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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

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En pocas líneas:

13:32 hsHoy

Detienen a presuntos tratantes de personas y rescatan a 3 menores de edad en Guanajuato

Detenidos por trata de personas en Guanajuato
Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la detención de Hansel “N”, Alejandra “N” y Guadalupe “N” tras meses de investigación y coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismos que alertaron sobre material audiovisual relacionado con agresiones sexuales a niños y adolescentes.

El operativo incluyó cateos en León y Guanajuato, donde agentes de la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas ejecutaron órdenes de aprehensión y lograron liberar a tres menores de edad que eran víctimas. Un juez dictó prisión preventiva a los imputados, quienes enfrentarán proceso penal por trata de personas.

Las víctimas reciben actualmente atención médica especializada y protección institucional, mientras que los detenidos permanecen en prisión preventiva.

13:26 hsHoy

Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

Las autoridades rastrearon sus movimientos hasta el aeropuerto capitalino

El hombre señalado como presunto abusador sexual fue detenido la noche del pasado 8 de mayo. Crédito: FGR
El hombre señalado como presunto abusador sexual fue detenido la noche del pasado 8 de mayo. Crédito: FGR

Un hombre identificado como Miguel Ángel Jacobo González fue detenido la noche del viernes 8 de mayo de 2026 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, luego de descender de un vuelo procedente de Bogotá, Colombia.

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13:26 hsHoy

Procesan a Fernando Yael “N”, presunto responsable de la desaparición de su madre en la CDMX

Fue el propio imputado quien reportó la desaparición de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández

El joven imputado llevará su proceso tras las rejas. Crédito: FGJCDMX
El joven imputado llevará su proceso tras las rejas. Crédito: FGJCDMX

Un juez de control vinculó a proceso a Fernando Yael “N”, de 22 años, por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años.

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