El barco de pasajeros Seven Seas Grandeur permanece amarrado en un muelle industrial junto a varias grúas y operarios portuarios bajo un cielo cubierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El puerto de Santo Tomás de Castilla, en Izabal, inauguró este miércoles la temporada de cruceros 2026-2027 con el arribo del Seven Seas Grand View, que transportó a 759 turistas extranjeros, en el inicio de una serie de viajes que prevé recibir a más de 13 mil visitantes en el Caribe guatemalteco entre noviembre y enero, según la transmisión de Stereo Bahia.

La programación contempla la llegada de nueve embarcaciones turísticas y tendrá su operación más exigente el primero de enero, cuando dos buques de pasajeros atraquen de manera simultánea. La coincidencia obligará a coordinar las tareas de carga de la terminal multipropósito con el desembarque de los viajeros.

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El Seven Seas Grand View, clasificado como un crucero de cinco estrellas, llegó acompañado por su tripulación. Sus pasajeros comenzaron luego el traslado hacia distintos destinos de la región, entre ellos Quiriguá y Las Escobas.

Un grupo de personas participa en una ceremonia de bienvenida frente al crucero Seven Seas Grandeur atracado en la terminal portuaria. (captura de pantalla)

Dos cruceros simultáneos y una terminal en proyecto

La jefa del Departamento de Turismo de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Cecilia Tina, indicó que la expectativa está puesta en la oferta arqueológica y recreativa de Izabal. La temporada concentra sus operaciones durante tres meses, desde noviembre hasta enero.

El gerente general de EMPORNAC, Otto Guillermo Guantlán Cárcamo, explicó que la llegada simultánea de dos barcos demandará una coordinación especial. La instalación atiende tanto actividades de carga como el movimiento de pasajeros, por lo que ambas operaciones deberán desarrollarse al mismo tiempo.

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Guantlán Cárcamo señaló que la entidad proyecta construir una terminal especializada para cruceristas. El inicio de esa obra está previsto antes de que concluya la actual administración.

Mientras se concreta ese plan, el puerto mantiene el uso de su infraestructura actual, que fue intervenida en los últimos meses. Los trabajos incluyeron mejoras en las áreas de embarque y desembarque de pasajeros, además de la renovación del espacio destinado a la venta de artesanías.

La coordinadora del segmento de cruceros del Instituto Guatemalteco de Turismo, Melisa Smith, sostuvo que uno de los objetivos es que los capitanes conozcan la atención que reciben los visitantes y recomienden el destino a las líneas navieras. La funcionaria afirmó: “Que observen lo bien que tratamos a los turistas”.

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Smith remarcó que la ventana para recibir cruceros es limitada por la concentración de arribos entre noviembre y enero. Por esa razón, pidió aprovechar cada escala de las embarcaciones que lleguen a la costa caribeña guatemalteca.

El representante del gremio de taxistas turísticos de Izabal, Juan Carlos Godínez, recordó que el sector acumula 26 años de actividad vinculada al mercado nacional e internacional de cruceros. Su trabajo incluye el traslado de los pasajeros que desembarcan para conocer atractivos de la región.

Armando Porol, representante de los artesanos, sostuvo que las mejoras portuarias han contribuido a atraer visitantes. Sin embargo, señaló que la afluencia actual de cruceros todavía no alcanza los niveles registrados en otros años.

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Foto de archivo: Un crucero turístico y varios buques de carga permanecen atracados en los muelles de una terminal marítima que alberga contenedores e instalaciones logísticas. (Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, Izabal)

Seguridad y servicios turísticos en Puerto Barrios

La gobernadora departamental de Izabal, Hilda Córdoba Pacheco, abordó durante la ceremonia la situación de seguridad en el departamento, donde está vigente un estado de sitio. La funcionaria afirmó: “Que el estado de sitio no conlleva violencia, al contrario, genera paz y genera seguridad”.

Córdoba Pacheco añadió que el control territorial está a cargo del ministro de la Defensa y del ministro de Gobernación. Aproximadamente una semana antes del acto, ambos funcionarios habían visitado Izabal para reforzar las acciones en la zona.

En declaraciones posteriores, la gobernadora invitó a los turistas a recorrer el departamento sin temor. También pidió a la población evitar arrojar basura en las calles, al considerar que la limpieza urbana forma parte de la primera impresión de los visitantes.

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El representante de la Municipalidad de Puerto Barrios, Ronaldo Villavicencio, planteó que la temporada permitirá exhibir la oferta cultural, gastronómica y turística del municipio. El movimiento de cruceros involucra a transportistas, artesanos y prestadores de servicios vinculados con las excursiones de los pasajeros.

El funcionario municipal Alex Estrada afirmó que el número de cruceros que ingresan a Puerto Barrios aumentó de forma sostenida desde el inicio de la gestión del alcalde Hugo René Arceño, en 2016, salvo la interrupción provocada por la pandemia. Estrada hizo esas declaraciones a Estéreo Bahía.

Según el funcionario, parte de ese crecimiento está asociado a obras urbanas realizadas en la ciudad, como el asfaltado, adoquinado y encementado de calles, junto con la instalación de alumbrado público. A su juicio, esas mejoras favorecen la percepción de los visitantes sobre Puerto Barrios.

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La apertura de la temporada reunió a autoridades portuarias, municipales y departamentales, además de representantes de los sectores artesanal y de transporte turístico. La ceremonia incluyó una bendición del sacerdote Benito Guerrero García y concluyó con el corte de una cinta simbólica.