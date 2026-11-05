De Arnoldo Vargas a Xiomara Ovalle: los alcaldes de Zacapa que han sido vinculados a redes criminales y del narcotráfico en Guatemala

Julio Enríquez Sánchez, Xiomara Ovalle y Arnoldo Vargas han estado al frente de la Municipalidad de Zacapa y los tres han sido vinculados, señalados, condenados o asesinados por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una lujosa celebración en el oriente guatemalteco reabrió el debate sobre el control histórico del narcotráfico sobre el poder local en Zacapa.

La fiesta de 15 años de la hija de la actual alcaldesa, Karen Xiomara Ovalle Madrid, y del confeso narcotraficante Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, provocó una enérgica condena diplomática de Estados Unidos, que calificó el evento de «narcoquinceañera».

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El episodio no constituye un hecho aislado, sino la manifestación más reciente de una estructura en la que clanes del trasiego de drogas han cooptado alcaldías y curules durante las últimas cuatro décadas en Guatemala.

La fiesta de 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa incluyó una carroza tirada por caballos, pirotecnia y puestos de comida rápida. (Redes Sociales)

Desde la década de los 80, cuando Arnoldo Vargas Estrada se convirtió en el primer capo en gobernar una cabecera departamental, hasta la actual gestión municipal de Ovalle, la política zacapaneca mantiene un engranaje donde los lazos de parentesco, las obras públicas asistenciales y el financiamiento ilícito conviven en la administración pública.

Arnoldo Vargas consolidó el clientelismo y abrió la puerta al narco en las comunas

La penetración del narcotráfico en el poder municipal de Zacapa tiene su origen en la figura de Arnoldo Vargas Estrada, conocido popularmente como “Archie”.

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A finales de los años 70 y principios de los 80, Vargas forjó su liderazgo como comisionado militar durante el conflicto armado interno.

Arnoldo Vargas forjó su liderazgo político como comisionado militar y administrador de aduanas en la frontera con Honduras. (Redes Sociales)

Gracias a su cercanía con mandos del Ejército de Guatemala, obtuvo el nombramiento de administrador de aduanas en la frontera con Honduras, posición estratégica que aprovechó para facilitar el paso de contrabando y establecer los primeros envíos a gran escala de cocaína en alianza con el Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar.

En 1985, Vargas formalizó su influencia política al ganar la alcaldía de la cabecera departamental con el partido Unión del Centro Nacional (UCN). Asumió la jefatura comunal en 1986 y se transformó en el primer narcotraficante confeso en dirigir una municipalidad en la historia de Guatemala.

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Para blindarse frente a las críticas y a las investigaciones judiciales, Vargas implementó una maquinaria clientelar que suplía las carencias del Estado central. Repartió láminas de zinc, financió medicamentos, costeó celebraciones comunitarias y construyó proyectos de infraestructura vial en aldeas marginadas como Manzanotes, su lugar natal.

Tras cumplir su condena en Estados Unidos por narcotráfico, el recibimiento de Arnoldo Vargas fue masivo en Zacapa tras consolidar su poder con el clientelismo. (Redes Sociales)

Estas prácticas clientelares aseguraron una base de respaldo social incondicional que incluso organizó manifestaciones a su favor. En noviembre de 1990 logró la reelección con amplio respaldo popular.

Sin embargo, no pudo tomar posesión de su segundo mandato consecutivo. El 27 de diciembre de 1990, las fuerzas de seguridad lo capturaron en la capital guatemalteca tras una investigación coordinada con la Administración de Control de Drogas (DEA).

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La captura de Arnoldo Vargas se realizó con la coordinación de la Administración de Control de Drogas (DEA). (Prensa Libre)

En mayo de 1992, tras el rechazo a múltiples recursos legales, fue extraditado a Estados Unidos, donde un tribunal de Virginia le impuso una condena de 30 años de prisión. Vargas permaneció 25 años en penitenciarías estadounidenses y regresó deportado a Guatemala en julio de 2017.

Pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le negó la inscripción electoral por carecer de idoneidad legal, fundó el comité cívico Al Rescate de Zacapa, cuya planilla ganó los comicios municipales de 2019 dejando, en ese entonces, a Xiomara Ovalle, actual alcaldesa en segundo lugar.

Luego de su detención en 1990, la fuerzas de seguridad guatemaltecas exhibieron las armas que tenía Arnoldo Vargas en su vivienda. (Prensa Libre de Guatemala)

Aunque su concejal primero asumió formalmente como alcalde en enero de 2020, la corporación creó para Vargas el cargo de Gerente Municipal, convirtiéndolo en el poder detrás del trono.

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Desde esa oficina, el exconvicto administró las compras, la obra pública y los contratos del municipio hasta el término del período en enero de 2024.

Vargas falleció en octubre de 2025, a los 79 años, tras haber ejercido influencia directa en la política local durante cuatro décadas y dejando sentadas las bases de la narcopolítica regional.

En 2019 pretendió postularse como alcalde de nuevo, pero se lo impidieron, así que se creó el cargo de Gerente Municipal desde donde gobernó detrás del trono. (Redes Sociales)

El crimen del alcalde Julio Enríquez desnudó las pugnas por fondos y plazas ediles

La convergencia entre la gestión de recursos públicos y el crimen organizado continuó marcando el destino de la cabecera departamental de Zacapa tras la etapa de Vargas.

En enero de 2016, el empresario Julio Alberto Enríquez Sánchez asumió la alcaldía de Zacapa para el período 2016-2020. Su administración enfrentó desde el inicio tensiones con miembros del propio concejo municipal y con facciones políticas rivales que disputaban el manejo de los fondos comunales.

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La administración de Julio Alberto Enríquez Sánchez como alcalde de Zacapa estuvo plagada de señalamientos relacionados con el mal manejo de fondos y supuesto lavado de dinero para el crimen organizado. (Prensa Libre de Guatemala)

Integrantes de la corporación edil señalaron a Enríquez Sánchez por restringir el acceso a informes financieros y denunciaron intimidaciones verbales.

Analistas de seguridad y pesquisas preliminares del Ministerio Público (MP) apuntaron a que la comuna funcionaba como un botín disputado por redes criminales para el cobro de comisiones ilegales, la adjudicación de contratos de obra gris y mecanismos de lavado de dinero derivados del trasiego de drogas.

La violencia quebrantó el mandato de Enríquez Sánchez la mañana del 17 de marzo de 2018. Cuatro individuos armados que vestían uniformes de albañiles lo emboscaron a la salida de su residencia y le dispararon decenas de proyectiles.

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En septiembre de 2018 fue asesinado el alcalde de Zacapa Julio Alberto Enríquez Sánchez. (Archivo/Prensa Libre de Guatemala)

El asesinato del alcalde demostró que el dominio de la comuna de Zacapa constituía una plaza codiciada por organizaciones clandestinas dispuestas a eliminar a cualquier interlocutor que entorpeciera sus intereses financieros o territoriales.

La fiesta de 15 años expuso los vínculos familiares con el crimen organizado

El despliegue de carruajes, fuegos artificiales, rosas importadas desde Ecuador, un vestido diseñado en México y la presentación de artistas internacionales en un hotel de Chiquimula colocó a la alcaldesa Karen Xiomara Ovalle Madrid bajo escrutinio público.

El diseñador mexicano Oscar Félix publicó en sus redes sociales el vestido que diseñó para la hija de la alcaldesa de Zacapa, en Guatemala, Xiomara Ovalle.

El festejo de su hija, celebrado en octubre, causó revuelo tanto por la opulencia de los servicios contratados como por los antecedentes penales directos de su núcleo familiar.

La controversia en torno a Karen Xiomara Ovalle Madrid no surgió únicamente por la millonaria fiesta, sino por la red de lazos familiares que la unen a dos estructuras delictivas de alto perfil: el clan de Los Lorenzana y los antecedentes penitenciarios de su propio cónyuge.

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Un esquema detalla los lazos conyugales y de parentesco de la alcaldesa de Zacapa, Guatemala, con personas vinculadas al narcotráfico, específicamente al clan de Los Lorenzana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El padre de la menor, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, conocido como «El Gordo», ejerció como concejal primero de la Municipalidad de Zacapa antes de su detención en noviembre de 2017.

Tras un proceso de extradición que se concretó en marzo de 2023, Cifuentes Sagastume admitió ante la Corte Federal del Distrito Sur de California su culpabilidad en la conspiración para distribuir cargamentos marítimos de cocaína hacia territorio estadounidense.

La justicia de Estados Unidos lo sentenció a 72 meses de prisión, una pena reducida por el tiempo que permaneció detenido en cárceles guatemaltecas, lo cual le permitió recuperar la libertad y volver a la cabecera departamental en junio de 2024.

Sergio Cifuentes Sagastume junto a su esposa la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, reparten huevos a vecinos de la comunidad. (Municipalidad de Zacapa)

A los antecedentes de Cifuentes Sagastume se añade el parentesco de la jefa edil con el clan de Los Lorenzana. Su hermana, Ana Rosa Ovalle Madrid, contrajo matrimonio en 2010 con Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias «Haroldito».

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones por información que facilite la captura de este presunto capo, a quien las autoridades acusan de dirigir una empresa criminal continua tras el debilitamiento de los líderes históricos de su familia.

Ante la ostentación del festejo, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió un pronunciamiento contundente en el que demandó transparencia a las autoridades locales.

“Estados Unidos no tolerará que los narcotraficantes influyan en la política ni que pasen por encima de los procesos democráticos en nuestro hemisferio. Nadie está exento”. La sede diplomática exhortó a la ciudadanía a fiscalizar con rigor a las autoridades locales y a los aspirantes que participarán en las elecciones generales de 2027.

Varios mensajes de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala señalan presuntos vínculos con el narcotráfico en la alcaldía de Zacapa y piden transparencia electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Lorenzana representan una de las organizaciones de narcotráfico más arraigadas y poderosas de Guatemala. El cártel surgió en la aldea La Reforma, en el municipio de Huité, departamento de Zacapa, bajo el mando de Waldemar Lorenzana Lima, conocido como «El Patriarca».

Lorenzana Lima forjó alianzas con el cártel de Cali en Colombia y mantuvo conexiones directas con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

El clan movilizó cargamentos de cocaína colombiana que arribaban por vía marítima a El Salvador y luego transitaban camuflados en camiones de frutas por suelo guatemalteco hacia México. Además de la fuerza armada, la familia cooptó contratos estatales a través de empresas como Transportes Cordón y Constructora HLP para lavar capitales ilícitos.

Tras la captura de «El Patriarca» en 2011 —quien falleció en 2021 mientras cumplía condena en territorio estadounidense— y la posterior extradición de sus hijos Waldemar, Elio y Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, el mando de la estructura pasó a las siguientes generaciones familiares.

Waldemar Lorenzana Lima inició su incursión con la droga aliándose a Ismael "El Mayo" Zambada, que en ese entonces era líder del cartel de Sinaloa en México, donde también comandaba Joaquín "El Chapo" Guzmán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es en este punto donde convergen los lazos de la alcaldesa: su hermana, Ana Rosa Ovalle Madrid, contrajo matrimonio civil en agosto de 2010 con Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias «Haroldito», nieto de Lorenzana Lima e hijo de Haroldo Jeremías.

El corredor del oriente extiende las redes ilícitas más allá de la cabecera departamental

Las investigaciones judiciales demuestran que los vínculos entre cargos públicos y el crimen organizado abarcan diversos municipios de Zacapa y departamentos vecinos del oriente guatemalteco.

En la región oriental de Guatemala, compuesta por departamentos estratégicos para el corredor del trasiego como Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, El Progreso y Santa Rosa, diversos funcionarios electos, incluyendo alcaldes y diputados, han sido formalmente procesados, condenados o requeridos en extradición por la DEA y la justicia de EE. UU.

En tanto, Ovalle no se ha pronunciado sobre las críticas y los vínculos familiares que han surgido con estructuras criminales después de la celebración de los 15 años de su hija Adriana Cifuentes, por el contrario, durante la celebración de Halloween regaló billetes de dinero en efectivo de Q100 y Q200 (entre USD 12.99 y USD 25.98) a los niños.

La alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, entrega dinero a los niños por Halloween y 5 mil raciones de fiambre durante la conmemoración del Día de los Santos Difuntos, luego de haber celebrado una millonaria fiesta de 15 años para su hija. (Video: Redes Sociales)

Mientras que en la conmemoración del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, entregó 5 mil platos de fiambre a las familias de su comunidad, sin que ninguna de las dos acciones figure expresamente dentro de los gastos reportados hasta el momento por la Municipalidad de Zacapa, siguiendo la estructura clientelar de Arnoldo Vargas.

Todo esto ocurre a pocos meses que inicie el año electoral donde, se presume, Ovalle buscará una reelección como alcaldesa de Zacapa, sin que el Tribunal Supremo Electoral haya informado sobre alguna investigación o sanción por posible campaña anticipada.