El presidente Nasry Asfura encabezó la instalación del Gabinete del Sector Social en el Salón Morazán de Casa Presidencial. (Foto: Casa Presidencial)

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El presidente Nasry Asfura instaló el Gabinete del Sector Social, una instancia integrada por 19 instituciones del Estado que tendrá como objetivo coordinar las políticas públicas dirigidas a reducir la pobreza, optimizar los recursos del presupuesto nacional y evitar que las dependencias gubernamentales dupliquen esfuerzos en la atención de las familias hondureñas.

La creación de este espacio busca establecer una misma ruta de trabajo para las instituciones responsables de ejecutar programas sociales, de manera que sus intervenciones sean complementarias y respondan a las necesidades de la población en las distintas regiones del país.

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Además, los acuerdos que adopte el pleno del Gabinete tendrán carácter obligatorio para las instituciones participantes, dentro de las competencias que corresponden a cada una.

“Hoy damos el paso que faltaba, que las decisiones del sector social se tomen en un mismo espacio con una misma ruta”, expresó la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, durante la actividad.

La estructura también tendrá un nivel técnico-operativo conformado por 34 instituciones, que estarán distribuidas en cuatro mesas de trabajo: bienestar y protección social; desarrollo del capital humano; inclusión productiva y generación de ingresos; y acceso a servicios básicos.

La nueva estructura reúne a 19 instituciones estatales para coordinar las políticas y programas destinados a combatir la pobreza. (Foto: Casa Presidencial)

Estas mesas permitirán organizar las intervenciones gubernamentales según las áreas de atención y establecer compromisos entre las dependencias responsables de ejecutar los programas.

Política de Protección Social hasta 2037

Durante la instalación del Gabinete también se presentaron los avances de la propuesta de Política de Protección Social 2027-2037, un instrumento de planificación que tendrá un horizonte de 10 años y contempla 25 metas nacionales y siete garantías básicas para la población.

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Entre las garantías establecidas figuran el acceso a educación, salud y alimentación, así como el ingreso temporal, la protección de las personas mayores y con discapacidad, los servicios básicos esenciales y la atención ante emergencias e información social.

La propuesta pretende establecer una hoja de ruta para orientar las políticas públicas y garantizar que las intervenciones sociales tengan continuidad, con objetivos definidos y mecanismos de evaluación.

El cronograma presentado establece que durante diciembre se consolidará la propuesta interinstitucional, mientras que en enero de 2027 se elaborará el Plan de Acción y se realizará el análisis fiscal correspondiente.

La propuesta de Política de Protección Social 2027-2037 contempla 25 metas nacionales y siete garantías básicas. (Foto: Casa Presidencial)

Posteriormente, en febrero de 2027 está prevista la aprobación de la política durante una nueva sesión del Gabinete del Sector Social.

Con esta planificación, el Gobierno busca establecer compromisos que permitan atender las necesidades de los sectores más vulnerables y mejorar la cobertura de los programas estatales durante la próxima década.

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El Gabinete del Sector Social reúne a 19 entidades públicas vinculadas con áreas fundamentales para el desarrollo humano y la atención de la población.

Entre ellas figuran las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Niñez, Adolescencia y Familia, Asuntos de la Mujer, Derechos Humanos, Agricultura y Ganadería, Vivienda, Infraestructura y Transporte, Gobernación, Finanzas, Gestión de Riesgos, Recursos Naturales y Ambiente, y Energía.

También participan el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Dirección de Gestión Integral de Riesgos (Diger).

Asimismo, la estructura contempla la posibilidad de incorporar otras entidades relacionadas con la seguridad social, identificación ciudadana, juventud, financiamiento, acceso a la tierra, energía eléctrica, conectividad y agua potable.

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La ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, destacó la importancia de establecer una misma ruta de trabajo para las instituciones. (Foto: Casa Presidencial)

Entre las principales responsabilidades del Gabinete estarán coordinar políticas, planes y programas sociales, evitar la duplicidad de proyectos, mejorar el aprovechamiento del presupuesto público y establecer compromisos institucionales con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento.

El modelo busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, ampliar el acceso a servicios básicos, fortalecer las oportunidades educativas y productivas y disminuir las desigualdades entre los territorios.

El proceso cuenta con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y tendrá una primera evaluación de avances y resultados prevista para 2029.

De esta manera, la administración de Asfura apuesta por concentrar en una misma estructura la coordinación de las instituciones que ejecutan programas sociales, con una planificación que se extenderá hasta 2037 y compromisos de seguimiento para medir sus resultados.

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