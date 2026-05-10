Cruz Azul vs Atlas EN VIVO: La Máquina llega al Estadio Azteca con ventaja de 3-2 sobre los rojinegros

De esta manera, el partido no sólo define al segundo semifinalista, sino que representa una despedida simbólica para Cruz Azul en lo que podría ser el último en el Azteca antes del Mundial 2026, con la motivación extra de cerrar esta etapa con la clasificación.

La Máquina llega con ventaja tras imponerse 3-2 en la ida , por lo que le basta cualquier empate, triunfo o incluso perder por un gol para avanzar. El conjunto rojinegro , en cambio, está obligado a ganar por al menos dos goles para acceder a semifinales.

Cruz Azul y Atlas disputan este sábado la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 en el Estadio Azteca para la Liguilla .

En una noche cargada de emociones y giros inesperados, Cruz Azul logró imponerse 3-2 al Atlas en el Estadio Jalisco , en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX .

¿Cómo fue el Cruz Azul vs Atlas en la ida en el Estadio Jalisco ?

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