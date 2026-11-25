Una familia guatemalteca administra dinero en efectivo y revisa transferencias digitales que sustentan el consumo básico del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco de Guatemala (Banguat) prevé que las remesas familiares hacia el país crezcan 3% en 2027, tras una expansión estimada de 5% en 2026, una moderación que mantendría el flujo de divisas como sostén del consumo de los hogares y de la estabilidad macroeconómica.

Los envíos acumulaban USD 22.725 millones al 5 de noviembre, con un aumento interanual de 5,8%. La banca central calcula que el total llegará a USD 26.806,7 millones al cierre de 2026 y ascenderá a USD 27.610,9 millones al terminar 2027.

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Citado por Soy502, José Alfredo Blanco, vicepresidente del Banguat, indicó que los datos disponibles respaldan la previsión oficial durante un foro organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. “Nuestra proyección es de un crecimiento de 5% para este año; a la última fecha van creciendo 5,5%, o sea que estamos dentro del rango previsto, y para el próximo año sería un crecimiento de 3%”, señaló.

La proyección para 2027 contrasta con el incremento de 18,7% registrado en 2025. Ese salto estuvo impulsado por el adelanto de transferencias ante la incertidumbre provocada por la política migratoria de Estados Unidos.

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Las autoridades monetarias consideran que la vuelta a tasas de crecimiento de un dígito supondría una trayectoria más estable después de aquel aumento excepcional. Aun con una expansión más lenta, el ingreso de divisas continuará creciendo en términos absolutos.

Una infografía basada en datos del Banco de Guatemala expone la proyección de remesas hacia el país y su impacto en el consumo interno para 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de los hogares y las reservas internacionales

Las remesas se destinan directamente a gastos básicos de los hogares guatemaltecos y respaldan la demanda interna. El consumo familiar representa cerca del 90% del Producto Interno Bruto, mientras que más de 6,5 millones de personas dependen de esos recursos en el país centroamericano.

El ingreso de divisas también fortalece el sector externo. Las reservas internacionales brutas en poder del banco central alcanzan los USD 33.000 millones, un nivel que contribuye a la estabilidad cambiaria y financiera de Guatemala.

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Blanco consideró, a título personal, que la expansión de 2027 podría superar la previsión técnica si las políticas migratorias y comerciales de Estados Unidos se relajan gradualmente en los próximos meses. Esa posibilidad modificaría el escenario inicialmente calculado por los equipos técnicos de la entidad.

Entre las variables que siguen las autoridades figura el índice de miedo a migrar del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, un indicador que mide la percepción de los migrantes sobre los riesgos de desplazarse. Su tendencia descendente durante los últimos meses sugiere una menor reticencia de los guatemaltecos a movilizarse pese al endurecimiento de los controles migratorios.

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Esa dinámica ayuda a sostener el saldo neto de personas que envían recursos desde el exterior y, con ello, la continuidad de las transferencias familiares. El comportamiento del indicador es seguido por la banca central como parte de su análisis sobre los factores externos que inciden en el volumen de remesas.

Pagos digitales y el reto de transformar las divisas en empleo

La expansión de los canales financieros digitales busca reducir el costo y el tiempo de acceso a los fondos, especialmente para los beneficiarios de las zonas rurales. Las tecnologías de pago inmediato e interoperables permiten transferencias más rápidas entre distintas entidades financieras.

La Superintendencia de Bancos advirtió que ese proceso requiere reforzar la ciberseguridad, la prevención de fraudes y la educación financiera. El objetivo es que el uso de las remesas también impulse el desarrollo de las microfinanzas locales.

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Las estimaciones del Banguat forman parte de un escenario de crecimiento económico moderado: el Producto Interno Bruto aumentaría 4,3% en 2026 y 4% en 2027. La inflación prevista es de 4,25% al cierre de este año y de 4% para el próximo ejercicio.

El sector privado guatemalteco planteó durante el foro de Fundesa que el desafío consiste en convertir el flujo sostenido de remesas y el crecimiento económico en empleo formal e inversión. Ambas variables, señalaron los representantes empresariales, no han mostrado hasta ahora el mismo dinamismo que el ingreso de divisas desde el exterior.