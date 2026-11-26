El director de cine Emir Kusturica conversa con el mandatario Vladímir Putin en una sala circular rodeada por estanterías de madera.

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“Si eso no es un milagro, no sé qué es”, afirmó Vladimir Putin, presidente de Rusia, al referirse a la leyenda según la cual el padre del patriarca Kirill lo habría bautizado en Leningrado.

El mandatario ruso hizo esa reflexión durante una extensa conversación con el cineasta serbio Emir Kusturica, publicada por Le Grand Continent, concebida para conmemorar el 80.º aniversario del patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa.

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Rusia como “milagro” y la idea de Moscú como Tercera Roma

Kusturica le preguntó a Putin si, a lo largo de sus años en el poder, Rusia se le había revelado cada vez más como “un milagro y un misterio” que exige fe y oración por parte de quien la gobierna. El presidente ruso respondió con una digresión histórica.

Citó al mariscal de campo von Münnich, quien en el siglo XVIII habría afirmado, según se dice, que Rusia debía de ser un país gobernado directamente por Dios, “pues, de lo contrario, no se entendería cómo podía existir”. Evocó también una frase atribuida al emperador Alejandro II, quien respondió ante la pregunta de cómo se gobernaba un país tan extenso: “Gobernar Rusia no tiene nada de difícil, solo que es totalmente inútil”.

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Putin afirmó que el padre del patriarca Kirill ofició su bautismo en la catedral de la Transfiguración de Leningrado. (Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Putin fue más allá de la anécdota y ligó el misterio a una concepción religiosa del ser humano. “El alma humana es tan eterna e ilimitada como el universo”, sostuvo, y agregó que eso “también se aplica a nosotros, los rusos”. Para el mandatario, “es totalmente evidente que existe un milagro y un misterio” en la tierra rusa.

La conversación derivó hacia la doctrina de Moscú como la “Tercera Roma”, una idea que, según Putin, el pensamiento teológico y filosófico ruso defiende desde hace siglos. Explicó que el cristianismo nació en Roma, se trasladó a Bizancio tras la caída del Imperio romano y, cuando Bizancio también cayó, ya se había afianzado en territorio ruso. “Así fue como Moscú se convirtió en la guardiana de esta fe y de estas tradiciones”, afirmó.

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El presidente ruso vinculó esa herencia espiritual con un fenómeno actual: ciudadanos de países europeos que se instalan en Rusia. Según relató, cuando habló con ellos le confesaron que su motivación principal era “preservar sus valores, su familia y su futuro” y garantizar a sus hijos una educación basada en valores religiosos tradicionales.

Putin remarcó que en Rusia conviven tradicionalmente cuatro religiones: el budismo, el judaísmo, el islam y la ortodoxia, y que sus representantes “conviven y prosperan juntos” sobre una base de valores compartidos. En ese marco, concluyó que Rusia “puede encarnar perfectamente esa arca” de salvación a la que había aludido Kusturica, al tiempo que contrastó esa situación con sociedades occidentales donde, dijo, “va cobrando fuerza la lucha por los derechos de diversas minorías”.

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La Iglesia ortodoxa y su relación con el Estado ruso

El medio digital El Grand Continent presenta un análisis sobre la conversación sostenida entre el presidente ruso Vladímir Putin y el cineasta Emir Kusturica.

Consultado sobre si considera a la Iglesia Ortodoxa Rusa un componente “sagrado y espiritual” del Estado, y sobre su vínculo con el patriarca Kirill, Putin calificó la relación de “excelente, muy amistosa”. Recordó que, ya en el Imperio ruso, el zar no era jefe de la Iglesia en sentido estricto, pero sí era considerado su “guardián y protector”, una figura distinta a la del monarca inglés, cabeza formal de la Iglesia anglicana.

El presidente ruso repasó también la etapa soviética. Señaló que, pese a la separación oficial proclamada entonces entre la Iglesia y el Estado, existía un Consejo de Asuntos Religiosos que intentaba dirigir la vida religiosa del país. Aportó un dato personal: comenzó su carrera en los organismos de seguridad del Estado, donde, según contó, “todos los agentes del KGB que conozco y que trabajaban en ese sector se bautizaban” y recibían kulichs y huevos pintados en Semana Santa.

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Sobre el presente, Putin sostuvo que “el Estado no se entromete en la vida de la Iglesia” y consideró que esa separación representa “una gran ventaja” para la institución religiosa, ya que durante la etapa soviética las críticas al Estado terminaban recayendo también sobre ella. Según explicó, por esa razón la Iglesia sufrió persecuciones “de una crueldad inverosímil” tras la revolución de 1917: “Se reprimía a la Iglesia como parte de un Estado desaparecido o en vías de desaparición”.

El presidente ruso sostuvo que la velocidad del pensamiento resulta más determinante en el combate que la rapidez de los misiles. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

El mandatario ubicó el origen de ese vínculo en el bautismo de la Rus’ por el príncipe Vladimir en el año 988. Antes de esa fecha, dijo, existían unos quince grupos étnicos eslavos —entre ellos los drevlianos, los polianos, los krivichianos y los viatichianos, según recordaba— pero no un pueblo ruso unificado ni una religión común. “Solo tras esta etapa pudieron surgir un pueblo ruso unido y un Estado ruso centralizado”, afirmó.

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Putin destacó además que Iósif Stalin restableció el patriarcado en 1943, tras el fin de las batallas de Stalingrado y Kursk, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Subrayó que, pese a las persecuciones sufridas, “la Iglesia no dejó de alzarse sin vacilar para defender la patria” durante la Gran Guerra Patriótica.

La guerra en Ucrania y el llamado a los soldados ucranianos

El mandatario vinculó el surgimiento del Estado ruso unificado con el bautismo de la Rus en el año 988. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Kusturica le preguntó a Putin qué quería decirles hoy a los ucranianos y por qué, según él, la victoria de Rusia redunda en beneficio de sus propios intereses. El presidente ruso calificó la cuestión de “muy delicada” y comenzó su respuesta evocando el principio romano “divide y vencerás”, atribuido al Senado de la Antigua Roma.

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Según Putin, ese principio explica todas las invasiones modernas del territorio ruso: las de Napoleón, la Primera Guerra Mundial y la que Rusia llama la Gran Guerra Patriótica contra la Alemania nazi. “Las consideraciones ideológicas solo desempeñaron un papel totalmente secundario”, sostuvo, al afirmar que lo que estaba en juego eran “el orden y los intereses geopolíticos”.

Putin remarcó la coexistencia en territorio ruso de cuatro religiones: la ortodoxia, el islam, el judaísmo y el budismo. (Alexander Shcherbak/TASS)

El mandatario trazó una línea histórica hasta el presente, al describir cómo parte del territorio de la antigua Rus’ quedó integrado primero al Estado ruso-lituano y luego a Polonia, lo que —según relató— provocó una política de “polonización y asimilación” y los primeros cambios en la lengua. Afirmó, además, que los ucranianos de esa época “se comportaron de forma bastante dura, por no decir cruel, con los rusos actuales, a quienes consideraban gente de segunda clase”.

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Putin sostuvo que los acontecimientos actuales son “la continuación de la misma política” de dividir para debilitar a Rusia y someterla a intereses particulares. Citó cifras de población ucraniana: según el censo soviético, que situó “si no recuerdo mal” en 1986, el territorio contaba con 51 o 52 millones de habitantes; esa cifra, dijo, cayó a 41 millones y luego a 31 millones tras la independencia, hasta llegar, “según se dice”, a unos 20 millones en la actualidad.

Atribuyó ese derrumbe a que “el poder no lo conquistaron auténticos patriotas ucranianos, sino nacionalistas”, a quienes distinguió de los patriotas por el hecho de que, según su definición, “los nacionalistas odian a los demás pueblos”. Pidió a los ucranianos pensar “en el futuro de nuestros hijos” y en la necesidad de “unir nuestros esfuerzos para alcanzar objetivos comunes”.

Putin defendió la concepción de Moscú como la Tercera Roma y guardiana de la fe tras la caída de Bizancio. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Dirigido a los militares del ejército ucraniano, Putin evitó decirles que depongan las armas, por considerar esa fórmula “humillante”, y en su lugar les propuso: “Pasen a nuestro bando, porque también es el suyo. Pasen al bando que nos une, el lado correcto de la historia”.

La velocidad de los misiles frente a la fuerza espiritual

Kusturica introdujo una pregunta sobre Nikolái Trubetskói, quien había escrito que la rapidez de los caballos mongoles fue el “código” de su victoria sobre Rusia. A partir de esa referencia, le preguntó a Putin qué resultaba más decisivo hoy en la guerra: la velocidad de los misiles o la fuerza espiritual del pueblo ruso.

Putin respondió que el criterio esencial no es la velocidad de los misiles, sino la del pensamiento. Según explicó, incluso especialistas militares le han señalado que los aspectos técnicos del armamento moderno ya no tienen la importancia primordial de antes, porque “los cambios en el ámbito técnico-militar se producen a una velocidad fenomenal”. En esas condiciones, afirmó, “el vencedor es aquel que piensa mejor, que reacciona más rápidamente ante los acontecimientos y los retos”.

Sobre el fundamento espiritual, Putin lo dio por evidente: “Nadie lo ha puesto en duda”, dijo.

Kusturica le preguntó entonces si sentía que los ciudadanos rezaban por él. Putin respondió que no tenía forma de saberlo con certeza, aunque a veces lo escuchaba mencionar cuando iba a la iglesia. Lo que sí afirmó con seguridad fue lo contrario: “Yo rezo por Rusia y por nuestro pueblo. Todos los días que Dios nos da”.

El presidente ruso añadió que los logros de científicos, artistas, deportistas y ciudadanos comunes le generan un sentimiento particular: los siente “como un éxito personal, incluso como una victoria personal”. Agradeció también el respaldo de la población, al considerar que, sin ese apoyo, “sería imposible trabajar y obtener ningún resultado convincente”.

El patriarca Kirill y la leyenda del bautismo compartido

Kusturica le preguntó a Putin qué le gustaría desear al patriarca Kirill con motivo de su 80.º aniversario. El presidente ruso dijo que no lo ve con frecuencia, pero lo definió, ante todo, como “un hombre muy interesante” y “un intelectual”.

Putin repasó la trayectoria del patriarca: nacido en 1946, se convirtió en rector de la Academia de Teología de Leningrado en 1974, a los 28 años, cargo que ocupó durante diez años. “Si hay que empezar por algo, que sea por un intelectual, alguien con quien resulte interesante conversar”, afirmó.

El mandatario relató después la historia de su propio bautismo, según se la contó su madre: se realizó a espaldas de su padre, miembro del Partido Comunista, con la ayuda de una vecina a la que llamaba baba Anna, en la catedral de la Transfiguración de Leningrado. Según el relato de Putin, el sacerdote que ofició el bautismo sugirió llamarlo Mijaíl, pero su madre respondió que el niño ya llevaba el nombre de su padre, Vladimir. El sacerdote habría contestado: “Excelente. Es el nombre de nuestro santo, aquel que bautizó a toda la Rus’”.

Putin contó que, tiempo después, en una conversación con el patriarca, descubrió que el padre de Kirill, también llamado Mijaíl, era sacerdote en esa misma catedral de la Transfiguración. “¿Sabe, Su Santidad? Parece ser que fue su padre quien me bautizó”, le dijo entonces, según su propio relato.

El presidente ruso calificó la coincidencia de “una historia realmente extraordinaria” y afirmó: “Si eso no es un milagro, no sé qué es”. Dijo también que esa historia “no tiene nada inventado” y que, al contársela, el patriarca “abrió mucho los ojos, asombrado”.

Putin cerró sus declaraciones con un deseo para Kirill: que conserve “esa energía inagotable” y continúe su labor, al describirlo como “uno de los principales defensores de la patria”.