La relación de la fiesta de la Quinceañera de Zacapa con uno de los cárteles del narcotráfico más poderosos de Guatemala: Los Lorenzana

Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, "Haroldito", está casado con Ana Rosa Ovalle Madrid, hermana de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, madre de la Adriana Cifuentes, la Quinceañera de Zacapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lo que inició como una ostentosa fiesta de Quince Años, se ha convertido en una espiral que destapó una red de parentescos que conecta a la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, con Los Lorenzana, uno de los carteles de narcotráfico más antiguos y poderosos de Guatemala.

Desde su llegada a la silla municipal, Ovalle ha estado bajo el escrutinio público por ser esposa del narcotraficante confeso Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, quien cumplió condena en Estados Unidos luego de admitir operaciones de trasiego de cocaína a gran escala.

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La quinceañera Adriana Cifuentes junto a sus padres Sergio Cifuentes Sagastume, narcotraficante confeso y su esposa Xiomara Ovalle, alcaldesa de Zacapa en Guatemala. (Captura de video)

Sin embargo, esta no es la única relación de la alcaldesa de Zacapa con el narcotráfico. Su hermana Ana Rosa Ovalle Madrid está casada con Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, más conocido como “Haroldito”, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones para quien ofrezca información que lleve a su captura.

De acuerdo con su certificado de nacimiento, Lorenzana Terraza contrajo matrimonio con Ana Rosa Ovalle Madrid en agosto de 2010. Acuerdo Nupcial que quedó registrado bajo el número 822 en el municipio de Zacapa, del departamento del mismo nombre en Guatemala.

Un certificado emitido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala acredita el matrimonio entre Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza y Ana Rosa Ovalle Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ana Rosa, es hermana de Karen Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de Zacapa. Ambas mujeres son hijas de Zonia Elizabeth Madrid Chacón y Vicente Ovalle Chacón, también conocido como “El Patrón” un terrateniente y ganadero que medios de prensa han vinculado también con estructuraas criminales y actividades de narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento, no existe una resolución judicial que confirme esos señalamientos.

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Dos certificados de nacimiento del Registro Nacional de las Personas de Guatemala detallan los datos de inscripción de Ana Rosa Ovalle Madrid y Karen Xiomara Ovalle Madrid. Ambas son hijas de Zonia Elizabeth Madrid Chacón y Vicente Ovalle Chacón, también conocido como “El Patrón”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza y sus vínculos con el narcotráfico

Lorenzana Terraza, también apodado “El Chuqui” o “Ferragamo”, es nieto del fallecido narcotraficante Waldemar Lorenzana Lima, conocido como “El Patriarca”, quien murió en 2021 mientras cumplía una condena de 23 años en una cárcel de Estados Unidos, también por actividades relacionadas con el narcotráfico.

La Administración de Control de Drogas (DEA) sostiene que Lorenzana Terraza enfrenta dos acusaciones formales en el Distrito de Columbia por violaciones internacionales de narcotráfico, una de ellas por operar una Empresa Criminal Continua.

La primera acusación data de junio de 2017; en 2023 se ampliaron los señalamientos en su contra. Las autoridades creen que asumió el liderazgo del clan tras el asesinato en 2022 de Hans Broiner Lemus Lorenzana, “El Broy”, otro nieto de “El Patriarca” que dirigía el negocio familiar, pero fue asesinado en Huité, Zacapa.

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Hans Broiner Lemus Lorenzana, “El Broy”, había sumido la dirección del cartel Los Lorenzana, pero fue asesinado. (Redes Sociales)

“Haroldito” es hijo de Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias “Chuchi”, capturado en noviembre de 2019 tras ser buscado desde 2008 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena señalado de dirigir la empresa familiar de estupefacientes.

El propio Haroldito ya había sido detenido en 2013, a los doce años, cuando transportaba 14 kilos de cocaína en San Marcos; un juzgado de menores lo benefició entonces con arresto domiciliario sin vigilancia policial.

El 25 de marzo de 2025, Estados Unidos elevó la recompensa por información sobre su paradero a USD 5 millones, luego de que en 2022 el Ministerio de Gobernación guatemalteco lo incluyera en la lista de los cien más buscados con una recompensa de Q50 mil, alrededor de USD 6.495.

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Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por la captura de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, cuñado de la alcaldesa de Zacapa. (Programa de Recompensas Antinarcóticos)

El Clan Lorenzana opera desde la aldea La Reforma, en Huité, Zacapa, y mantiene, según el gobierno estadounidense, “vínculos establecidos con diversas organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa”.

La hipótesis inicial de la masacre de Huité apuntaba a un operativo fallido contra Haroldito

El 27 de septiembre se produjo un violento choque armado en el municipio de Huité, bastión histórico del clan en Zacapa, donde ocho personas murieron en un enfrentamiento directo en el que habrían participado efectivos del Ejército de Guatemala, extremo que se encuentra bajo investigación reservada y que hasta el momento no se ha revelado ningún avance.

No obstante, sí se ha reconocido la participación de las tropas militares, quienes ejecutaron la incursión sin la participación de la Policía Nacional Civil (PNC), una anomalía táctica que generó controversia dentro de las instituciones de seguridad del Estado.

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Tras el choque armado, la hipótesis inicial que surgió, principalmente en redes sociales es que la operación militar representó un intento fallido por capturar a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza en su propia zona de resguardo.

El Ejército de Guatemala atribuyó los enfrentamientos armados en Huité a disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado. (Facebook)

En esa hipótesis se afirmó que el dispositivo de las fuerzas castrenses localizó el campamento donde presuntamente permanecía el jefe criminal y que habían sido recibidos con fuego abierto. Sin embargo, luego se revelaron imágenes que contradecían por completo esas versiones.

Posteriormente el Ejército guatemalteco aseguró que se trató de una disputa territorial entre organizaciones criminales transnacionales, pero después de un mes de los hechos no se ha confirmado ni revelado ningún aspecto de las investigaciones que el Ministerio Público mantiene bajo reserva.

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Quiénes son Los Lorenzana y cómo cayeron sus principales líderes

Los Lorenzana constituyen una de las organizaciones de narcotráfico más antiguas de Guatemala, con centro de operaciones en el departamento de Zacapa.

Durante más de una década lideraron el tráfico de droga en la región de Oriente, no solo por métodos violentos, sino por una red de corrupción que les garantizaba impunidaden las más altas esferas de gobierno, al punto de utilizar estructuras estatales para lavar dinero a través de empresas como Constructora HLP y Transportes Cordón.

Waldemar Lorenzana Lima heredó el liderazgo del clan en la década de los noventa, tras la captura del entonces alcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas Estrada, alias “Archie”.

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El cartel de Los Lorenzana, fundado por Waldemar Lorenzana, "El Patriarca", coordinó el trasiego de cocaína procedente de Colombia para su entrega al Cártel de Sinaloa en México. (PNC de Guatemala)

“El Patriarca” mantuvo nexos con el cartel de Cali en Colombia a través de Phanor Arizabaleta Arzayús y se jactaba de un contacto directo con Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, uno de los líderes del cartel de Sinaloa.

En enero de 2010, Estados Unidos ofreció una recompensa de 500 mil dólares por información sobre su paradero, además de 200 mil dólares por cada uno de sus hijos: Waldemar, Elio y Haroldo Lorenzana Cordón.

“El Patriarca” fue capturado el 26 de abril de 2011 cuando transitaba por un camino rural de El Jícaro, El Progreso. Casi tres años después fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable.

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Fue liberado en noviembre de 2015, a los 77 años, por un supuesto diagnóstico de alzhéimer, y murió en 2021 mientras cumplía condena. Su hijo Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, “Chuchi”, papá de “Haroldito” cuñado de la alcaldesa de Zacapa, fue el último hermano en ser capturado, en noviembre de 2019, y posteriormente extraditado.

Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias "Chuchi", es papá de "Haroldito", cuñado de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle. (PNC de Guatemala)

La acusación formal de Estados Unidos contra la organización se estableció el 31 de julio de 2003, cuando la Corte del Distrito de Columbia los declaró responsables de conspiración para distribuir cocaína en ese país.

Según la DEA, desde 1996 el clan recibía cargamentos de cocaína colombiana transportados por barco hasta El Salvador y ocultos en camiones bananeros con destino a Guatemala, desde donde la droga se trasladaba hacia México para su entrega al cartel de Sinaloa.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, el padre de la quinceañera y el origen de la fiesta

El despliegue de recursos en la fiesta de 15 años de Adriana Cifuentes volvió a exponer los antecedentes de su padre, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, conocido como “El Gordo”.

El exconcejal de Zacapa fue arrestado con fines de extradición en noviembre de 2017 y enviado a la justicia de Estados Unidos en marzo de 2023.

Ante el tribunal federal del Distrito Sur de California, Cifuentes Sagastume admitió haber coordinado cargamentos marítimos de cocaína hacia México y Estados Unidos, entre ellos un alijo de 866,2 kilos interceptado en una lancha rápida en el océano Pacífico. Recibió una condena reducida de 72 meses y regresó libre a territorio guatemalteco en junio de 2024.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, narcotraficante confeso, junto con su esposa la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle. (Redes Sociales)

Mientras que este 2026, lo volvió a colocar en la palestra pública tras la celebración de los 15 años de su hija Adriana Cifuentes, realizada en un hotel de Chiquimula que incluyó carruajes, fuegos artificiales, rosas importadas de Ecuador, un vestido elaborado por un diseñador mexicano, restaurantes de comida rápida y la actuación de artistas internacionales junto con músicos que integran de una Orquesta Sinfónica.

Ante los cuestionamientos públicos por los gastos de la recepción, que contrastan con los ingresos municipales de la alcaldesa, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala advirtió en una declaración oficial al Diario La Hora: “Estados Unidos no tolerará que los narcotraficantes influyan en la política ni que pasen por encima de los procesos democráticos en nuestro hemisferio. Nadie está exento”.