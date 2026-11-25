Estados Unidos aseguró que no tomará decisiones sobre el futuro del conflicto sin el consentimiento de Ucrania y de Europa (REUTERS/Rula Rouhana)

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El enviado especial de Estados Unidos, Jared Kushner, afirmó en una entrevista que Vladimir Putin mantiene a Europa fuera de las negociaciones sobre Ucrania por las constantes “provocaciones” que atribuye a los gobiernos europeos, mientras la disputa por los territorios ocupados sigue sin una salida acordada entre Moscú y Kiev.

Kushner señaló que Estados Unidos mantiene contactos con dirigentes europeos y respalda su intervención en la definición de cualquier acuerdo. “No vamos a decidir nada sin el acuerdo de Europa y sin el acuerdo de Ucrania”, declaró.

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El asesor reconoció, sin embargo, que la coordinación con el continente resulta compleja por la diversidad de posiciones entre sus gobiernos. “Hay muchos dirigentes fantásticos, pero todos tienen posturas distintas y es difícil que hablen con una sola voz”, dijo. Añadió que un representante europeo único facilitaría las gestiones, aunque consideró que el grupo de negociadores designado por varios países trabaja de manera coordinada.

La cuestión territorial concentra el mayor obstáculo de la negociación. “Putin quiere la paz, pero siempre es ‘paz, pero en qué términos”, expresó Kushner.

Vladimir Putin busca que un eventual acuerdo de paz permita restablecer y modificar las relaciones bilaterales con Estados Unidos (REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

El desacuerdo se centra en el futuro de las zonas ucranianas bajo control ruso y en la posibilidad de que Kiev las recupere.

El enviado explicó que Putin no acepta un alto el fuego inmediato y atribuyó esa postura a su falta de confianza en un arreglo posterior. “Tiene muy poca confianza en que, si detiene la guerra, pueda llegar a un arreglo posterior que impida otra guerra”, señaló al exponer la interpretación estadounidense de la posición del Kremlin.

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Por ese motivo, la administración de Donald Trump trabaja de forma paralela en varios asuntos: la estructura de seguridad posterior a la guerra, la protección de Ucrania, la reconstrucción económica y medidas humanitarias. Kushner sostuvo que el propósito es establecer las condiciones de un acuerdo duradero.

Dentro de ese marco, Estados Unidos discute con sus interlocutores garantías de seguridad para Ucrania inspiradas en el artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que contempla la defensa colectiva de sus integrantes. Kushner dijo que Kiev reclama compromisos precisos, pero advirtió que Washington no ofrecerá un mecanismo de protección más amplio que el vigente entre los miembros de la alianza.

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El negociador afirmó que la adhesión de Ucrania a la OTAN no figura como resultado previsto de las conversaciones actuales, aunque evitó descartarla de manera definitiva. Según Kushner, Moscú sostiene desde hace años que el ingreso ucraniano en la alianza constituye una línea roja. Kushner señaló que corresponderá a las partes definir una fórmula que atienda sus exigencias de seguridad.

“No vamos a decidir nada sin el acuerdo de Europa y sin el acuerdo de Ucrania”, declaró Jared Kushner (REUTERS/Hannah McKay/Pool)

Kushner negó que Estados Unidos presione al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para aceptar exigencias rusas. “Nuestro trabajo es ser mediadores”, aseguró. Añadió que Washington mantiene el intercambio de información de inteligencia con Kiev y recordó que Estados Unidos fue el principal donante durante la guerra.

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El enviado sostuvo que Ucrania ocupará un lugar central en la seguridad europea, independientemente de la denominación que reciba su estatus futuro.

El pasado, 12 de noviembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró a los emisarios de la Casa Blanca Jared Kushner y Steve Witkoff que nunca se opuso al diálogo con Europa, en referencia a una posible participación europea en futuras rondas de negociación para alcanzar un arreglo en Ucrania.

Putin pidió en esa cita, a Kushner y Witkoff que consultaran a los gobiernos europeos si buscan una salida negociada o la continuidad de la guerra. También rechazó la eventual presencia de tropas occidentales en Ucrania, al considerar que supondría un riesgo para la seguridad de Rusia y prolongaría el conflicto.

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(Con información de Europa Press)