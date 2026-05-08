Denuncian ante FGR a Rubén Rocha y a 55 presuntos “narcopolíticos” de Morena, también irán contra la oposición

Colectivo denuncia a 55 "narcopolíticos" de Morena. | X- @narcopolíticos

El coalición de colectivos, llamada NARCOPOLÍTICOS, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal y 55 políticos de Morena, por presuntamete obtener apoyo de grupos de narcotráfico en la elección de 2021 en dicho estado y de ayudar al cartel 'Los Chapitos’, lo que habría provocado consecuencias graves para la población.

La organización, integrada por los colectivos Defensorxs, Pie de Nota y Óscar Balderas, señaló en su cuenta de X que la denuncia también alcanza a los 10 funcionarios que fueron señalados por Estados Unidos, junto con Rocha Moya.

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“Hoy denunciamos a Rubén Rocha Moya y otros 55 narcopoliticos_.Todos formaron parte o se beneficiaron de la narcoelección de Morena en Sinaloa en 021.

“Después, le entregaron el estado a Los Chapitos, con consecuencias terribles para los sinaloenses.Además de que denunciamos a los 10 funcionarios acusados por EEUU”, se lee en la red social.

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De acuerdo con la publicación, en la denuncia se incluyó a Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, a quien acusan de operar negocios donde “venden drogas, almacenan armas y desaparecen a jóvenes, como Carlos Emilio, hijo de Brenda Valgil”.

También figura Quirino Ordaz, exgobernador priista y actual cónsul de México en España. El grupo sostiene que policías bajo su mando “secuestraron a operadores electorales”, en dichos comicios.

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El señalamiento abarca a 17 alcaldes de Morena, 23 diputados locales y cinco federales que, según la publicación, se beneficiaron de la operación electoral de ‘Los Chapitos’ en esa jornada.

El colectivo busca ser reconocido como víctima

La coalición solicitó que se reconozca a Defensorxs como víctima, con el objetivo de participar en la carpeta de investigación y evitar que las autoridades actúen “en la oscuridad y protejan a los funcionarios señalados”.

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Plantean que la corrupción estructural, el fraude electoral armado y la impunidad sistémica afectan a toda la población, vulnerando el derecho a vivir en un ambiente “libre de violencia, de corrupción y a elegir libremente a nuestros gobernantes”.

Denuncias contra oposición y nuevas acciones

En su mensaje, el colectivo adelanta que en los próximos días presentará denuncias contra presuntos "narcopolíticos" de otros partidos.

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Acusó que aunque Alejandro Moreno Cárdenas, actual senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se muestra como una voz opositora a Morena, “él sigue encubriendo a narcopolíticos, también investigados por Estados Unidos, como Adrián de la Garza”.

“En los próximos días, también presentaremos denuncias contra Narcopolíticos de otros partidos.A pesar de que @alitomorenoc se ha vuelto una de las principales voces de oposición contra la narcopolítica de Morena, él sigue encubriendo a narcopolíticos, también investigados por Estados Unidos, como @AdrianDeLaGarza“, concluyó.

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