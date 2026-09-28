“Disputas territoriales del crimen organizado”, surgen las primera hipótesis la jornada sangrienta de este lunes en Guatemala

El Ejército de Guatemala atribuyó los enfrentamientos armados en Huité a disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado. (Facebook)

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Luego de los enfrentamientos armados ocurridos en el Oriente de Guatemala, han surgido las primeras hipótesis en las que el Ejército de Guatemala aseguró que se trata de “disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado”.

Los incidentes iniciaron la tarde del domingo 27 de septiembre y ocurrieron en el municipio de Huité, departamento de Zacapa en Guatemala.

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Al principio se habló de hombres vestidos de militares y supuestos agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), pero las autoridades guatemaltecas han negado la participación del Ejército y de la policía.

No obstante, el Ministerio de la Defensa, a través de su portavoz, Natalia Molinello, confirmó que al tener conocimiento de los hechos, se desplegó a personal militar hacia el municipio, pero al ver la situación en el lugar “se decidió no ingresar en ese momento a la zona de enfrentamiento, con el fin de no escalar el conflicto y salvaguardar la integridad de la población”.

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La aclaración se realizó luego de que vecinos del lugar y vídeos difundidos en las redes sociales captaron a hombres con uniformes y equipo similar al utilizado por las fuerzas castrenses.

Aunque también se tuvo conocimiento que, al ver a los soldados, residentes de Huité bloquearon varias calles para impedir el paso de los integrantes del Ejército.

Ante ello, los militares indicaron que “efectuaron las acciones necesarias para restablecer la seguridad en el área”, sin detallar cuáles fueron o si ingresaron en algún momento al lugar.

Las Fuerzas Armadas de Guatemala informaron sobre lo ocurrido en Huité, Zacapa, Guatemala y negaron la participación del Ejército en los enfrentamientos armados ocurridos la tarde del domingo 27 de septiembre. (Ministerio de la Defensa)

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) informó a través de un comunicado que, en conjunto con el Ministerio Público (MP) y la Mesa de Gobernabilidad Departamental, iniciaron las diligencias correspondientes y que no descartarán ninguna de las hipótesis que surjan.

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Pero aclararon que “las primeras líneas de investigación sugieren que estos hechos forman parte de acciones planificadas por estructuras criminales que operan en el área, con la intención de generar zozobra e inestabilidad en la región”.

Víctimas indeterminadas

Mientras que medios de Zacapa afirman que los enfrentamientos armados dejaron más de diez personas fallecidas, las autoridades no se han puesto de acuerdo sobre el número de las víctimas.

Uno de los fallecidos quedó sobre la cinta asfáltica en Huité, Zacapa, Guatemala, tras un confuso enfrentamiento armado. (Facebook)

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo en una entrevista con la radio Emisoras Unidas que habían localizado a cinco muertos, aunque aclaró que aún desconocía detalles sobre el incidente.

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Posteriormente, el Ministerio Público (MP) informó que los fiscales atendieron tres escenas en las que contabilizaron seis personas fallecidas, tres de ellas mujeres, donde se localizó una menor de edad.

Finalmente, la Policía Nacional Civil afirmó en un comunicado que los enfrentamientos armados dejaron un saldo de siete víctimas mortales.

La policía guatemalteca se pronunció después de los ataques armados. (PNC de Guatemala)

Incidencia criminal en Huité, Zacapa

Pese a que el municipio de Huité, del departamento de Zacapa no reporta una gran incidencia criminal, desde las década de 1990 ha estado sitiada por el clan de narcotraficantes conocidos como “Los Lorenzana”, una de las estructuras criminales más importantes de Guatemala.

Este grupo fue establecido por Waldemar Lorenzana Lima, alias “El Patriarca”, quien desde sus inicios en Huité estableció una alianza muy cercana con el Cártel de Sinaloa de México; especialmente como Joaquín “El Chapo” Guzmán, funcionando como un puente logístico clave para la recepción de cargamentos de cocaína desde Sudamérica. La incidencia del cártel guatemalteco se extendió también al municipio de Cabañas, Zacapa.

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Waldemar Lorenzana Lima, alias "El Patriarca", fue capturado y extraditado a Estados Unidos donde murió en prisión en 2021. (PNC de Guatemala)

En ambos lugares implementaron estrategias similares a las de Pablo Escobar en Colombia, es así como “El Patriarca” y sus herederos crearon una especie de paternalismo criminal al financiar proyectos locales, otorgar empleos y auxiliar económicamente a comunidades en extrema pobreza, con lo que han logrado un escudo social.

Entre 2011 y 2015, Lorenzana y sus dos hijos: Elio y Waldemar, fueron capturados y extraditados hacia Estados Unidos, donde recibieron condenas por tráfico ilícito de drogas y otros delitos. “El Patriarca” falleció en prisión en el año 2021.

Sin embargo, la estructura no desapareció, por el contrario se ha fortalecido y según reportes entidades antinarcóticas nacionales y de Estados Unidos, la organización se encuentra bajo el mando de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, “El Chuqui” o “Ferragamo”.

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FOTO CHUQUI

Minería ilegal de Jade

Además del clan de “Los Lorenzana”, el sector de Zacapa es altamente conflictivo debido al establecimiento de una industria de minería ilegal de jade que afecta principalmente a la Sierra de las Minas, abarcando municipios como Teculután, Usumatlán, Cabañas y San Diego, y extendiéndose fuertemente hacia Morales, Izabal.

Hasta ahora no se ha establecido una sola estructura criminal que opere el negocio ilegal de jade, pero las investigaciones de las fuerzas de seguridad han revelado la participación del narcotráfico local, mafias de capital asiático y funcionarios públicos.

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No obstante, en sectores muy específicos como la reserva natural conocida como la Montaña Chiclera, se habla de operaciones del Clan Mendoza, la cual es una de las organizaciones criminales más antiguas, poderosas e influyentes de Guatemala quienes, a diferencia de otras estructuras del narcotráfico, iniciaron su negocio con el despojo violento de territorios y el contrabando, principalmente de ganado.

La minería ilegal de jade en la Sierra de las Minas reúne intereses del narcotráfico local, grupos asiáticos y funcionarios estatales. (MP)

Más tarde se asociaron al cártel mexicano de Los Zetas. De igual forma, uno de los nombres recurrentes en registros de denuncias comunitarias de la Fundación Turcios Lima es el ciudadano taiwanés, señalado de liderar una estructura logística que exporta el mineral hacia Taiwán y China.

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Mientras que un estudio de la Revista de Postgrados de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, refiere que del 2020 al 2022, Zacapa enfrentó una serie de desafíos en términos de seguridad, debido a que, por su situación geográfica y socioeconómica, al ser fronterizo con Honduras, forma parte del corredor seco, aspecto relevante en cuanto a la migración ilegal, contrabando aduanero y trata de personas.