Las fuerzas insurgentes lanzaron drones contra la refinería estatal de Ras Tanura y el distrito financiero de la capital saudita.

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Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este miércoles dos ataques contra los puertos sauditas de Yeda y Jizán, en la costa del mar Rojo, como respuesta a los bombardeos de la coalición encabezada por Arabia Saudita sobre Hodeida, el puerto yemení que controla la milicia y por el que entra la mayor parte de los alimentos y el combustible que llegan al norte del país.

Las Fuerzas Armadas hutíes describieron las acciones como “dos operaciones militares cualitativas” y dijeron que su objetivo es fijar la ecuación de “un puerto por otro”. Según su comunicado, los dos golpes causaron daños, aunque el grupo no precisó qué armas usó ni el alcance de los destrozos.

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La coalición confirmó uno solo. Su portavoz, Turki al Malki, escribió en X que un proyectil hutí cayó sobre el puerto de Jizán, en el extremo suroeste del reino, y provocó “daños leves, sin heridos entre la población civil”. Las autoridades sauditas no informaron de ningún impacto en Yeda, el mayor puerto del país sobre el mar Rojo.

El intercambio empezó horas antes con una amenaza. El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, escribió en Telegram: “El puerto de Yeda y todos los demás puertos enemigos en el mar Rojo se convertirán en objetivos de nuestras fuerzas si el enemigo lleva a cabo sus amenazas de bombardear el puerto de Hodeida”. También pidió a los armadores que retiraran sus barcos.

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Una mujer saudí toma una fotografía en una zona turística del puerto de Yeda. FOTO DE ARCHIVO. REUTERS/Zohra Bensemra

La coalición, que había difundido un mapa con la zona portuaria de Hodeida que los civiles debían evacuar, confirmó después que había atacado “capacidades operativas en el puerto” y destruido objetivos en las provincias de Saada y Amran. La cadena hutí Al Masirah informó de nuevos bombardeos por la tarde, también contra el aeropuerto de la ciudad, sin dar cifras de víctimas.

Tras la represalia, los hutíes advirtieron que responderán “directa e inmediatamente” a cualquier nuevo ataque contra Hodeida y que golpearán con más fuerza a las tropas sauditas mientras sigan las operaciones militares en Yemen y el bloqueo al país.

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El grupo reivindicó el mismo día ataques contra la refinería de Ras Tanura, la mayor de Arabia Saudita, operada por la petrolera estatal Aramco en la Provincia Oriental, y contra el Centro Financiero Rey Abdullah de Riad. La coalición dijo haber derribado cuatro drones sobre Ras Tanura; Saree aseguró que hubo incendios. El martes, un ataque contra una torre del distrito financiero de la capital dejó 11 heridos, todos extranjeros, según la Defensa Civil saudita. Fue el segundo golpe en menos de una semana contra la Torre PIF, sede del fondo soberano del reino.

Imagen de archivo de un carro de bomberos luchando contra las llamas tras un ataque saudí contra una fábrica de Hodeidah (Yemen). 17 noviembre 2026. Fotograma de Al-Masirah TV/vía Reuters

La guerra de Yemen empezó en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná, y la coalición liderada por Riad intervino en marzo de 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente. Una tregua negociada por la ONU en abril de 2022 congeló los combates hasta el 13 de julio de 2026, cuando un bombardeo contra la pista del aeropuerto de Saná, que se atribuyó el Gobierno yemení, impidió el aterrizaje de un vuelo procedente de Irán. La escalada regional se había abierto con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero. Los hutíes dieron por terminado el alto el fuego, declararon el 20 de julio un bloqueo naval contra Arabia Saudita y cuatro días después Riad bombardeó Hodeida por primera vez en esta fase.

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Desde entonces, los ataques hutíes han alcanzado aeropuertos, instalaciones energéticas y edificios de Riad. El 10 de octubre, un ataque contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de la capital mató a 13 personas y obligó a suspender los vuelos hasta el 25 de octubre, cuando el aeropuerto reabrió de forma parcial para las aerolíneas sauditas. En Yemen, el Ministerio de Salud controlado por los hutíes contabilizó 397 muertos por los bombardeos sauditas hasta el 19 de noviembre.

En tierra, las fuerzas aliadas de Riad se retiraron el 15 de noviembre de la franja costera que llega al estrecho de Bab el Mandeb, y los hutíes avanzaron hasta unos 60 kilómetros de Adén, sede provisional del Gobierno. Al día siguiente, el rey Salmán destituyó al comandante de la coalición, el teniente general Fahd bin Hamad al Salman, y nombró en su lugar al jefe del Estado Mayor, el general Fayyad al Ruwaili.

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Las fuerzas armadas del Gobierno yemení afirmaron el martes que los hutíes “están listos para atacar” Adén y que sus tropas están preparadas para resistir.