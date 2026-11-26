La consejera del CNE, Aixa Zelaya, pidió avanzar en Honduras hacia una ley que sancione la violencia política contra las mujeres. (Foto: Cortesía)

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La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Aixa Zelaya, pidió avanzar en Honduras hacia la aprobación de una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, al advertir que las agresiones también afectan a quienes participan en la vida pública y ocupan espacios de toma de decisiones.

El llamado de Zelaya se produjo en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, una campaña que busca visibilizar las distintas formas de agresión que enfrentan y promover acciones para garantizar sus derechos.

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A través de un audiovisual compartido en sus redes sociales, la consejera sostuvo que la participación política debe desarrollarse bajo condiciones de libertad, igualdad y seguridad, sin que las mujeres tengan que exponerse a intimidaciones o agresiones por ejercer sus derechos.

“La participación política es un derecho, no es un privilegio, y debe poder ejercerse en condiciones de libertad, igualdad y de seguridad”, expresó.

Zelaya señaló que ninguna mujer debería verse obligada a elegir entre continuar participando en política o retirarse para protegerse de la violencia, por lo que consideró necesario establecer medidas específicas que permitan prevenir y sancionar estas conductas.

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La funcionaria recordó que la participación política es un derecho que debe ejercerse en condiciones de igualdad y seguridad. (FOTO: La Prensa)

En ese sentido, insistió en la importancia de contar con una normativa que establezca mecanismos de protección para las mujeres que participan en los procesos electorales, las estructuras partidarias y otros espacios de decisión pública.

La consejera también agradeció a la Unión Europea, ONU Mujeres y Naciones Unidas por impulsar espacios de reflexión y actividades relacionadas con los 16 días de activismo, al tiempo que reiteró el compromiso del organismo electoral con la promoción de la igualdad.

“Desde el CNE seguiremos acompañando todos los esfuerzos orientados a promover la igualdad, a prevenir la violencia y fortalecer las condiciones para una participación de las mujeres que sea libre y segura”, manifestó.

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Por su parte, la representante del Foro Mujeres Políticas y defensora de los derechos de las mujeres, Honorina Rodríguez, cuestionó que la Ley contra la Violencia Política hacia las Mujeres continúe sin ser aprobada en el Congreso Nacional, pese a que la iniciativa ha sido presentada y discutida durante varios periodos legislativos.

Rodríguez consideró que parte de la resistencia a la normativa estaría relacionada con el temor de algunos diputados a que sus disposiciones alcancen a quienes han ejercido violencia política contra mujeres dentro de sus propias organizaciones partidarias.

Honorina Rodríguez denunció que la Ley contra la Violencia Política hacia las Mujeres continúa sin ser aprobada en el Congreso Nacional. (Foto: Cortesía)

“Consideramos que la ley no ha sido aprobada porque los diputados temen que la ley va en contra de muchos de ellos que han hecho ejercicio y hacen ejercicio de violencia política al interior de sus diferentes institutos políticos”, señaló.

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La representante recordó que el Foro Mujeres Políticas, junto con la Comisión de Género y diputadas de distintas bancadas, ha sostenido reuniones con los presidentes de las bancadas legislativas para conseguir respaldo a la propuesta.

Según explicó, durante esos encuentros han recibido compromisos de diferentes sectores políticos para apoyar la iniciativa e incluso han conseguido que el proyecto sea incluido en la agenda legislativa. Sin embargo, esos acercamientos no se han traducido en una votación que permita avanzar hacia su aprobación.

La denuncia vuelve a poner sobre la mesa los obstáculos que enfrenta la legislación destinada a proteger la participación política de las mujeres, particularmente dentro de los partidos, donde las agresiones pueden manifestarse mediante intimidaciones, amenazas, hostigamiento y otras acciones que buscan limitar su presencia en los espacios de poder.

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La violencia política puede limitar la participación de las mujeres dentro de los partidos y en los espacios de toma de decisiones. (FOTO: Proceso HN)

La discusión también coincide con los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, periodo en el que organizaciones y representantes institucionales impulsan llamados para fortalecer las medidas de prevención, protección y sanción frente a las distintas formas de violencia.

Para Zelaya, garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos sin miedo requiere condiciones institucionales que protejan su participación. Mientras tanto, Rodríguez insistió en que el Congreso debe pasar de los compromisos expresados en reuniones a decisiones concretas sobre la iniciativa.