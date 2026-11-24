Un trabajador pasa junto a un pozo de petróleo en el campo Sindbad, en Basora, sur de Irak, el 23 de abril de 2018. Irak ordenó gestionar yacimientos en zonas kurdas. (REUTERS/Essam Al-Sudani)

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El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ordenó este martes al Ministerio de Petróleo que administre los yacimientos situados en zonas bajo control de seguridad kurdo y dispuso que el Estado central se haga cargo de todos los pasos fronterizos de la región del Kurdistán. La decisión, informada por la agencia estatal de noticias, podría agravar las tensiones entre Bagdad y esa región semiautónoma del norte, que tiene gobierno propio y su capital en Erbil.

La orden afecta a los yacimientos que el ministerio tiene en las provincias de Diyala, Kirkuk, Saladino y Nínive, donde Bagdad y las autoridades kurdas se disputan zonas. Además, Al Zaidi exigió al Gobierno Regional del Kurdistán que apruebe las exportaciones de crudo y derivados únicamente a través del ministerio federal. Según su oficina, citada por medios regionales, el mandatario fundamentó la medida en que “la soberanía nacional es indivisible”.

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La investigación que provocó la medida

El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, en una sesión del Parlamento que aprobó a los ministros restantes de su gabinete, en Bagdad, el 15 de octubre de 2026. (Oficina del primer ministro iraquí, cedida vía REUTERS)

El decreto se conoció después de una investigación sobre contrabando de petróleo en la North Oil Company, la empresa estatal que gestiona los campos de petróleo y gas del norte. Al Zaidi suspendió a su director general y a sus adjuntos mientras avanza una pesquisa de la Comisión Federal de Integridad. Según medios iraquíes y regionales, también destituyó al jefe de la autoridad de pasos fronterizos, al comandante de operaciones y al jefe de policía de Kirkuk y a oficiales de la policía de energía. Además, los casos de contrabando se enviarán a la justicia, se cerrarán los cruces no oficiales y se instalarán medidores electrónicos en los pozos.

En otro frente de la misma investigación, las autoridades iraquíes acusaron a Kataib Hezbollah, un grupo armado respaldado por Irán, de dirigir una red de contrabando de petróleo en su bastión de Jurf al Sajar, al sur de Bagdad. El grupo negó la acusación. Según The New Arab, el 20 de noviembre fuerzas iraquíes se desplegaron en esa zona, en virtud de un acuerdo para el retiro gradual de los combatientes del grupo.

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El petróleo es uno de los principales motivos de fricción entre Bagdad y Erbil. Una disputa por la venta de crudo por parte de las autoridades kurdas sin la aprobación del Gobierno central paralizó durante más de dos años los envíos por oleoducto a Turquía, hasta que ambas partes acordaron reanudarlos en septiembre de 2025.

Al Zaidi, un empresario de 40 años sin experiencia política previa, asumió el cargo en mayo, después de meses de bloqueo político para formar gobierno. Su administración enfrenta el desafío de combatir la corrupción y limitar el poder de las milicias respaldadas por Irán, dos temas que se cruzan en este caso.

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