Seis muertos en Guatemala: hombres armados irrumpen en un centro deportivo en Zacapa, nadie reivindica el operativo y hay una niña de 10 años entre las víctimas

Un grupo de personas vestidas de militares irrumpió en un encuentro deportivo en Zacapa, lo que desató un enfrentamiento armado. (Facebook)

Guardar

Un confuso incidente ha dejado, por lo menos, seis personas fallecidas en el municipio de Huité, departamento de Zacapa en Guatemala.

Hasta el momento se menciona que se trató de una incursión para capturar al presunto narcotraficante Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, conocido como “Haroldito”. Sin embargo, las fuerzas de seguridad y del Ejército han negado su participación en el operativo.

PUBLICIDAD

Un grupo de hombres armados y vestidos como militares realizan un operativo en el municipio de Huité, del departamento de Zacapa, en Guatemala. (Facebook)

De acuerdo con vídeos publicados en las redes sociales, todo inició la tarde del domingo 27 de septiembre cuando personas vestidas de militares ingresaron a un centro educativo donde se realizaba un encuentro deportivo y del lugar se llevaron a una mujer, a un hombre y a un niño.

Esto habría desatado horas de enfrentamientos entre grupos armados, mientras que la población quedó en medio de lo ocurrido. Por ahora, se habla de la supuesta participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), pero ninguna autoridad oficial ha confirmado su presencia.

PUBLICIDAD

Imágenes de los supuestos militares circularon en páginas de Zacapa. (Facebook)

“La información que tengo es de la subestación de Huité. Me dicen que hay cinco personas fallecidas por arma de fuego, en un incidente que yo todavía necesito tener más información para dar una respuesta concreta”, manifestó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en una entrevista con la radio Emisoras Unidas.

Además, resaltó: “Quiero dejar en claro que no fue un operativo donde haya participado la policía, ni donde la policía estuviera convocada de modo alguno”.

También confirmó que en las próximas horas el Consejo de Ministros tendrá una reunión en la que se abordará lo ocurrido en el municipio de Huité, en Zacapa; y se buscará establecer la participación de alguna institución guatemalteca o extranjera.

PUBLICIDAD

Procesan tres escenas

Por su parte, el Ministerio Público (MP) informó que durante la jornada del domingo procesaron “tres escenas relacionadas con ataques armados registrados en el municipio de Huité, Zacapa, en los que se reportó un total de seis personas fallecidas”.

“En un sector de ingreso al municipio de Huité, se localizó un vehículo tipo camioneta en cuyo interior fueron encontradas tres personas de sexo femenino fallecidas, dos mayores de edad y una menor de edad. Las víctimas presentaban heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. En el lugar fueron localizados indicios balísticos”, detallaron después de horas de solicitar información al respecto.

PUBLICIDAD

Tres mujeres, madre y sus dos hijas, entre ellas una menor de edad, fueron localizadas dentro de un vehículo. (Facebook)

Además indicaron que en el barrio El Campo, “fueron localizadas dos personas de sexo masculino fallecidas en distintos puntos del sector. Ambas presentaban heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. En el lugar se localizaron indicios balísticos”.

En un tercer escenario, esta vez ubicado en la aldea La Oscurana, el MP informó sobre el hallazgo de otro fallecido más de sexo masculino, quien presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

“En los tres escenarios se recabaron los indicios necesarios para fortalecer las investigaciones y establecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos”, informaron, sin explicar si hubo o no la participación de elementos del Ejército, de la policía o de la DEA.

PUBLICIDAD

Ejército descarta participación y culpa al crimen organizado

A través de un video, el Ejército de Guatemala descartó su participación en los ataques armados ocurridos la tarde del domingo.

“El incidente ocurrido en el municipio de Huité, Zacapa, fue originado por disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado transnacional que pusieron en riesgo la seguridad de las comunidades”, informaron.

Además indicaron: “Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el Ejército de Guatemala desplegó personal militar hacia el municipio de Huité. Ante la situación en el lugar, se decidió no ingresar en ese momento a la zona de enfrentamiento, con el fin de no escalar el conflicto y salvaguardar la integridad de la población civil”.

PUBLICIDAD

También indicaron que el personal militar se encuentra plenamente identificado con uniforme, equipo táctico, distintivos oficiales y armamento conforme a las directivas militares vigentes.

Las Fuerzas Armadas de Guatemala informaron sobre lo ocurrido en Huité, Zacapa, Guatemala y negaron la participación del Ejército en los enfrentamientos armados ocurridos la tarde del domingo 27 de septiembre. (Ministerio de la Defensa)

PNC habla de 7 fallecidos

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) publicó un comunicado de prensa en el que afirma que son siete personas las fallecidas y confirmó que existe una investigación para determinar qué ocurrió en el confuso incidente armado.

“La PNC aclara que todas las hipótesis se encuentran bajo una rigurosa investigación técnica y científica. Para proteger la integridad de las pesquisas, evitar filtraciones y garantizar el debido proceso, las actuaciones se mantendrán bajo estricta reserva de ley y bajo una rigurosa cadena de custodia”, indicaron.

PUBLICIDAD

Además, indicaron que los procedimientos operacionales y de investigación se ejecutan de manera articulada y coordinada con el Ministerio Público y la Mesa de Gobernabilidad Departamental.

Las primeras hipótesis apuntan a que los hechos “forman parte de acciones planificadas por estructuras criminales que operan en el área, con la intención de generar zozobra e inestabilidad en la región”.

Hombres vestidos de militares irrumpen en una vivienda. Más tarde, un hombre fue localizado fallecido. (Facebook y Cortesía)

Identifican a los fallecidos

De manera extraoficial, medios de Zacapa han confirmado los nombres de las personas fallecidas, entre ellas:

Vilma Elizabeth Paz Paiz , de 50 años

Uve Lisbeth Paz .

Cinthya Gabriela Paz .

Carlos Donato Paiz Mateo , de 26 años.

Juan Carlos Pedroza Agustín , de 45 años.

Carlos Jacinto Mateo Paiz, de 26 años

Las tres mujeres, madre y sus dos hijas, fueron localizadas dentro del vehículo, donde también habría fallecido una menor de edad.

Mientras que los cuerpos de Pedroza Agustín y Mateo Paiz, quedaron en el barrio El Campo y uno más, en la aldea La Oscurana, pero hasta el momento ningún nombre se ha revelado de manera oficial.

PUBLICIDAD

Uno de los fallecidos quedó sobre la cinta asfáltica en Huité, Zacapa, Guatemala, tras un confuso enfrentamiento armado. (Facebook)

Mientras tanto, páginas de Huité, en Zacapa, han comenzado a promover acciones en contra de los militares, quienes aún no se han pronunciado de manera oficial sobre lo ocurrido.

“Soldado visto, soldado muerto en nuestra tierra Huité. Malditos cobardes, mataron a una niña de 10 años”, se lee en una de las publicaciones.

Páginas amenazan con atacar a militares. (Facebook)

De manera extraoficial se habla hasta de 10 personas fallecidas, lo cual se refleja en la disparidad de los datos proporcionados por las autoridades, ya que el ministro de Gobernación habló de cinco, el Ministerio Público de seis y la Policía Nacional Civil de siete.

“Haroldito” Lorenzana

Conocido como “Haroldito”, “El Chuqui” o “Ferragamo”, Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza es nieto del famoso narcotraficante Waldemar Lerenzana, “El Patriarca”, quien murió en 2021 cuando cumplía una condena de 23 años por narcotráfico en una cárcel de Estados Unidos.

Es hijo de Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias “Chuchi”, hijo de “El Patriarca” capturado el 14 de noviembre de 2019 por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de ser buscado desde 2008.

Existe una recompensa para capturar a Haroldo Lorenzana Terraza por parte del Gobierno de Guatemala. (Mingob)

Desde 2011, el Gobierno de Guatemala ofrece una recompensa de Q50 mil (unos (USD 6.494) por quien ofrezca información fidedigna sobre su paradero y permita su captura.

La DEA tiene una recompensa de USD 5 millones para quien ofrezca información sobre Haroldo Lorenzana Torres. (DEA/EE.UU.)

Mientras que la DEA ofrece una recompensa de USD 5 millones. Se le acusa de los delitos de conspiración para importación de cocaína y heroína a los Estados Unidos y por usar, portar y poseer armas de fuego.