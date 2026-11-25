Quien envía la ubicación en tiempo real decide cuánto tiempo estará disponible esa información para sus contactos. REUTERS/Dado Ruvic

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WhatsApp permite compartir la ubicación exacta de un usuario durante un período determinado, tanto en chats individuales como en grupos, mediante una función cifrada de extremo a extremo que impide que terceros accedan a esos datos.

Quien envía la ubicación en tiempo real decide cuánto tiempo estará disponible esa información para sus contactos. Una vez cumplido ese plazo, o si la persona decide interrumpir el envío antes, los destinatarios dejan de ver la posición en el mapa, según indica el Centro de ayuda de WhatsApp.

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Cómo activar los permisos de ubicación en Android

Para que WhatsApp pueda acceder a la ubicación del teléfono, primero hay que habilitar el permiso correspondiente desde el sistema operativo. El procedimiento comienza en Ajustes, dentro del menú Aplicaciones. Allí debe seleccionarse WhatsApp y luego ingresar a Permisos y a Ubicación.

WhatsApp permite compartir la ubicación exacta de un usuario durante un período determinado. (Reuters)

Dentro de esa sección existen tres opciones disponibles: Permitir solo con la app en uso, Preguntar siempre y No permitir. La elección de cualquiera de estas alternativas condiciona el funcionamiento posterior de la ubicación en tiempo real.

Cómo habilitar la ubicación en dispositivos con iOS

En los equipos con sistema operativo de Apple, el camino para autorizar el acceso a la ubicación es distinto, aunque el objetivo es el mismo. Desde Configuración, hay que ingresar a Privacidad y seguridad y luego a Servicios de ubicación, donde debe buscarse la aplicación WhatsApp dentro del listado.

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En ese punto se puede seleccionar entre dos modalidades: Siempre o Al usar la app. Esta configuración determina si WhatsApp puede acceder a la posición del dispositivo en todo momento o únicamente mientras la aplicación permanece abierta.

Antes de finalizar el envío, existe la posibilidad de añadir un comentario o emojis junto a la ubicación compartida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para compartir la ubicación en tiempo real desde un chat

Una vez otorgados los permisos, compartir la ubicación exacta requiere ingresar a una conversación individual o grupal dentro de la aplicación.

El siguiente paso consiste en tocar el ícono para adjuntar contenido, identificado con un clip de papel en Android y con un signo más en iOS. Dentro de ese menú debe elegirse la opción Ubicación y luego Compartir ubicación en tiempo real.

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Ahora bien, en caso de que el sistema solicite una confirmación adicional, en Android aparece el botón Continuar, mientras que en iOS se presenta como OK.

Selección del tiempo y envío de la ubicación

El paso siguiente es elegir durante cuánto tiempo permanecerá activa la ubicación en tiempo real. Transcurrido ese período, el envío se corta de manera automática y los contactos dejan de visualizar la posición.

En caso de que el sistema solicite una confirmación adicional, en Android aparece el botón Continuar, mientras que en iOS se presenta como OK. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de finalizar el envío, existe la posibilidad de añadir un comentario o emojis junto a la ubicación compartida, un detalle que puede resultar útil para quienes no conocen el mapa de la zona o no cuentan con una referencia clara del punto donde se encuentra la persona.

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Para completar la acción, debe presionarse el ícono de enviar, representado por un avión de papel dentro de un círculo, que en iOS se distingue además por su color verde.

Cómo programar mensajes en WhatsApp con hasta dos semanas de anticipación en chats

WhatsApp sumó la posibilidad de programar mensajes, una función que permite redactar un texto en cualquier momento y definir que se envíe entre 10 minutos y 14 días más tarde.

La herramienta funciona tanto en chats individuales como en grupos, y acerca a la aplicación a prestaciones que ya existían en servicios de correo electrónico como Gmail y Outlook.

Una gráfica informativa de WhatsApp expone el procedimiento para programar el envío de textos en la plataforma de mensajería. (Foto: WhatsApp)

La función apunta a resolver situaciones habituales en las que el mensaje ya está escrito, pero conviene enviarlo en otro momento. Entre los usos posibles figura el envío de un saludo de cumpleaños justo a la medianoche en el huso horario del destinatario, el recordatorio de una reunión de trabajo o un mensaje de aliento antes de un examen, sin necesidad de estar atento al reloj para enviarlo manualmente.

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Para programar un envío, el usuario debe escribir el mensaje dentro del chat individual o grupal correspondiente y luego mantener presionado el botón de enviar. En ese momento, WhatsApp despliega la opción de elegir la fecha y la hora en que se concretará la entrega.

El rango disponible para programar un mensaje va de 10 minutos a un máximo de 14 días. Una vez definido el horario, el mensaje queda almacenado en la plataforma y se envía de manera automática cuando se cumple el plazo establecido por quien lo redactó.

La incorporación de esta función no modificó el funcionamiento del envío de fotos y videos configurados para verse una sola vez, que mantiene el mismo proceso ya existente en la aplicación.

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