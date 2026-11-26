Un análisis de The Guardian reveló que más de mil soldados rusos se quitaron la vida desde el inicio de la invasión de Ucrania. (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Guardar

Más de 1.000 soldados rusos se quitaron la vida desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, según un análisis de datos confidenciales del organismo estatal de estadísticas de Rusia, Rosstat, realizado por The Guardian. La cifra equivale a un regimiento completo y expone una crisis de moral que el Kremlin no reconoce públicamente.

A finales de octubre de 2024, el sargento Alexei Bolgov, que custodiaba un cuartel militar en la ocupada región de Donetsk, le dijo a su esposa, Natalya, por teléfono: “Es horrible lo que pasa aquí. Te lo contaré cuando vuelva”. Nunca regresó. Cinco semanas después, recién cumplidos los 29 años, caminó unos 300 metros desde el puesto de mando de su unidad, cerca de la localidad de Stepove, se internó en un bosque y se disparó, según un informe escrito de su comandante al que tuvo acceso el diario.

PUBLICIDAD

“El día de su muerte, Bolgov se encontraba en un estado de retraimiento”, escribió su comandante en el documento consultado por The Guardian. El sargento es uno de los más de mil soldados rusos registrados como fallecidos por suicidio desde el comienzo de la guerra, de acuerdo con los datos de Rosstat.

A ellos se suman otras 885 muertes de militares en Ucrania o zonas cercanas clasificadas como lesiones por arma de fuego de “intención indeterminada”, una categoría que, según los expertos consultados, puede encubrir suicidios. El medio identificó varios casos en los que esa clasificación se usó para muertes que, de manera independiente, confirmó como suicidios.

PUBLICIDAD

Las estadísticas oficiales de Rusia clasificaron 885 muertes militares bajo la categoría de lesiones con intención indeterminada. (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Uno de ellos es el de Sergei Savenok, teniente coronel de 62 años de la región de Irkutsk que se había presentado como voluntario en septiembre de 2022. Antes de partir al frente, arengó a sus compañeros en un centro comunitario: “Soy del Donbás. ¡Vamos a aplastarlos, muchachos!”. Fue hallado muerto de un disparo en la ocupada región de Luhansk en julio de 2023. Las autoridades le informaron a su esposa, Yelena, que se trató de un suicidio, pero su nombre no figura entre los casos registrados como tales por Rosstat: el certificado que coincide con su fecha de nacimiento consigna una lesión por disparo de arma de fuego de “intención indeterminada”.

Un caso similar es el de Alexander Lazor, soldado de 21 años muerto cerca de la localidad de Solodke, en la región de Donetsk, durante el verano de 2022. Su familia fue informada de que había muerto en combate y los registros oficiales indican “lesiones de guerra causadas por arma de fuego”. Sin embargo, dos soldados que sirvieron junto a él le dijeron al medio que la unidad había sido informada de que se había quitado la vida. “A toda nuestra unidad le dijeron que se suicidó. Quizás decidieron encubrirlo para que la unidad no quedara mal”, relató uno de ellos, que habló bajo condición de anonimato.

PUBLICIDAD

Una tendencia en aumento desde 2022

Los suicidios registrados dentro de las fuerzas armadas rusas mostraron un incremento anual continuo hasta alcanzar 365 casos en 2025. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Los suicidios militares registrados crecieron a medida que avanzó la guerra: de más de 50 en 2022 pasaron a más de 200 en 2024 y alcanzaron un pico de 365 en 2025, en paralelo al total de bajas rusas. En 2026, pese a que los registros aún están incompletos, la base de datos ya contabiliza casi 300 casos, la segunda cifra más alta de cualquier año del conflicto.

Del total de 1.087 suicidios identificados, al menos 614 ocurrieron en zonas ocupadas de Ucrania o en regiones rusas limítrofes, principalmente Bélgorod y Briansk; otros 113 registros no especifican el lugar de la muerte. Más de la mitad de los casos involucraron armas de fuego, sobre todo cerca de las líneas del frente, y ocurrieron en campamentos militares, posiciones de combate, campos de entrenamiento y domicilios particulares. Entre quienes murieron en la zona de guerra, 43 tenían apenas 18 o 19 años.

PUBLICIDAD

Los datos incluyen además a 108 hombres menores de 25 años que se suicidaron en otros puntos de Rusia, lejos del frente; se presume que algunos eran reclutas, que formalmente no son enviados a combatir en Ucrania pero que suelen ser presionados para firmar contratos que habilitan su despliegue.

Rob Lee, investigador sénior del Foreign Policy Research Institute, vinculó el fenómeno a la coerción dentro de las filas rusas: “Hay claramente mucha coerción usada por el Ejército ruso para forzar a la gente a avanzar. En algunos casos, los abusan, los torturan, usan distintos tipos de abuso físico”, señaló. “No sorprende que algunos se suiciden”, agregó.

PUBLICIDAD

El caso del soldado Alexander Lazor expuso discrepancias entre los reportes de combate entregados a las familias y los testimonios de suicidio en su unidad. (REUTERS/Shamil Zhumatov)

Un subregistro reconocido por activistas

Las cifras de Rosstat surgen de un archivo de más de 11 millones de certificados de defunción obtenido por el grupo de piratas informáticos vinculado a la oposición bielorrusa Cyber Partisans y el colectivo ucraniano Silent Crow. El Kremlin no publica datos sobre suicidios en las fuerzas armadas y trata las cifras de bajas como secreto de Estado.

Activistas y abogados que trabajan con desertores rusos sostienen que el número real es más alto. “Yo diría que es una estimación baja”, afirmó Ivan Chuvilyaev, vocero de Idite Lesom, organización que ayuda a soldados rusos a desertar. “Obviamente, es mucho más”, agregó.

PUBLICIDAD

Chuvilyaev describió el frente como “una lata de conservas” de la que escapa poca información. “Cualquier estadística de Rosstat, como cualquier estadística relacionada con la guerra, son solo informes que pasan por la cadena de mando. Un hombre puede matarse y, en el papel, es un héroe. A sus padres incluso podrían enviarles una medalla”, explicó. Según el vocero, los funcionarios tienen poco interés en un conteo preciso, porque las cifras serían examinadas por mandos superiores.

Chuvilyaev y Lee coincidieron además en que la mayoría de los casos en que soldados rusos se quitaron la vida en el campo de batalla, muchas veces heridos o al ver acercarse un dron ucraniano, probablemente se registran como muertes en combate y no como suicidios, episodios documentados en numerosos videos del frente.

PUBLICIDAD

Deserciones y otra cara de la crisis

Los suicidios son solo una de las señales de un Ejército bajo presión. Hacia fines de mayo de 2025, los tribunales militares rusos habían recibido causas contra 20.662 hombres por negarse a prestar servicio, la mayoría por abandonar su puesto sin autorización, según el medio independiente Mediazona. El portal IStories verificó esos datos y determinó que al menos 49.000 miembros de las fuerzas armadas rusas fueron declarados desertores o ausentes sin permiso.

Los pensamientos suicidas eran frecuentes entre los soldados a los que Idite Lesom ayudó a desertar, según Chuvilyaev. “Por supuesto que aparecen. Es la siguiente parada, después de que un hombre se da cuenta de dónde terminó”, afirmó.

PUBLICIDAD