Guatemala

Guatemala: el caso por los ocho muertos en Huité, Zacapa, llega a un juzgado de mayor riesgo

Una masacre ocurrida durante un evento deportivo, 77 indicios balísticos y al menos 130 militares desplegados aquella noche: así avanza una investigación que cambió de jurisdicción por los riesgos que implica

La Dirección General de Aeronáutica Civil envió un informe al Ministerio Público sobre los vuelos registrados hacia Zacapa durante el ataque armado en Huité donde fallecieron ocho personas.
El ingreso al municipio de Huité, en Zacapa, Guatemala, tiene una manta con las fotografías de las víctimas que fallecieron durante un confuso incidente armado el pasado 27 de septiembre. (Facebook)
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La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la investigación por los ataques armados en Huité, Zacapa, en los que murieron ocho personas, pase al Juzgado de Mayor Riesgo A de Guatemala. La jueza Claudette Domínguez quedará a cargo del expediente, que se mantiene bajo reserva.

La decisión aparta el proceso de la jurisdicción local y concentra las diligencias judiciales en la capital, después de que las pesquisas incluyeran señalamientos sobre una posible participación de personal del Ejército. La Cámara Penal aceptó la petición para elevar el caso por los riesgos asociados a la investigación.

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El traslado implica que la jueza Domínguez deberá autorizar, a partir de la recepción del expediente, eventuales allanamientos y otras solicitudes que presente el Ministerio Público (MP) para esclarecer lo ocurrido.

El ataque dejó ocho muertos y 77 indicios balísticos

Los hechos ocurrieron a finales de septiembre durante un evento deportivo en Huité, un municipio de Zacapa, el pasado 27 de septiembre.

Vecinos del municipio de Huité exigieron justicia durante el velatorio de las víctimas del enfrentamiento armado en Zacapa.
Personal del Ministerio Público recolectó 77 indicios balísticos en cuatro escenas del crimen procesadas en Huité. (Ministerio Público de Guatemala)

El Ministerio Público procesó cuatro escenas del crimen tras los ataques y localizó 77 indicios balísticos. Las autoridades no han divulgado avances específicos de la pesquisa debido a la reserva judicial que pesa sobre el expediente.

El entonces director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, indicó que las ocho víctimas no tenían antecedentes criminales. También afirmó que agentes de la PNC en Zacapa le informaron que en el lugar se desarrollaba una operación militar.

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La investigación abrió una línea relacionada con el despliegue de elementos castrenses en el municipio. La información judicial refiere que al menos 130 militares participaron en los operativos de aquella noche.

El Ministerio de la Defensa desplegó personal hacia la zona pero prefirió abstenerse de ingresar al área del choque para no escalar el conflicto.
El Ejército de Guatemala atribuyó los enfrentamientos armados en Huité a disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado, pero después reconoció la presencia de militares. (Facebook)

Mientras que el Ministerio de la Defensa Nacional informó el 8 de octubre que puso a disposición del MP a 107 integrantes del Ejército de distintas jerarquías.

Defensa reconoció que el Ejército actuó sin acompañamiento policial

Durante una citación en el Congreso, el viceministro de la Defensa, Jorge Lemus, reconoció que personal del Ejército se movilizó a Huité sin el acompañamiento de la PNC. Sin embargo, no precisó quién autorizó el operativo ni bajo qué instrucciones se produjo el despliegue.

La cartera de Defensa sostuvo que sus averiguaciones internas ya habían concluido y que el informe fue entregado al presidente Bernardo Arévalo, con la instrucción de remitirlo al MP. Según la versión del Ministerio de la Defensa, los militares realizaron disparos disuasivos luego de escuchar detonaciones en el área.

El ataque armado provocó la muerte de ocho personas y el Ministerio Público procesó cuatro escenas con 77 indicios balísticos.
El presidente Bernardo Arévalo reconoció la participación de elementos del Ejército en los enfrentamientos armados registrados en Huité, Zacapa. (Gobierno de Guatemala)

El cambio de juzgado ocurre mientras la fiscalía continúa con diligencias para determinar las circunstancias de los disparos, la cadena de mando del operativo y la posible responsabilidad penal de quienes intervinieron.

Arévalo relevó a dos mandos militares tras los hechos

El 8 de octubre, el presidente Arévalo anunció el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Geovani Martínez Milián, y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería, Erwin Constanza Hidalgo.

El Gobierno de Guatemala puso a disposición de la justicia a 107 efectivos militares tras admitir disparos en Huité, Zacapa.
Las autoridades de Defensa formalizaron el relevo del jefe del Estado Mayor y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería. (Ejército de Guatemala)

El mandatario explicó que la medida tenía como objetivo facilitar las investigaciones y asegurar el acceso de las autoridades al personal militar relacionado con el caso. Los cambios se produjeron después de que el Ministerio de la Defensa informara sobre la puesta a disposición de militares ante el MP.

Lemus confirmó posteriormente que los dos oficiales seguían vinculados a la institución, aunque ya no ocupaban los cargos que ejercían al momento de los hechos. Constanza Hidalgo permanecía en situación de disponibilidad, mientras que Martínez Milián cumplía tareas de asesoría.

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