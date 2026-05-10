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Cruz Azul vs Atlas EN VIVO: La Máquina llega al Estadio Azteca con ventaja de 3-2 sobre los rojinegros

Con la obligación de remontar y ganar por dos goles, los zorros se jugarán la vida ante más de 80 mil aficionados celestes

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Composición de un jugador de Cruz Azul, Christian Ebéré (dorsal 11), y un jugador del Atlas, frente al Estadio Azteca con banderas de ambos equipos.
Cruz Azul y Atlas definen el segundo boleto a semifinales del Clausura 2026 en el Estadio Banorte. (Imagen Ilustrativa Infobae)
01:39 hsHoy

¿Cómo fue el Cruz Azul vs Atlas en la ida en el Estadio Jalisco?

Cruz Azul sobrevive al susto y vence 3-2 al Atlas en la ida de cuartos

El equipo capitalino dejó escapar una ventaja de dos goles, pero un doblete de Christian Ebere le dio el triunfo

Victoria del Cruz Azul contra el Atlas en el partido de ida de los cuartos de final Liga Mx (Club de Futbol Cruz Azul﻿/FB)
Victoria del Cruz Azul contra el Atlas en el partido de ida de los cuartos de final Liga Mx (Club de Futbol Cruz Azul﻿/FB)

En una noche cargada de emociones y giros inesperados, Cruz Azul logró imponerse 3-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX.

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01:26 hsHoy

Cruz Azul y Atlas disputan este sábado la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 en el Estadio Azteca para la Liguilla.

La Máquina llega con ventaja tras imponerse 3-2 en la ida, por lo que le basta cualquier empate, triunfo o incluso perder por un gol para avanzar. El conjunto rojinegro, en cambio, está obligado a ganar por al menos dos goles para acceder a semifinales.

La Máquina llega con ventaja tras el 3-2 obtenido en la ida y sólo necesita empatar o perder por un gol para avanzar ante su afición. REUTERS/Eloisa Sanchez
La Máquina llega con ventaja tras el 3-2 obtenido en la ida y sólo necesita empatar o perder por un gol para avanzar ante su afición. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el partido no sólo define al segundo semifinalista, sino que representa una despedida simbólica para Cruz Azul en lo que podría ser el último en el Azteca antes del Mundial 2026, con la motivación extra de cerrar esta etapa con la clasificación.

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