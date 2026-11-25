1Password confirmó el acceso no autorizado a sus sistemas internos el 25 de noviembre de 2026. (Europa Press)

Guardar

1Password informó que un atacante copió nombres y direcciones de correo electrónico de una parte de sus clientes tras acceder a sus sistemas internos. La empresa de gestión de contraseñas aseguró que las bóvedas de los usuarios, donde se guardan las claves, no fueron afectadas.

La compañía explicó en un comunicado publicado en su blog que la investigación comenzó el 19 de noviembre, cuando detectó indicios de que alguien había entrado en la cuenta corporativa de GitHub de un empleado. GitHub es la plataforma donde los programadores guardan y comparten el código de sus proyectos.

PUBLICIDAD

Con esa cuenta, el atacante accedió al código fuente y subió código malicioso a servicios internos, lo que permitió descargar datos administrativos de clientes. La empresa no informó cuántos usuarios resultaron afectados y se limitó a hablar de un subconjunto de ellos.

El atacante ingresó a través de la cuenta corporativa de GitHub de un empleado de la empresa. (Reuters)

Qué datos se copiaron y cuáles no

Según la empresa, los registros descargados incluyen nombres y correos electrónicos, identificadores de cuenta y de usuario, y las fechas de creación de la cuenta y de su último inicio de sesión. También figuran claves públicas, que por diseño no son secretas, y parámetros técnicos del protocolo de inicio de sesión que, afirmó la compañía, no sirven para entrar en una cuenta.

PUBLICIDAD

El atacante copió además código fuente de repositorios privados y accedió al sistema que automatiza la construcción y publicación del software. 1Password sostuvo que el código no contiene secretos de usuarios, aunque ese sistema guarda credenciales de infraestructura, que ya fueron rotadas.

La empresa precisó que sus bóvedas, los elementos guardados en ellas y las claves que las protegen no se vieron afectados. Tampoco las claves de recuperación de cuenta, las aplicaciones ni las extensiones para navegadores. La compañía indicó que no almacena la contraseña de la cuenta ni la clave secreta de los usuarios.

Entre los datos copiados figuran nombres, correos electrónicos e identificadores de cuenta de usuarios. (Europa Press)

Los enlaces de invitación y recuperación

Entre los datos copiados hay tokens, códigos incluidos en enlaces de correos de invitación, aprovisionamiento y recuperación de cuenta. Solo un número reducido de usuarios estaba en alguno de esos procesos durante el incidente, y fueron notificados de forma individual.

PUBLICIDAD

Esos tokens no dan acceso por sí solos: se necesitan además un inicio de sesión mediante SSO (acceso con las credenciales de la organización) o un código enviado al correo registrado del usuario. Como medida preventiva, 1Password amplió ese código de seis a diez caracteres alfanuméricos, lo que, según la empresa, vuelve prácticamente imposible adivinarlo por fuerza bruta.

1Password afirmó que no encontró pruebas de que se haya tomado el control de ninguna cuenta con los tokens expuestos, y que sus servicios funcionan con normalidad.

La compañía aseguró que las bóvedas donde se guardan las contraseñas no fueron afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reaccionó la empresa

La compañía desactivó la cuenta de GitHub comprometida, revocó el token robado y eliminó el acceso que el atacante había creado. También rotó o revocó las credenciales internas que pudieron quedar expuestas, reforzó los controles del sistema de publicación de software y de los equipos de sus empleados, y sumó nuevas detecciones para este tipo de ataque.

PUBLICIDAD

Además, contrató a expertos independientes en ciberseguridad para validar las tareas de contención y reparación. La empresa aclaró que los usuarios no necesitan cambiar nada en su cuenta.

El riesgo que subraya la compañía es el phishing, mensajes falsos que buscan engañar a la víctima. Los nombres y correos copiados permiten enviar mensajes dirigidos. 1Password recomienda desconfiar de correos, mensajes o llamadas inesperados que mencionen la aplicación, invitaciones o intentos de recuperación de cuenta que el usuario no inició. La empresa recordó que nunca pide la contraseña de la cuenta ni la clave secreta, que solo deben escribirse en la aplicación oficial o en su sitio web, abierto por el propio usuario.

PUBLICIDAD