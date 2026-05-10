EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo

Un juez de control vinculó a proceso a Fernando Yael “N” , de 22 años, por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández , de 55 años.

Un hombre identificado como Miguel Ángel Jacobo González fue detenido la noche del viernes 8 de mayo de 2026 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México , luego de descender de un vuelo procedente de Bogotá, Colombia .

Las víctimas reciben actualmente atención médica especializada y protección institucional , mientras que los detenidos permanecen en prisión preventiva.

El operativo incluyó cateos en León y Guanajuato , donde agentes de la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas ejecutaron órdenes de aprehensión y lograron liberar a tres menores de edad que eran víctimas. Un juez dictó prisión preventiva a los imputados, quienes enfrentarán proceso penal por trata de personas.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la detención de Hansel “N”, Alejandra “N” y Guadalupe “N” tras meses de investigación y coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) y el National Center for Missing & Exploited Children ( NCMEC ), organismos que alertaron sobre material audiovisual relacionado con agresiones sexuales a niños y adolescentes.

Detienen a presuntos tratantes de personas y rescatan a 3 menores de edad en Guanajuato

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