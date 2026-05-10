¿Qué dijeron Paulina Gaitán y Ana Claudia Talancón? Así fue su paso por la alfombra roja de Premios Platino

Ambas actrices compartieron sus reflexiones a través de entrevistas, abordando aspectos personales y profesionales en un ambiente marcado por el reconocimiento al cine y la televisión iberoamericanos. (Alfombra roja Premios Platino)

En la alfombra roja de los Premios Platino 2026 en Xcaret, Ana Claudia Talancón y Paulina Gaitán ofrecieron extensas declaraciones sobre el significado del evento, sus proyectos y las temáticas que abordan en sus trabajos recientes.

Ambas actrices compartieron sus reflexiones a través de entrevistas, abordando aspectos personales y profesionales en un ambiente marcado por el reconocimiento al cine y la televisión iberoamericanos.

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El significado de los Premios Platino y la mirada de Ana Claudia Talancón

La actriz Ana Claudia Talancón es entrevistada durante los Premios Platino.

Consultada por su favorita entre las nominadas del año, Ana Claudia Talancón fue categórica: sin duda, Belén. La actriz elogió la película dirigida por Doris Fonsi, recordando su papel como cocreadora y escritora de Soy tu fan, y calificó la producción como una joya.

En sus palabras, Fonsi está maravillosa como directora y actriz. El reportero coincidió en la valoración y mencionó que tuvo la oportunidad de ver la película, a la que describió como extraordinaria. Frente a la pregunta sobre qué película recomendaría ver antes de morir, Talancón insistió: Belén. La charla cerró entre risas y agradecimientos, reflejando el ambiente relajado de la noche.

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Consultada por su favorita entre las nominadas del año, Talancón fue categórica: sin duda, Belén. (Alfombra roja Premios Platino 2026)

Paulina Gaitán: reflexiones sobre “Las muertas” y el poder de contar historias

La actriz Paulina Gaitán es entrevistada durante la alfombra roja de los Premios Platino.

En su encuentro con la prensa, Paulina Gaitán habló sobre la serie Las muertas y el debate en torno a la representación de asesinas en serie en la ficción.

Consultada sobre la polémica por la supuesta romantización de criminales, la actriz afirmó que considera necesario hablar de este tipo de historias. Señaló que la trama, basada en hechos de los años cincuenta y sesenta, sigue teniendo vigencia porque la problemática persiste en el presente. Gaitán destacó que la serie puede generar debate y reflexión en el público, pues evidencia que México continúa enfrentando desafíos estructurales.

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Preguntada sobre su acercamiento previo a la historia de las poquianchis y la versión de Jorge Ibargüengoitia, Gaitán relató que desde niña conocía la leyenda y que en la adaptación lograron crear algo diferente. Subrayó la influencia del humor oscuro de Luis Estrada en el tono de la serie, que ha sido bien recibido por la audiencia. Sobre su relación con el personaje de Serafina, Gaitán aseguró que comparte varias similitudes, especialmente en la pasión y el carácter.

La entrevista concluyó con agradecimientos y un intercambio amistoso, reflejando la cercanía entre los artistas y el entusiasmo por el reconocimiento recibido en los Premios Platino 2026. La noche reafirmó el compromiso del audiovisual iberoamericano con la diversidad de miradas y la exploración de temáticas sociales de impacto.

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Consultada sobre la polémica por la supuesta romantización de criminales, la actriz afirmó que considera necesario hablar de este tipo de historias. Señaló que la trama, basada en hechos de los años cincuenta y sesenta, sigue teniendo vigencia porque la problemática persiste en el presente (Alfombra roja Premios Platino 2026)

Reconocimientos, ambiente y homenajes de la gala

La decimotercera edición de los Premios Platino se celebró en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya. Este año, se sumaron 12 nuevas categorías para destacar el trabajo de profesionales tanto delante como detrás de cámara. El evento fue conducido por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, y contó con la presencia de figuras como Alfredo Castro, Carmen Villalobos, Belén Rueda y Ludwika Paleta.

Uno de los momentos centrales fue el homenaje al actor argentino Guillermo Francella, quien recibió el Platino de Honor por su trayectoria en cine y televisión. Francella, previamente galardonado por sus actuaciones en El Clan y El Encargado, compitió además en la categoría de Mejor Interpretación Masculina. La gala incluyó presentaciones musicales de Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra, y una ceremonia de apertura donde se entregaron premios técnicos y de reparto. La alfombra roja se vivió como un espacio de reencuentro y celebración para el audiovisual iberoamericano.

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Ganadores destacados de los Premios Platino 2026

Entre los principales galardonados, la película O Agente Secreto fue reconocida como Mejor Película Iberoamericana de Ficción. Kleber Mendonça Filho se llevó los premios a Mejor Dirección y Mejor Guion, y Wagner Moura obtuvo el reconocimiento como Mejor Interpretación Masculina, todo por la misma producción.

En las categorías femeninas, Blanca Soroa ganó la estatuilla a Mejor Interpretación Femenina por Los domingos. La comedia La cena, de Manuel Gómez Pereira, fue premiada como Mejor Comedia Iberoamericana, mientras que Sorda, dirigida por Eva Libertad, recibió el reconocimiento a Mejor ópera Prima.

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En televisión, El Eternauta fue elegida como Mejor Miniserie o Teleserie, y Beleza Fatal como Mejor Serie de Larga Duración. Ricardo Darín ganó Mejor Interpretación Masculina en miniserie por El Eternauta y Paulina Gaitán, por Las muertas, fue premiada como Mejor Interpretación Femenina en miniserie o teleserie. Los premios del público destacaron a Los domingos como mejor película y a Chespirito: sin querer queriendo como mejor miniserie.

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