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BTS en México: comienzan los preparativos para su segunda fecha en el Estadio GNP Seguro

El grupo de K-pop tiene presentaciones programadas para el 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México

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19:15 hsHoy

Así se vivió la experiencia BTS de Spotify en CDMX: desde zonas para fotos hasta regalos del evento

Como parte de la celebración por su regreso a tierras mexicanas se realizaron diversas actividades en la capital del país enfocadas en las ARMYs

Como parte de la celebración por su regreso a tierras mexicanas se realizaron diversas actividades en la capital del país enfocadas en las ARMYs
Como parte de la celebración por su regreso a tierras mexicanas se realizaron diversas actividades en la capital del país enfocadas en las ARMYs

La Ciudad de México se ha pintado de morado, con la llegada del grupo de K-pop BTS, para sus conciertos programados el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

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19:15 hsHoy

BTS sorprende en la Arena México: Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

Los integrantes de BTS aprovecharon su día libre en la Ciudad de México para asistir a la Arena México

Miembros del grupo BTS hace presencia en función de lucha libre en la Arena México (Conexion interna/FB)
Miembros del grupo BTS hace presencia en función de lucha libre en la Arena México (Conexion interna/FB)

La fiebre del K-pop se apoderó de la capital mexicana luego de que algunos integrantes de BTS fueran captados disfrutando de una función de lucha libre en la emblemática Arena México.

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19:14 hsHoy

Fanáticas se congregan afuera del recinto del show para intercambiar freebies y pasar un buen momento con otras seguidoras.

19:11 hsHoy

ARMYs comienzan a llegar a las instalaciones del Estadio GNP Seguros, previo al comienzo del segundo concierto de BTS en Ciudad de México.

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