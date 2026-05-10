EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo

En pocas líneas:
Detienen a presuntos tratantes de personas y rescatan a 3 menores de edad en Guanajuato
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la detención de Hansel “N”, Alejandra “N” y Guadalupe “N” tras meses de investigación y coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismos que alertaron sobre material audiovisual relacionado con agresiones sexuales a niños y adolescentes.
El operativo incluyó cateos en León y Guanajuato, donde agentes de la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas ejecutaron órdenes de aprehensión y lograron liberar a tres menores de edad que eran víctimas. Un juez dictó prisión preventiva a los imputados, quienes enfrentarán proceso penal por trata de personas.
Las víctimas reciben actualmente atención médica especializada y protección institucional, mientras que los detenidos permanecen en prisión preventiva.
Un hombre identificado como Miguel Ángel Jacobo González fue detenido la noche del viernes 8 de mayo de 2026 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, luego de descender de un vuelo procedente de Bogotá, Colombia.
Un juez de control vinculó a proceso a Fernando Yael “N”, de 22 años, por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años.