La compañía reconoció la existencia del inconveniente a través de su servicio de soporte técnico. (Reuters)

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La próxima actualización One UI 9.5 incluiría una solución para el deterioro acelerado de la batería que varios usuarios de la gama Galaxy reportaron tras instalar One UI 9. El anuncio llegó a través del foro turco de la compañía, donde un representante de soporte técnico respondió a un informe de error enviado mediante la aplicación Samsung Members.

El problema había generado preocupación entre quienes usan smartphones de la marca, sobre todo porque coincidió con la llegada de nuevas herramientas de monitoreo incluidas en Android 17.

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Qué reportaron los usuarios de Galaxy con One UI 9

Desde la llegada de One UI 9, varios usuarios de teléfonos Galaxy comenzaron a notar caídas evidentes en el porcentaje de salud de la batería. Algunos registraron descensos de hasta el 94 % tras apenas un mes de uso, una cifra que preocupa dado que se trata de un componente esencial en el funcionamiento de cualquier smartphone.

One UI 9 es la capa de personalización de Samsung basada en Android 17 para sus dispositivos Galaxy. (Composición Infobae: Samsung / Europa Press)

La situación cobró mayor visibilidad porque, con esta misma actualización, Samsung había incorporado una función que permite consultar información detallada sobre la salud de la batería en algunos de sus modelos más recientes.

Esa herramienta permite ver, directamente desde el sistema, cómo evoluciona la capacidad del dispositivo con el paso de los ciclos de carga. Fue justamente ahí donde se detectaron las anomalías.

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A esto se sumó otro inconveniente previo: semanas antes de que se conociera este problema, usuarios de los modelos Galaxy S24 y Galaxy S25 ya habían reportado un consumo energético superior al habitual tras actualizar a One UI 9.

La respuesta de Samsung y la llegada de One UI 9.5

Frente a los reclamos, Samsung reconoció la existencia del inconveniente a través de su servicio de soporte técnico. La confirmación se dio en el foro de Turquía de la compañía, donde se indicó que el error relacionado con la salud de la batería será corregido con la actualización One UI 9.5.

Celulares Android cuentan con herramientas ocultas.

Sin embargo, la firma surcoreana no emitió un comunicado oficial con detalles técnicos. No especificó el origen exacto del fallo ni confirmó qué modelos de la gama Galaxy resultan afectados, por lo que el alcance real de la incidencia permanece sin precisar.

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Lo que sí trascendió es que One UI 9.5 ya se encuentra en fase de prueba. Varias informaciones indican que su versión estable llegará en los próximos meses, en paralelo al lanzamiento de la nueva generación de smartphones Galaxy, lo que permitiría que buena parte de los usuarios afectados reciba la corrección antes de que finalice el despliegue de Android 17.

Desgaste real o error de software: la pregunta sin responder

Uno de los puntos sin aclarar es si el deterioro reportado responde a un desgaste físico acelerado de las baterías o si se trata de un fallo en el software encargado de calcular y mostrar su estado de salud.

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Una persona utiliza un celular Android con el tema oscuro activado, una configuración cada vez más popular que ofrece beneficios para la vista y la batería del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia no es menor. Si el inconveniente se limita a una lectura incorrecta por parte del sistema, la actualización One UI 9.5 solo debería ajustar las cifras exhibidas, sin que esto implique consecuencias reales para el hardware de los dispositivos.

En cambio, de confirmarse un desgaste físico acelerado, ninguna actualización de software podría devolver la capacidad de batería ya perdida. Por el momento, no hay información que permita descartar ninguno de los dos escenarios, ya que Samsung no amplió detalles sobre el origen técnico del problema.

Qué funciones nuevas de Galaxy AI llegan con One UI 9

One UI 9 es la capa de personalización de Samsung basada en Android 17 para su ecosistema de dispositivos Galaxy, incluyendo teléfonos, tabletas y relojes inteligentes. Su despliegue estable comenzó en septiembre de 2026 tras debutar en la serie Galaxy S26 y en los plegables Z Fold8 y Flip8, enfocándose en una experiencia más fluida e inteligente.

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Entre sus principales novedades destacan animaciones más suaves con efectos visuales de transparencia, nuevas herramientas de Galaxy AI —como Now Brief para resúmenes diarios personalizables, Now Nudge con sugerencias contextuales y My FanCam para el seguimiento automático de personas en video—, además de controles reforzados de privacidad y el nuevo apartado Warranty and Care para gestionar el soporte y mantenimiento del equipo directamente desde los ajustes.