Científicos de la Universidad de Columbia desarrollaron la proteína RF-409 para activar receptores de insulina defectuosos. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Archivo)

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Un equipo de científicos de la Universidad de Columbia compartió que una proteína diseñada con inteligencia artificial (RF-409) activó receptores de insulina defectuosos en ratones de laboratorio, incluso cuando la propia insulina no lograba hacerlo.

En ratones modificados genéticamente para tener una forma grave de resistencia a la insulina, bajó el azúcar en sangre y redujo el daño en el páncreas, según los autores. Asimismo, evitó la pérdida de peso peligrosa que suele acompañar a esa condición.

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La resistencia a la insulina ocurre cuando las células no responden a esta hormona, que regula el azúcar en la sangre.

Según explicó Eunhee Choi, bióloga celular de Columbia y coautora, administrar más insulina podría no solucionar el problema. REUTERS/Victoire Mukenge

Más de 150 mutaciones del gen del receptor de insulina se asocian a formas hereditarias. Una de las más graves es el síndrome de Donohue, con el que la mayoría de los niños muere antes de cumplir un año.

Los tratamientos actuales consisten en administrar distintas formas de insulina u hormonas como la leptina. Eunhee Choi, bióloga celular de Columbia y coautora, explicó que dar más insulina puede no resolver el problema.

Qué condiciones tenían los ratones de la investigación

Los ratones de la investigación portaban una mutación, identificada previamente en pacientes con síndrome de Donohue, que impide que la insulina se una a su receptor. En promedio, tenían un nivel de azúcar en sangre unas 2,5 veces mayor y diez veces más insulina en ayunas que los ratones con el gen funcional.

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El síndrome de Donohue, causado por una mutación en el gen del receptor de insulina, provoca la muerte de la mayoría de los niños antes de que cumplan un año. REUTERS/Hatem Khaled/Foto de archivo

Al inyectarles insulina, el azúcar no bajó de forma apreciable. Con RF-409, en cambio, descendió cerca de 60% en dos horas. Después de 14 días de tratamiento continuo, cinco ratones tratados mantuvieron su peso y retuvieron más grasa abdominal que cinco ratones que recibieron solución salina.

El tamaño de los grupos es pequeño, como corresponde a un estudio preclínico. El texto del trabajo, publicado antes como borrador en bioRxiv y todavía sin la revisión final de la revista, describe además mejoras en el exceso de insulina y en la atrofia del páncreas.

Cómo funciona la proteína diseñada con IA

La proteína diseñada con IA, denominada RF-409, funciona como un activador alternativo del receptor de insulina.

Según la distribución tisular y la respuesta celular de la insulina al compuesto RF-409, los ratones presentan distintos comportamientos frente a esta proteína. (Hung A, Wang X, Gao M, Ng M, Oliinyk D, Weaver R, Zollbrecht E, Cardoso S, Ronel GS, Paolucci C, Ye J, Fan QR, Rhea E, Mann M, Baker D, Accili D, Choi E. Reprogramming insulin receptor activation with a de novo agonist to overcome severe insulin resistance. bioRxiv [Preprint]. 2026)

No se parece a la insulina: es una cadena única de aminoácidos diseñada con herramientas computacionales, entre ellas AlphaFold2, el programa de IA que predice la forma de las proteínas. Dos moléculas de RF-409 se unen al receptor en dos sitios distintos y lo mantienen en su forma activa.

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De esta forma, la proteína evita la zona dañada del receptor y logra activar la señal sin reparar la mutación.

Los datos de laboratorio indican además que RF-409 permanece en la sangre casi 60 veces más tiempo que la insulina en ratones sanos y reproduce la mayoría de sus efectos sobre las células.

Según los autores, el azúcar en sangre descendió y el daño pancreático se redujo en ratones modificados genéticamente para presentar una forma grave de resistencia a la insulina. (Hung A, Wang X, Gao M, Ng M, Oliinyk D, Weaver R, Zollbrecht E, Cardoso S, Ronel GS, Paolucci C, Ye J, Fan QR, Rhea E, Mann M, Baker D, Accili D, Choi E. Reprogramming insulin receptor activation with a de novo agonist to overcome severe insulin resistance. bioRxiv [Preprint]. 2026)

Kalaiarasan Ponnusamy, biólogo computacional del Instituto SRM de Ciencia y Tecnología de la India que no participó en el trabajo, explicó a Live Science: “Es como diseñar una llave nueva para abrir una cerradura defectuosa”.

Para él, el estudio demuestra que es posible crear proteínas inéditas que restauren la función de un receptor sin corregir directamente la mutación.

Ponnusamy advirtió una limitación: la estrategia probablemente no funcionaría si la mutación impide que el receptor llegue a la superficie de la célula o transmita señales. Identificar qué mutaciones pueden tratarse de este modo es ahora una prioridad para Choi.

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Científicos de la Universidad de Columbia informaron que la proteína diseñada con inteligencia artificial RF-409 activó receptores de insulina defectuosos en ratones, incluso cuando la insulina no podía hacerlo. REUTERS/Dado Ruvic

Rajiv Agarwal, nefrólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana que tampoco participó, señaló obstáculos: habrá que estudiar con cuidado la reacción del sistema inmunitario a la proteína, y realizar ensayos con bebés que tienen enfermedades raras es difícil.

Los autores piden estudios más prolongados para evaluar la seguridad y la durabilidad del compuesto.

El equipo planea investigar cómo actúa RF-409 en distintos tejidos del cuerpo y si sigue siendo seguro y eficaz con tratamientos más largos, dijo Choi.