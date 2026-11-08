'Nos volveremos a ver en el cielo': el último mensaje de la esposa del diputado guatemalteco asesinado en una emboscada con más de 50 disparos

Familiares y miembros de la iglesia Casa del Cielo despidieron al diputado Julio César Portillo en la aldea Pata Galana. (Redes Sociales)

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Familiares, amigos y miembros de la iglesia evangélica Casa del Cielo despidieron al diputado Julio César Portillo Paz, cuyos restos fueron velados en privado en la aldea Pata Galana, en Río Hondo, Zacapa.

El legislador murió el viernes 6 de noviembre tras recibir impactos de bala durante un atentado contra la caravana en la que viajaba junto a tres agentes de la Policía Nacional Civil.

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La ceremonia se realizó en el templo donde Portillo predicaba y al que asistía junto con su familia. El acceso quedó reservado para personas cercanas al congresista, de acuerdo con vecinos del sector.

Dentro del auditorio, el féretro fue rodeado por arreglos de flores blancas y amarillas. También se instaló una pantalla con una fotografía del diputado, una imagen que acompañó a quienes llegaron a despedirlo durante la noche y la madrugada.

La familia dispuso la inhumación del congresista para el domingo 8 de noviembre en el cementerio de la comunidad. (Redes Sociales)

Portillo Paz será inhumado este domingo 8 de noviembre en el cementerio de Pata Galana, la comunidad de la que era originario. La familia decidió mantener el sepelio en un ámbito privado, con la presencia de sus allegados y de integrantes de la congregación religiosa.

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La iglesia donde predicaba recibió a familiares y miembros de su congregación

La velación reunió a familiares, vecinos, amistades y personas vinculadas a la labor religiosa del legislador. Julio Portillo, de 36 años, integraba la X Legislatura del Congreso de Guatemala, en representación del departamento de Zacapa para el período 2024-2028.

El ataque y la posterior muerte del diputado generaron expresiones de repudio de distintas instituciones estatales. Portillo fue trasladado después de la emboscada al Hospital Regional de Zacapa, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Murió cerca de las 21:22 horas, a causa de la gravedad de las heridas de bala que sufrió en el rostro y el cráneo.

Mientras la familia preparaba la despedida, los restos de los tres agentes asignados a la custodia del congresista también fueron trasladados a sus lugares de origen para sus respectivos velorios.

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El diputado Julio César Portillo Paz falleció en el Hospital Regional de Zacapa debido a las heridas de bala en el rostro y el cráneo. (Congreso de la Repúbllica de Guatemala)

Dulce de Portillo despidió a su esposo con un mensaje en redes sociales

Dulce María Cruz de Portillo, esposa del diputado, publicó una fotografía junto al legislador y compartió un mensaje de despedida tras confirmarse su fallecimiento.

“Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida. Mis ojitos hermosos te me fuiste…”, escribió en una historia de Instagram. En otra publicación, expresó su deseo de reunirse con él “en la eternidad”.

La esposa del congresista también modificó la biografía de su perfil para recordar a Portillo como su “ángel eterno”. La publicación estuvo acompañada por una canción de temática cristiana.

Dulce María Cruz de Portillo, esposa del diputado Julio #CésarPortillo, compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales expresando su dolor y la frase: “Nos volveremos a ver”. (Telediario )

El ataque en la ruta al Atlántico dejó cuatro muertos y más de 50 casquillos en la escena

El atentado ocurrió el viernes 6 de noviembre, cerca de las 17 horas, en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, dentro del municipio de Río Hondo. Un grupo de hombres armados interceptó la comitiva del diputado y abrió fuego.

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En el ataque murieron los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Erick Armides Ramos Osorio, Jorge Paau Xicol y Fernando Reyes Aldana, quienes formaban parte de la División de Protección de Personas y Seguridad.

El Ministerio Público recolectó más de 50 casquillos en la escena del crimen durante las diligencias iniciales. (Redes Sociales)

El Ministerio Público (MP) procesó la escena y recolectó más de 50 casquillos como parte de las primeras diligencias. La Fiscalía informó que busca establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar las formas de participación de cada involucrado.

Según la información disponible, Portillo contaba con escolta policial desde 2024, luego de que denunciara amenazas de muerte. La investigación continúa bajo reserva, sin capturas reportadas hasta el momento.

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