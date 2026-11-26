El clan Lorenzana consolido un corredor estratégico para el trafico de cocaína en el oriente de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante más de medio siglo, el clan Lorenzana convirtió el oriente de Guatemala en un corredor estratégico para el paso de cocaína hacia Estados Unidos, al punto de sobrevivir a la captura, extradición y condena de casi todos sus fundadores.

La estructura, designada en noviembre de 2026 por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera, mantiene su control territorial en Zacapa e Izabal mediante una combinación de obra social, infiltración política y violencia selectiva que data de la década de los cincuenta.

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Además, no se impuso sólo por su antigüedad, sino por una red de pactos y traiciones con otros grupos narcotraficantes que definieron el mapa del crimen organizado en el país durante casi dos décadas.

La historia de su ascenso incluye una alianza con Los Mendoza para expulsar a un enemigo común, la llegada de Los Zetas como mercenarios de esa guerra y un ajusticiamiento que marcó el quiebre entre los cárteles mexicanos que operaban en territorio guatemalteco.

Esquema de la OFAC de los Lorenzana (Foto: OFAC)

Aunque varias veces han estado en la palestra pública debido a la captura de sus líderes, han logrado mantener un perfil bajo.

No obstante, desde septiembre de 2026 el clan Los Lorenzana volvió a ser noticia, tras la muerte de ocho civiles en Huité durante una supuesta incursión fallecida que iría tras Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, quien a decir de Estados Unidos, ostenta el poder dentro del cartel guatemalteco.

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El contrabando como escuela y el vacío que dejó un alcalde preso

La familia Lorenzana se dedicó originalmente al comercio fronterizo con Honduras. En 2011, Waldemar Lorenzana Lima, conocido como El Patriarca, se describió ante un tribunal guatemalteco como comerciante exportador desde 1959, es decir, no pasaba de los 20 años.

No obstante, en ese entonces el Ministerio Público documentó que desde esa década el grupo ya recibía cargamentos de cocaína colombiana que ingresaban por El Salvador.

El salto definitivo ocurrió cuando Arnoldo Vargas, entonces alcalde de Zacapa y pionero de la estrategia de ganar apoyo popular para operar sin oposición, fue extraditado a Estados Unidos en 1992 y condenado a 30 años de prisión.

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Arnoldo Vargas fue el primer alcalde guatemalteco vinculado y condenado por narcotráfico. (Redes Sociales)

Ese vacío de poder lo habría ocupado El Patriarca y sus hijos, quienes heredaron tanto las rutas como el método para ingresar los ilícitos al país.

“Mentes y corazones”, la estrategia que compró silencio

Con 15 empresas de construcción, varias contratadas por el Estado, flotas de transporte, exportadoras de fruta y gasolineras, El Patriarca disponía de una infraestructura legal capaz de lavar las ganancias del narcotráfico y emplear a buena parte de la población local.

Al estilo de Pablo Escobar en Colombia, y de Vargas en Zacapa, Los Lorenzana han financiado canchas deportivas, clínicas y alumbrado público; puntos estratégicos donde no ha llegado el apoyo estatal.

Fachada de una de las viviendas de Los Lorenzana en Huisté, Zacapa. (Nuestro Diario)

La fuerza solo se aplicaba cuando ese método de cooptación dejaba de funcionar. Esa relación con comunidades enteras explica por qué, aun después de las extradiciones, la familia conservó capacidad de movilización y protección social en Zacapa.

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El Pacto de Petén y la llegada de Los Zetas

Pero no solo debía mantener el control de la población, también debía mantener el control de su territorio y para ello necesitaban hacerlo en paz, es así como a mediados de la década de 2000, buscaron hacer una alianza con su potencial enemigo más cercano: el clan de Los Mendoza.

Los Mendoza, un cartel asentado entre Izabal y Petén, señalados de despojar de terrenos a la población y más cercano al Cartel del Golfo, también estaba interesados en las rutas de Zacapa, fue así cuando sellaron un acuerdo informal conocido como el Pacto de Petén.

Los Mendoza han estado vinculados al Cartel del Golfo de México. (Archivo / Diario La Prensa)

Este acuerdo no sólo dividió el país de norte a sur, sino que les permitió enfrentar a un rival común, Los Leones, acusados de robar cargamentos de droga a ambas familias.

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Para ejecutar esa ofensiva, Los Mendoza recurrieron a Los Zetas, el brazo armado que el Cartel del Golfo había formado con exkaibiles guatemaltecos y exmilitares de élite mexicanos.

La decisión resultó un arma de doble filo: los Zetas terminaron cooptando territorio propio en el centro y suroeste del país, una lógica que luego repetirían en el oriente.

El Pacto de Peten sello una alianza territorial entre Los Lorenzana y Los Mendoza frente al grupo rival Los Leones con apoyo de Los Zetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asesinato de Juancho León y la ruptura entre cárteles

En marzo de 2008, el narcotraficante Juancho León fue asesinado junto a otras diez personas en el Turicentro La Laguna, en Río Hondo, Zacapa, en un hecho atribuido a Los Zetas.

Según fuentes de inteligencia militar y civil, el ajusticiamiento se ejecutó en territorio controlado por Los Lorenzana, lo que sugiere que la familia dio luz verde para que los sicarios mexicanos cobraran venganza por el robo de droga que León les había hecho.

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El 9 de septiembre de 2010, un tribunal de Zacapa condenó a 14 personas, siete guatemaltecas y siete mexicanas, con penas de entre ocho y 313 años de prisión por el caso.

En 2011, 27 trabajadores agrícolas fueron asesinados en Guatemala, esta masacre fue atribuida a Los Zetas. (InSight Crime)

Meses después, la ruptura entre el Cartel del Golfo y sus antiguos operadores se volvió definitiva: Los Zetas se independizaron en 2007 y expandieron su presencia hacia Alta Verapaz.

Esto llevó al gobierno guatemalteco a decretar un Estado de Sitio en ese departamento en diciembre de 2010, con resultados limitados sobre la operatividad del grupo.

Pese a la violencia desatada por Los Zetas, hacia 2010, Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Zetas “se estaban dejando trabajar” en una frágil convivencia que evitó una guerra abierta por el control de las rutas.

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En 2008 fue asesinado Juancho León, supuestamente por Los Zetas en territorio de Los Lorenzana. (Nuestro Diario)

Los Zetas no desplazaron a las familias tradicionales porque llegaron a Guatemala como subcontratistas armados y se limitaron a cobrar una cuota de las rutas ya establecidas, lo que explica por qué rara vez fueron capturados con cargamentos de droga y sí con armamento.

Esa dinámica se mantuvo vigente hasta que la caída de capos como Mauro Salomón Ramírez y Juan Alberto “Chamalé” Ortiz, entre 2010 y 2011, debilitó el equilibrio y dejó a Los Lorenzana expuestos frente a un rival fortalecido.

La caída de los fundadores no frenó el negocio

El cambio de gobierno en Guatemala en 2011 inició el derrumbe del liderazgo original. El Patriarca y sus hijos Eliú y Waldemar Lorenzana Cordón fueron arrestados y extraditados.

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Ambos recibieron cadena perpetua en tribunales de Washington en 2018 por facilitar el almacenamiento y distribución de varias toneladas de cocaína colombiana entre 1996 y 2009, en coordinación con el Cartel de Sinaloa.

Momento en el que Waldemar Lorenzana, El Patriarca, es llevado hacia el aeropuerto a donde fue extraditado el 18 de marzo de 2014. (Ministerio de Gobernación)

Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias “Chichi”, fue el último hermano capturado, en 2019, y aceptó su extradición en 2021 junto con su hermana Marta Julia Lorenzana Cordón, sentenciada en 2024 a 33 años de prisión.

El Patriarca murió en una cárcel estadounidense en 2021, mientras cumplía una condena de 23 años y una multa de 5 millones de dólares.

Una nueva generación toma el control

Pese a que los fundadores quedaron fuera de circulación, las autoridades estadounidenses sostienen que la estructura continuó operando bajo Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, nieto de El Patriarca y sobrino de los hermanos condenados.

La acusación presentada ante la Corte de Distrito de Columbia describe que asumió el control tras las capturas de toda la generación anterior y que coordinó cargamentos de cocaína con organizaciones de México, Honduras y Venezuela.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreciÓ una recompensa de cinco millones de dÓlares por la captura de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza. (Departamento de Estado)

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

En agosto de 2025 cayó Steven Ovaldino Lorenzana, otro nieto del fundador, extraditado a Estados Unidos en junio de ese año por coordinar la recepción aérea de cargamentos.

La masacre de Huité y el asesinato de un diputado

Pese a que durante varios años lograron pasar desapercibidos, el recién pasado 27 de septiembre de 2026, un grupo de unos 20 hombres armados con equipo tipo comando irrumpió en Huité, Zacapa, con el supuesto fin de capturar a Haroldito.

Los fallecidos fueron despedidos en una caminata por el municipio de Huité, Zacapa. (Facebook)

El ataque dejó ocho civiles muertos, entre ellos tres mujeres y un adolescente de 14 años, en cuatro escenarios distintos del municipio. El Ejército puso a disposición de la justicia a 107 militares para determinar su posible participación en los hechos, cuya investigación quedó bajo reserva en un Juzgado de Mayor Riesgo.

Seis semanas después, el 6 de noviembre, el diputado Julio César Portillo Paz, de 36 años, murió tras un ataque armado contra su comitiva en Río Hondo, Zacapa, que también costó la vida a tres agentes de la Policía Nacional Civil asignados a su seguridad.

Todo esto ocurrió en medio de una polémica luego de que la actual alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, realizara una ostentosa fiesta de 15 años para su hija Adriana Cifuentes, quien tiene como padre a Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, un narcotraficante confeso.

Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, "Haroldito", está casado con Ana Rosa Ovalle Madrid, hermana de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, madre de la Adriana Cifuentes, la Quinceañera de Zacapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, de que Infobae constató que la alcaldesa es cuñada de “Haroldito” Waldemar, quiene está casado Ana Rosa Ovalle Madrid, hermana de la funcionaria. Más tarde, la Embajada de Estados Unidos calificó la celebración como “narcoquinceañera”.

Estado de sitio y la designación como grupo terrorista

Ante la escalada de violencia en el lugar, el presidente Bernardo Arévalo decretó el 14 de noviembre un estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal, ratificado por el Congreso con 147 votos a favor.

Un día antes, el Departamento de Estado había designado a Los Lorenzana como organización terrorista extranjera, y a Los Mendoza y Los Huistas como organizaciones terroristas globales especialmente designadas.

Entre el 15 y el 21 de noviembre, los operativos dejaron 52 detenidos, 48 armas incautadas y 258.595 quetzales decomisados (unos 33.368 dólares), según el Ministerio de Gobernación.

Antecedente: la captura del nieto de El Patriarca

Una de las detenciones más significativas del estado de sitio ha sido la de Francisco Javier Hincapié Lorenzana, de 22 años, otro nieto de El Patriarca e hijo de Marta Julia Lorenzana Cordón, según corroboró Infobae con documentos oficiales.

Momento en que se realizó la aprehensión de Francisco Javier Hincapié Lorenzana. (PNC de Guatemala)

La detención se realizó el 19 de noviembre, en el marco de la operación Centinela de Oriente, agentes del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Ejército lo detuvieron en la aldea Llano Largo, Río Hondo.

El operativo, que incluyó 20 allanamientos simultáneos en Zacapa e Izabal, permitió incautar 11 armas de fuego, vehículos, equipos de comunicación y más de 136.000 quetzales en efectivo (unos 17.548 dólares). Haroldito continúa prófugo.