Lukomir se ubica a más de 1.400 metros de altura en la montaña Bjelašnica y permanece habitado entre mayo y noviembre (Wikimedia)

Guardar

A más de 1.400 metros de altura, en las montañas de Bosnia y Herzegovina, un grupo de familias mantiene un modo de vida marcado por el pastoreo, las viviendas de piedra y los desplazamientos estacionales.

Lukomir conserva prácticas seminómadas que sobreviven en pocos puntos de Europa, entre rebaños de ovejas, hornos de leña y construcciones rurales de dos habitaciones.

PUBLICIDAD

El poblado se ubica en la montaña Bjelašnica, cerca de Sarajevo, y permanece habitado entre mayo y fines de octubre o comienzos de noviembre, según las condiciones climáticas.

Durante el invierno, parte de sus residentes se traslada a Hadžići, un suburbio de la capital bosnia, o a localidades situadas a menor altitud.

Las viviendas de la aldea incluyen katunes de madera y piedra, caracterizados por techos inclinados a dos aguas (Wikimedia)

Según un informe de BBC News, Lukomir reúne casas de piedra centenarias y katunes, construcciones tradicionales de madera y piedra con techos inclinados.

Algunas familias aún residen en estas viviendas, aunque otras fueron reemplazadas por edificaciones más modernas después de la guerra de Bosnia, que terminó en 1995.

PUBLICIDAD

El traslado estacional todavía organiza la vida de las familias

Durante siglos, los habitantes de Lukomir llevaron sus rebaños entre Gornji Lukomir, la zona alta, y Donji Lukomir, un asentamiento que hoy permanece abandonado. La cría de ovejas continúa como una fuente de ingresos para los residentes, junto con la venta de productos de lana y artesanías.

Quienes conservan animales realizan un trayecto de unas 10 horas para trasladar las ovejas a sus residencias de invierno. El ciclo se repite cada año: las familias dejan el pueblo hacia finales de octubre o principios de noviembre y retornan el 1 de mayo.

Los pastores completan un trayecto de diez horas con sus rebaños de ovejas para trasladarse a Hadžići antes del invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población actual se redujo desde el fin de la guerra. Saima Čomor, una de las residentes, indicó a BBC News que viven allí 55 personas distribuidas en 25 familias, muchas de ellas integradas por dos miembros por vivienda. Los apellidos Čomor y Masleša predominan entre los habitantes del lugar.

PUBLICIDAD

El imán del poblado recordó, en declaraciones recogidas por el medio británico, que antes de la guerra la vida comunitaria era diferente. “Vivíamos como una sola familia, yendo de casa en casa”, afirmó.

Los katunes conservan una forma de vivienda rural

Rahima y Vejsil Čomor, ambos octogenarios, viven en uno de los últimos katunes tradicionales de dos habitaciones. La casa cuenta con una estufa de leña y un baño anexo; no dispone de las comodidades presentes en otras viviendas del pueblo.

Vejsil conserva un teléfono móvil antiguo, una radio y no tiene televisión. Consultado sobre la falta de electricidad, respondió: “No conocíamos otra cosa, así que no nos importó”. La electricidad llegó a Lukomir hace alrededor de 60 años, aunque la conexión presenta interrupciones frecuentes.

PUBLICIDAD

Lukomir recibe anualmente hasta 150.000 turistas que recorren senderos montañosos vinculados con la Vía Dinarica (Wikimedia)

La pareja antes vendía ovejas. En la actualidad, Vejsil talla cucharas de arce blanco, mientras Rahima elabora calcetines de lana con técnicas tradicionales. Ambos se trasladan a Hadžići durante el invierno y regresan al pueblo al inicio de la temporada cálida.

Las viviendas tradicionales tienen muros de piedra, partes de madera y techos a dos aguas. Algunas conservan una distribución mínima, con espacio para cocinar y dormir. En otras casas, los residentes incorporaron electrodomésticos y mejoras sin abandonar del todo el modelo de vida rural que define a la localidad.

La pita y la lana forman parte de las actividades para visitantes

El turismo se convirtió en otra fuente de ingresos para varias familias. Lukomir recibe entre 100.000 y 150.000 visitantes al año, de acuerdo con los datos citados por BBC News. Muchos llegan desde Sarajevo o recorren tramos de la Vía Dinarica, una ruta que une zonas montañosas desde Eslovenia hasta Macedonia del Norte.

PUBLICIDAD

La caminata desde Umoljani hasta Lukomir alcanza unos siete kilómetros y puede requerir entre seis y siete horas de ida y vuelta. El trayecto atraviesa sectores rocosos y pendientes, por lo que las excursiones guiadas son una alternativa frecuente.

Los visitantes aprenden la preparación de la tradicional pita en hornos de leña y degustan productos lácteos como el kaymak (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las casas de familia, los turistas participan en actividades vinculadas con la cocina y la producción doméstica. Saima Čomor enseña a preparar pita, una masa estirada en capas finas que puede llevar queso, huevos, carne o papas. La preparación se enrolla en espiral y se hornea en una cocina a leña.

También se realizan demostraciones de hilado, tejido y crochet con lana de oveja. Los visitantes pueden probar té y mermelada de escaramujo, además de productos lácteos como el kaymak.

PUBLICIDAD

Las tradiciones sobreviven en reuniones puntuales

Los habitantes mayores recuerdan celebraciones que reunían a una población más numerosa. Entre ellas figura la ganga, una modalidad de canto polifónico propia de áreas rurales de los Alpes Dináricos, y el kolo, una danza en círculo extendida en los Balcanes.

Actualmente, estas expresiones aparecen sobre todo durante el teferič, una reunión al aire libre que se realiza el primer domingo de agosto.

En Lukomir, las ovejas, los telares, las casas de piedra y los desplazamientos hacia las tierras bajas siguen marcando el calendario de una comunidad que alterna entre la montaña y la ciudad.