comienzan los preparativos para su segunda fecha en el Estadio GNP Seguro

19:15 hsHoy
La Ciudad de México se ha pintado de morado, con la llegada del grupo de K-pop BTS, para sus conciertos programados el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.
19:15 hsHoy
La fiebre del K-pop se apoderó de la capital mexicana luego de que algunos integrantes de BTS fueran captados disfrutando de una función de lucha libre en la emblemática Arena México.
19:14 hsHoy
Fanáticas se congregan afuera del recinto del show para intercambiar freebies y pasar un buen momento con otras seguidoras.
19:11 hsHoy
ARMYs comienzan a llegar a las instalaciones del Estadio GNP Seguros, previo al comienzo del segundo concierto de BTS en Ciudad de México.