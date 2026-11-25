El Gobierno británico destina 470 millones de libras para reforzar la seguridad de sus bases militares frente a posibles sabotajes rusos. (REUTERS/Chris Radburn/Archivo)

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El Reino Unido intensificó la protección de sus instalaciones militares ante el riesgo de ataques con drones y operaciones de sabotaje vinculadas a Rusia, en medio de la preocupación por la seguridad de las empresas que suministran armamento y otros recursos a Ucrania. El Gobierno británico confirmó una inversión adicional de 470 millones de libras (unos 615 millones de dólares) para fortalecer sus bases, mejorar los sistemas de vigilancia y ampliar las capacidades para neutralizar aeronaves no tripuladas.

El refuerzo responde a una advertencia de los servicios de inteligencia y del Ministerio de Defensa sobre el incremento de las operaciones atribuidas a Moscú contra infraestructuras europeas relacionadas con el sector militar. Las autoridades consideran que las compañías que participan en la cadena de abastecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas pueden convertirse en objetivos de acciones destinadas a interrumpir su actividad y dificultar la asistencia occidental.

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Un portavoz del Ministerio de Defensa explicó que las autoridades británicas mantienen una revisión permanente de sus mecanismos de seguridad. “Nos tomamos muy en serio la protección de nuestras bases, equipos y personal, y nos adaptamos constantemente para hacer frente a cualquier amenaza potencial”, señaló.

El funcionario precisó que parte de los recursos adicionales se destinará a reforzar las barreras físicas, ampliar la vigilancia y mejorar los dispositivos de defensa contra drones. También indicó que Londres ya desembolsó 15 millones de libras para incorporar tecnología de aeronaves no tripuladas y herramientas diseñadas para contrarrestarlas.

Los servicios de inteligencia alertan sobre riesgos para las empresas occidentales que suministran material militar a Ucrania. (REUTERS/Toby Shepheard/Archivo)

A esas medidas se suma la creación de zonas de espacio aéreo restringido sobre 44 instalaciones consideradas críticas para la Defensa. La decisión busca limitar los vuelos no autorizados en sectores donde se encuentran activos militares estratégicos.

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Aunque el Gobierno no confirmó detalles sobre eventuales cambios en la disposición de sus aeronaves, las informaciones difundidas en el país apuntan a que la Real Fuerza Aérea (RAF) comenzó a trasladar algunos aviones hacia hangares y refugios protegidos durante la noche. También se habrían evaluado estructuras de redes antidrones para resguardar los aparatos que permanecen estacionados al aire libre, particularmente en pistas y sectores sin cobertura suficiente.

La advertencia que motivó el refuerzo de seguridad fue difundida el martes por el MI5, el servicio de inteligencia interior británico, y el Ministerio de Defensa. Ambos organismos alertaron sobre un aumento de los intentos rusos de ejecutar operaciones encubiertas contra instalaciones europeas vinculadas con la industria de defensa.

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Según el documento, las maniobras suelen recurrir a intermediarios y colaboradores que ejecutan acciones de baja complejidad, entre ellas incendios provocados. Las autoridades señalaron que estas operaciones pueden combinarse con amenazas personales, espionaje y campañas de desinformación.

Los organismos de seguridad advirtieron que el propósito de estas acciones es reducir la capacidad de los países europeos para sostener el respaldo militar a Ucrania.

El Reino Unido establece zonas de exclusión aérea sobre 44 instalaciones estratégicas para impedir sobrevuelos no autorizados. (REUTERS/Chris Radburn)

En paralelo, la RAF trabaja en una adaptación de sus procedimientos operativos ante la posibilidad de que sus instalaciones sean vulnerables a ataques. Su máximo responsable, el mariscal del Aire Harvey Smyth, sostuvo que las fuerzas británicas deben prepararse para operar bajo condiciones de mayor exposición.

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“No hay ningún lugar totalmente seguro”, afirmó durante una intervención pública. También planteó la necesidad de mantener la capacidad de combate dentro del territorio nacional sin depender de una única ubicación.

Smyth mencionó como ejemplo la reorganización de las operaciones en la base de Brize Norton, en Oxfordshire, la principal instalación de transporte de la RAF. Durante las obras realizadas en su pista a lo largo del verano, los aviones fueron distribuidos entre distintas bases del país. El jefe militar destacó que la fuerza pudo mantener sus actividades pese a esa dispersión.

“Demostramos que, si es necesario, podemos distribuir nuestros recursos por todo el Reino Unido y seguir operando”, expresó. Para Smyth.

La preocupación por la seguridad de las instalaciones británicas también alcanza a las fuerzas estadounidenses desplegadas en el país. A comienzos de noviembre, el Ejército de Estados Unidos confirmó que había adoptado medidas para proteger a su personal y sus activos en Europa, aunque evitó vincular públicamente los movimientos de sus aeronaves con una amenaza específica.

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Las tropas de Estados Unidos desplegadas en el Reino Unido elevan la alerta tras registrar actividad no autorizada de drones en Lakenheath. (REUTERS/Hannah McKay)

Dos episodios recientes alimentaron esas inquietudes. En la base de RAF Lakenheath, utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense, las autoridades respondieron a una posible actividad no autorizada de drones. Un portavoz militar aseguró que el incidente no provocó daños en el personal, los aviones ni las instalaciones.

Otro episodio ocurrió en RAF Fairford, donde en septiembre se activó un operativo de seguridad después de que varios hombres dejaran vehículos con barriles de combustible cerca de la instalación. El incidente derivó en una evacuación y una investigación por un posible atentado. Dos personas fueron imputadas en el Reino Unido por su presunta participación en el caso.

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