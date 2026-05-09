Encapuchados abren fuego en Tepito, CDMX: autoridades confirman dos muertos y cuatro heridos

Dos hombres y dos mujeres que transitaban en la zona resultaron heridos. Crédito: Redes Sociales

La tarde de este 9 de mayo, dos hombres perdieron la vida y cuatro personas más resultaron heridas tras un ataque armado en el barrio de Tepito, colonia Morelos, en la Ciudad de México.

Según los primeros reportes oficiales, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar tras un reporte de detonaciones y hallaron a varias personas con heridas de bala y cubiertos de sangre.

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os paramédicos que llegaron al sitio atendieron a los lesionados en el lugar antes de trasladarlos a distintos hospitales de la ciudad para su atención médica. Entre los lesionados había dos mujeres y dos hombres.

Las dos víctimas mortales eran hombres de 22 y 39 años.

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El ataque ocurrió en la calle Tenochtitlán, donde las víctimas se encontraban en la vía pública cuando dos sujetos con capuchas se aproximaron y abrieron fuego de manera directa contra uno de ellos.

Extraoficialmente se reveló que los atacantes soltaron alrededor de 20 disparos y huyeron entre los puestos del área comercial tras el tiroteo.

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Las autoridades acordonaron la zona para preservar el lugar de los hechos y esperar la llegada de los peritos.

De manera extraoficial, el periodista c4jimenez identificó a uno de los fallecidos como Jonathan Servín, señalado como exintegrante de La Unión Tepito con tres detenciones previas.

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Fotografía de uno de los sujetos asesinados, de apellido Servín.. Crédito: X - @c4jimenez

De acuerdo con esa misma fuente, Servín habría estado cobrando cuotas a comerciantes de la zona al momento del ataque. La SSC no confirmó oficialmente su identidad.

Ministerio Público inicia peritajes

Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México tomó conocimiento de los hechos para dar inicio a los peritajes correspondientes en el lugar. Los especialistas realizaron las diligencias necesarias para documentar la escena del crimen, recabar evidencias y determinar las circunstancias exactas del ataque.

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Hasta el momento no hay detenidos.

En paralelo, las autoridades capitalinas pusieron en marcha el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el fin de identificar a los probables responsables.

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El barrio de Tepito y en general la CDMX cuenta con una red de cámaras del sistema C5 de la Ciudad de México, cuyas grabaciones serán revisadas por los investigadores para rastrear la ruta de escape de los atacantes.

Otros ataques armados en la colonia Morelos de la CDMX

La colonia Morelos acumula una serie de ataques armados, algunos relacionados vinculados con la disputa entre La Unión Tepito y La Anti Unión Tepito, dos grupos criminales que pelean el control del narcomenudeo y las extorsiones en el centro de la Ciudad de México.

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El periodista Carlos Jiménez señaló que el hombre asesinado presuntamente sería un traficante de la Anti Unión de Tepito. Crédito: @c4jimenez

El pasado 27 de marzo, un hombre de 42 años y un niño de tres años murieron en la esquina de las calles Vidal Alcocer y José Joaquín Herrera.

De acuerdo con la SSC, las víctimas circulaban en una motocicleta eléctrica cuando dos sujetos en motocicleta les dispararon de manera directa y huyeron.

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De manera extraoficial, c4jimenez identificó al adulto como Apolo Montero, presunto vendedor de drogas vinculado a La Anti Unión Tepito, y señaló que el menor era su sobrino y lo acompañaba al momento del ataque.