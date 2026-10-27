La fiesta de 15 años que puso bajo escrutinio a una alcaldesa de Guatemala: flores de Ecuador, un diseñador mexicano y un esposo que se declaró culpable de narcotráfico

La fiesta de 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa incluyó una carroza tirada por caballos, pirotecnia y puestos de comida rápida. (Redes Sociales)

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Desde stand de comida rápida, hasta la participación de cantantes nacionales e internacionales, formaron parte de la celebración de los 15 años de Adriana, hija de la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle Madrid, en Guatemala.

Videos difundidos por asistentes exhibieron una carroza tirada por caballos, decoración floral, pantallas, pirotecnia, un pastel de grandes dimensiones y presentaciones musicales.

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En redes sociales, la recepción fue descrita como “la fiesta del año”, pero también dejó la festividad bajo escrutinio público por el nivel de despliegue económico que mostró la celebración.

Un hotel y restaurante en Chiquimula, fue el escenario del evento. Este habría sido reservado casi durante una semana para los preparativos, la actividad y el hospedaje de invitados que llegaron desde otros puntos del país, según comentaron a Infobae allegados a la alcaldesa.

La celebración contó con un dispositivo de seguridad y una lista de invitados que incluyó a figuras políticas, creadores de contenido y artistas. Entre los asistentes estuvieron la diputada Carolina Orellana, los integrantes de Hello Muchá y la cantante guatemalteca Fabiola Roudha, quien amenizó parte de la jornada.

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Hello Muchá documentó parte de la ostentosidad proyectada durante la celebración de los 15 años de la alcaldesa de Zacapa, Ximena Ovalle, en Guatemala. (Video: Hello Muchá)

También participó el cantante colombiano Jessi Uribe y el guatemalteco Mario Vallar, cantante y presentador de canales nacionales..

El vals de Adriana con su padre fue acompañado por músicos identificados como integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. Sin embargo, la institución precisó el lunes 26 de octubre que no participa en celebraciones privadas y que, si algunos de sus músicos estuvieron presentes, lo hicieron a título personal.

Las grabaciones también mostraron una ambientación con lámparas, un castillo, zonas de fotografía y puestos de comida. La decoración incluyó arreglos florales que, de acuerdo con publicaciones de los organizadores, fueron importados de Ecuador.

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En el área de la fiesta se instalaron servicios de alimentos de comida rápida de marcas transnacionales y nacionales, donde los asistentes pudieron acceder a alimentos, bebidas y golosinas.

El creador de contenido Clemente Massol, más conocido como El Francesito en Guatemala, documentó parte de su experiencia en la celebración de 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle. (Video: El Francesito en Guatemala)

El vestido de la quinceañera fue elaborado por una firma mexicana de moda, que confirmó en redes sociales su participación en el evento. Según personas vinculadas con la organización, el diseñador viajó exclusivamente a Guatemala para la celebración.

La alcaldesa también utilizó un diseño confeccionado por la misma firma. Mientras que una maquillista viajó desde Culiacán, México, para preparar a ambas antes de la recepción.

El diseñador mexicano Oscar Félix publicó en sus redes sociales el vestido que diseñó para la hija de la alcaldesa de Zacapa, en Guatemala, Xiomara Ovalle.

Hasta ahora no existe una cifra pública y verificable sobre el costo total de la fiesta, tampoco una confirmación de que se hayan utilizado recursos municipales.

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Acción Ciudadana cuestionó la distancia entre el salario y el despliegue de la fiesta

Un informe de Acción Ciudadana sobre las remuneraciones municipales establece que Ovalle tiene un salario nominal fijo mensual de Q43.250, equivalente a unos USD 5.664. Con dietas y gastos de representación, sus ingresos mensuales llegan a alrededor de Q70 mil, unos USD 9.167.

En una entrevista con Infobae, el director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, sostuvo que esa remuneración no permitiría cubrir un festejo de esta magnitud. “No da. Ni ahorrando los cuatro años (de gobierno municipal) íntegramente”, afirmó.

El analista agregó que “con ese salario no se costea ni lo mínimo de esa fiesta. Ni siquiera el hotel”. Para Marroquín, la exhibición de riqueza forma parte de una dinámica política territorial: “Lo que se quiere proyectar es el poder a través de ese exhibicionismo material”.

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El estudio de fotografía y arte de la reconocida Bessie Aguirre dio cobertura a la fiesta de 15 años de Adriana, hija de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle y del narcotraficante confeso Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, que se realizó en Chiquimula, Guatemala.

También señaló que Zacapa figura entre los municipios que más recursos reciben de los Consejos Departamentales de Desarrollo, conocidos como Codedes.

“Ese municipio, que no es tan grande, que no tiene tanta población, acumula fondos de los Codedes. Es uno de los que más tiene a nivel nacional”, afirmó el analista.

La quinceañera y su relación con el narcotráfico

Adriana es hija de Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, esposo de la alcaldesa y exconcejal primero de Zacapa. Cifuentes fue extraditado a Estados Unidos el 30 de marzo de 2023 y se declaró culpable de cargos vinculados con el tráfico de cocaína.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, narcotraficante confeso, junto con la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle. (Redes Sociales)

Un tribunal federal del Distrito Sur de California lo condenó inicialmente a 90 meses de prisión. La pena por narcotráfico fue reducida a 72 meses, con reconocimiento del tiempo que había permanecido detenido en Guatemala desde 2017. Recuperó la libertad condicional en mayo de 2024 y regresó a Zacapa el mes siguiente.

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Los documentos del caso establecen que Cifuentes admitió su participación en una estructura que trasladó cocaína desde Sudamérica hacia Guatemala, con destino final en México y Estados Unidos. La investigación incluyó cargamentos interceptados en embarcaciones rápidas en aguas internacionales.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume fue condenado en Estados Unidos luego de que se declarara culpable de narcotráfico. (Gobierno de Estados Unidos)

El guatemalteco fue capturado en Guatemala en 2017, donde ingresó a prisión mientras avanzaba el proceso de extradición que finalmente se llevó a cabo en 2023.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume fue capturado en noviembre de 2017 en Guatemala y luego extraditado en 2023 a Estados Unidos. (PNC de Guatemala)

Previo a ser extraditado, Cifuentes Sagastume se postuló como concejal municipal en Zacapa, puesto que obtuvo impulsado por el Comité Cívico “El Cambio”.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume se postuló como candidato a Concejal en la Municipalidad de Zacapa previo a ser capturado por narcotráfico. (Redes Sociales)

La adolescente también es nieta de Vicente Ovalle, conocido como “Chente Ovalle” o “El Patrón”. Su nombre ha sido mencionado en publicaciones periodísticas como empresario ganadero y como figura de poder local en el oriente guatemalteco, con presuntos vínculos con estructuras criminales y actividades de narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento, no existe una resolución judicial que confirme esos señalamientos.

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En las redes sociales, se documentó el momento en que la joven baila el vals con su padre Cifuentes Sagastume, mientras se escucha una orquesta sinfónica en vivo.

El creador de contenido Clemente Massol documentó cuando el narcotraficante confeso Sergio Fernando Cifuentes Sagastume bailó el vals con su hija en la celebración de 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle. (Video: El Francesito en Guatemala)

Juan Luis Font interpretó la fiesta como una demostración de poder

El periodista Juan Luis Font, quien se encuentra en el exilio tras denunciar una persecución del Ministerio Público durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, consideró que el festejo buscó enviar un mensaje político y social en Zacapa.

“Fue la fiesta más llamativa. No fue nada discreta. Intentó verdaderamente llamar toda la atención”, afirmó Font. Para el periodista, la celebración pudo representar una demostración de que Cifuentes Sagastume y Ovalle mantienen influencia en el departamento después del regreso del exconcejal a Guatemala.

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“Quieren enviarle un mensaje muy fuerte y muy claro a su entorno, que ellos son muy poderosos y que han regresado a la cima de su poder en Zacapa”, sostuvo Font.

El periodista guatemalteco Juan Luis Font expone caso judicial y ostentosa fiesta de quince años de la hija de la alcaldesa de Zacapa en Guatemala y analiza información referente a un caso legal por tráfico de drogas. (Video: Juan Luis Font)

También sostuvo que la actividad podría tener una dimensión electoral. “Una festividad de este tipo le sirve de imagen, de campaña”, afirmó Font, quien advirtió que la exposición pública de riqueza adquiere otro sentido por los antecedentes judiciales del esposo de la alcaldesa.

Xiomara Ovalle dijo que familiares aportaron el pastel, la música y la comida

Horas antes de la fiesta, Ovalle publicó un video en Facebook en el que agradeció a sus familiares por el apoyo. La alcaldesa sostuvo que el costo de la celebración no recayó únicamente en ella.

“Gracias a Dios cuento con una familia que me ha apoyado mucho”, dijo. Luego detalló: “Mi hermano me regaló el pastel, mi otro hermano me regaló la música, mis papás me regalaron la comida y a mí ya solo me faltan los poquitos”.

Previo a la celebración de los 15 años de su hija Adriana, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, esposa del narcotraficante confeso Sergio Cifuentes, aseguró que la fiesta la realizó con el apoyo de su familia. (Video: Facebook/Xiomara Ovalle)

La funcionaria también escribió que ser alcaldesa representa “una gran responsabilidad”, pero que ser madre constituye una bendición.

Tras la difusión de las imágenes de la fiesta, no había emitido otro pronunciamiento sobre el costo del evento, el alquiler del hotel o el origen de los recursos destinados a la celebración.