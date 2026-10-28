¿Quién es el papá de la quinceañera de la fiesta más ostentosa de Zacapa, Guatemala, que confesó operaciones de narcotráfico y lloró para ser liberado?

La quinceañera Adriana Cifuentes junto a sus padres Sergio Cifuentes Sagastume, narcotraficante confeso y su esposa Xiomara Ovalle, alcaldesa de Zacapa en Guatemala. (Captura de video)

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La ostentosa celebración de los 15 años de Adriana Cifuentes, hija de la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle Madrid, devolvió al centro del debate público a su esposo, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, un narcotraficante confeso que cumplió condena en Estados Unidos tras admitir operaciones de trasiego de cocaína a gran escala

Pero ¿quién es el padre de la quinceañera y cuáles fueron los cargos que admitió en Estados Unidos?

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Cifuentes Sagastume, conocido como “El Gordo”, fue concejal primero de Zacapa por el Comité Cívico El Cambio. El 3 de noviembre de 2017 fue detenido en Río Dulce, Izabal, tras permanecer prófugo desde agosto de ese año, cuando dejó de asistir a sus funciones municipales.

El exconcejal de Zacapa admitió ante la corte federal que coordinó el traslado de cargamentos de cocaína desde Sudamérica. (PNC de Guatemala)

Estados Unidos lo reclamaba por conspiración para poseer y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de embarcaciones sujetas a jurisdicción estadounidense, qué más tarde se supo que se trataba de lanchas rápidas.

En un inicio se opuso a la extradición y permaneció casi seis años detenido en Guatemala, primero en el centro de detención Matamoros y luego en la prisión Álvaro Arzú Irigoyen, en Los Jocotes, Zacapa.

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El 30 de marzo de 2023 fue extraditado para comparecer ante la Corte Federal del Distrito Sur de California. Meses después aceptó un acuerdo de culpabilidad por conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína en una embarcación.

Según documentos judiciales, admitió que entre 2016 y 2017 coordinó, junto con otros integrantes de la estructura, el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Guatemala, con rutas posteriores hacia México y Estados Unidos.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume fue condenado en Estados Unidos luego de que se declarara culpable de narcotráfico. (Gobierno de Estados Unidos)

Las lanchas rápidas y los cargamentos decomisados

La acusación formó parte de un expediente contra 26 personas vinculadas con una red internacional de tráfico marítimo de drogas. La fiscalía sostuvo que Sergio Fernando Cifuentes Sagastume ocupaba una posición de liderazgo dentro de la organización.

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Uno de los principales decomisos ocurrió el 2 de enero de 2017, cuando autoridades estadounidenses interceptaron una lancha rápida con 866,2 kilogramos de cocaína en aguas del Pacífico, al oeste de Guatemala. Mensajes hallados en una cuenta de Blackberry fueron utilizados para relacionarlo con ese cargamento.

La investigación también lo vinculó con otros 69 kilogramos de cocaína incautados en Puerto Quetzal. La fiscalía señaló que el exconcejal coordinaba la compra de droga a proveedores colombianos, su extracción de contenedores o embarcaciones menores y la entrega a compradores mexicanos.

El exconcejal de Zacapa admitió ante la corte federal que coordinó el traslado de cargamentos de cocaína desde Sudamérica. (PNC de Guatemala)

En octubre de 2023, el juez federal Larry Burns lo condenó inicialmente a 90 meses de prisión, además de cinco años de libertad supervisada. La pena fue reducida después a 72 meses, con reconocimiento del tiempo que ya había cumplido en Guatemala mientras se resolvía su extradición.

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La defensa sostuvo que lloraba por su esposa e hijos

El abogado Nathaniel Crowley argumentó ante la justicia estadounidense que su cliente podía abandonar el narcotráfico y reinsertarse en actividades legales vinculadas con la ganadería lechera, la reparación y venta de vehículos y la construcción.

En sus argumentos, la defensa afirmó que Cifuentes Sagastume había padecido condiciones difíciles en prisión, donde temía ser atacado por personas relacionadas con la conspiración. Crowley sostuvo que su cliente pasó períodos en aislamiento y que, en ocasiones, evitaba comer o bañarse por temor a sufrir agresiones.

El abogado también aseguró que el exconcejal lloraba cuando recordaba a su esposa y a sus cuatro hijos. La defensa enfatizó que uno de ellos tiene autismo y que el acusado había permanecido alejado de su familia durante años.

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Sergio Fernando Cifuentes Sagastume se postuló como candidato a Concejal en la Municipalidad de Zacapa previo a ser capturado por narcotráfico. (Redes Sociales)

En una audiencia previa a su condena, sus familiares ofrecieron que residiera en Hayward, California, bajo supervisión, y que ayudara a cuidar a sobrinos (como niñero) de entre dos y siete años. Una tía consideró hipotecar su vivienda como garantía para una fianza de USD 500 mil, aunque no se estableció públicamente si esa caución llegó a pagarse.

Sin embargo, más tarde la celebración de los 15 años de su hija Adriana se realizó con una fiesta que incluyó hasta puestos de comida rápida de marcas nacionales e internacionales, así como cantantes de renombre y una orquesta sinfónica en vivo para que él y la joven bailaran el vals.

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El creador de contenido Clemente Massol, más conocido como El Francesito en Guatemala, documentó parte de su experiencia en la celebración de 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle.

El regreso a Zacapa y la bienvenida organizada por su entorno

Cifuentes Sagastume recuperó la libertad el 17 de mayo de 2024 y regresó a Zacapa a inicios de junio. El 4 de ese mes recibió una bienvenida en la vivienda de su madre, en la aldea La Fragua.

Asistieron Ovalle, uno de sus hijos, familiares, amigos, empleados municipales y miembros del comité cívico R-19.

Durante una actividad religiosa y una cena, el exconcejal afirmó que la prisión le había cambiado la vida. Dijo que extrañaba a su familia y que deseaba reconstruir su vínculo con sus hijos.

El exfuncionario regresó a Zacapa en junio de 2024 y asistió a una reunión de bienvenida en la aldea La Fragua junto a la alcaldesa Karen Ovalle. (Redes Sociales)

La alcaldesa, por su parte, agradeció el regreso de su esposo y recordó las dificultades que enfrentó la familia durante los años de encarcelamiento.

La celebración de 15 años y la respuesta del Gobierno de Estados Unidos

El festejo incluyó carruaje, flores importadas de Ecuador, pirotecnia, puestos de comida, artistas, creadores de contenido, seguridad privada y un vestido elaborado por una firma mexicana. En las imágenes difundidas en redes sociales, Cifuentes Sagastume aparece durante el vals con su hija.

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El creador de contenido Clemente Massol documentó cuando el narcotraficante confeso Sergio Fernando Cifuentes Sagastume bailó el vals con su hija en la celebración de 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle. (Video: El Francesito en Guatemala)

La celebración también contó con la actuación del cantante colombiano Jessi Uribe, de la guatemalteca Fabiola Roudha y de músicos que fueron identificados por asistentes como integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. La institución aclaró que no participa en eventos privados y que, si algunos de sus integrantes estuvieron presentes, lo hicieron a título personal.

Ovalle había dicho antes de la fiesta que familiares suyos aportarían el pastel, la comida y la música. Sin embargo, no existe una cifra pública verificable sobre el costo total ni una confirmación de que se hayan usado recursos municipales.

Una grabación exhibe una estructura monumental de varios niveles con diseño de castillo, del pastel de Adriana Cifuentes, hija del narcotraficante confeso Sergio Cifuentes y de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle. (Video: Oscar Félix diseñador de México)

La celebración de los 15 años de Adriana volvió a colocar a la pareja en el centro de la discusión pública. Consultada por Diario La Hora, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala afirmó: “Estados Unidos no tolerará que los narcotraficantes influyan en la política ni que pasen por encima de los procesos democráticos en nuestro hemisferio. Nadie está exento”.

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Fabiola Roudha difundió un comunicado para aclarar que no asistió como invitada. La artista indicó que su presencia respondió a una contratación profesional pactada en agosto con la empresa ML Eventos Creativos, S. A., y negó cualquier vínculo personal, comercial o político con la Municipalidad de Zacapa o con sus autoridades.