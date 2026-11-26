Foto archivo: Soldados salvadoreños en el Estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe, Haití, el 13 de noviembre del 2026. (AP foto/Patrice Noel)

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Las fuerzas de seguridad de El Salvador y Haití recuperaron el control de un hospital de Puerto Príncipe que había permanecido cerca de dos años bajo dominio de grupos armados, informó NTN24 este miércoles 25 de noviembre. El centro médico, utilizado como refugio y puesto operativo por las pandillas, presenta daños en sus instalaciones y equipos.

Imágenes difundidas por el medio mostraron camas volcadas, paredes calcinadas, escombros y equipamiento destruido dentro del hospital. El edificio corresponde al Hospital Universitario Estatal de Haití, conocido como Hospital General, uno de los principales centros públicos de la capital haitiana.

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El operativo ocurrió en medio de la ofensiva contra las bandas que controlan sectores de Puerto Príncipe. La zona cercana al hospital incluye el estadio Sylvio Cator, recuperado en días recientes durante operaciones en las que participaron tropas salvadoreñas, la Policía Nacional de Haití y fuerzas internacionales autorizadas por las Naciones Unidas.

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador custodia este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

El hospital permaneció fuera de servicio durante la ocupación

La toma del Hospital General por parte de grupos armados agravó el deterioro de la atención sanitaria en la capital haitiana. El centro había quedado fuera de funcionamiento tras ataques y enfrentamientos en el área, donde las pandillas consolidaron posiciones desde 2024.

El recorrido de periodistas por las instalaciones permitió constatar la destrucción acumulada durante la ocupación, de acuerdo con información publicada por el Miami Herald. El diario señaló que la visita se produjo después de meses de operativos de la policía haitiana y de un grupo de trabajo gubernamental para recuperar territorios bajo control criminal.

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La recuperación del edificio no implica su reapertura inmediata. Las autoridades deberán evaluar la estructura, retirar los restos de la ocupación, restituir equipos médicos y establecer un perímetro de seguridad antes de que el centro pueda volver a recibir pacientes.

Las tropas salvadoreñas ampliaron su presencia tras una emboscada en octubre

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el envío de más de 2.000 militares a Haití a fines de octubre, después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños tras una emboscada en un área dominada por pandillas. Antes de ese hecho, El Salvador mantenía cerca de 100 efectivos dentro de la fuerza internacional desplegada en el país caribeño.

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La presencia salvadoreña se desarrolló bajo un acuerdo bilateral con el gobierno haitiano, cuyos términos no han sido divulgados. El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, sostuvo que las fuerzas extranjeras respaldan a las instituciones locales y no las reemplazan.

La operación enfrenta cuestionamientos por la falta de información pública sobre la cadena de mando, las reglas de actuación y la duración del despliegue. Organizaciones de derechos humanos y expertos también advirtieron sobre los riesgos para la población civil en operaciones realizadas en zonas densamente pobladas.

Foto archivo: Un soldado salvadoreño en un vehículo blindado en Tabarre, un vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el 30 de octubre del 2026. (AP foto/Odelyn Joseph)

La violencia de las pandillas mantiene desplazada a más de 1,5 millones de personas

La recuperación del hospital ocurre en una ciudad atravesada por una crisis de seguridad y humanitaria. Las pandillas controlan áreas estratégicas de Puerto Príncipe, imponen extorsiones, bloquean rutas y atacaron hospitales, comisarías, escuelas y otras instalaciones públicas.

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Naciones Unidas registró más de 4.500 víctimas de violencia letal entre enero y octubre de 2026, según cifras citadas por NTN24. La violencia también provocó el desplazamiento de más de 1,5 millones de personas, muchas de las cuales viven en refugios improvisados con acceso limitado a alimentos, servicios sanitarios y educación.

El Hospital General se suma al estadio Sylvio Cator entre los espacios que las fuerzas haitianas y salvadoreñas retomaron en Puerto Príncipe. La situación en los alrededores del recinto continúa bajo vigilancia ante la presencia de grupos armados en sectores cercanos de la capital.