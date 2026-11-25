El asesor presidencial Yuri Ushakov confirmó que el Kremlin aguarda la respuesta formal de los países europeos. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

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Rusia mantiene abierta la invitación a la Unión Europea (UE) para que exponga en Moscú su posición sobre la guerra en Ucrania y sobre la futura arquitectura de seguridad del continente, mientras el bloque aprobó nuevas restricciones comerciales contra 15 entidades rusas vinculadas al sector militar.

El asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó este miércoles a la televisión pública rusa que la propuesta dirigida a los europeos sigue vigente. “Esperamos. La invitación sigue en pie y confiamos en que los europeos reaccionarán de un modo u otro”, declaró.

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Según Ushakov, Moscú busca conocer con qué planteamiento pretenden intervenir los países europeos en eventuales conversaciones. La iniciativa se produce después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, invitara la semana pasada a representantes de la UE a viajar a la capital rusa para explicar su agenda antes de futuras rondas de paz.

Moscú condiciona la presencia europea en las negociaciones

Putin formuló la invitación durante una rueda de prensa en Shenzhen, China, tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Allí señaló que Washington insiste de forma reiterada en incorporar a representantes de la UE a la mesa de diálogo sobre Ucrania.

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Rusia mantiene vigente la invitación a la Unión Europea para debatir en Moscú sobre la guerra en Ucrania y la seguridad continental. (Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool vía REUTERS)

El mandatario ruso todavía no ha aceptado que el bloque tenga un asiento en las próximas negociaciones. Moscú sostiene que los europeos son parte del conflicto por el suministro de armas a Ucrania. El Kremlin había expresado antes su rechazo a la participación europea y afirmó que Bruselas pretende ganar tiempo para que el Ejército ucraniano se reorganice.

Aun así, Putin indicó que aceptó las propuestas estadounidenses para incluir la seguridad de Ucrania dentro de un marco más amplio de seguridad continental. Ushakov añadió que mantuvo contactos telefónicos con los mediadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff después del encuentro entre los presidentes ruso y estadounidense. También aseguró que Rusia no conversa con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

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Moscú objeta la presencia comunitaria en las mesas de negociación formal debido al suministro de armas hacia Ucrania. (EFE/ Olivier Matthys)

La última ronda tripartita entre Rusia y Ucrania, con mediación de Estados Unidos, concluyó el 11 de noviembre. Los representantes de la UE no participaron de manera directa, aunque estuvieron en Abu Dabi y mantuvieron consultas paralelas con las delegaciones ucraniana y estadounidense. Esta semana, el Kremlin indicó que Bruselas solo podría incorporarse después de una nueva reunión tripartita.

La UE restringe exportaciones a 15 entidades rusas

En paralelo, los 27 Estados miembros de la Unión Europea acordaron endurecer las restricciones a las exportaciones de bienes de doble uso y tecnologías avanzadas de defensa hacia 15 entidades rusas relacionadas con el complejo militar-industrial del país.

Los representantes de Bruselas permanecieron al margen de la mesa principal durante las conversaciones tripartitas en Abu Dabi. (REUTERS/Gleb Garanich)

El Consejo de la UE informó que las organizaciones incluidas pertenecen a la industria militar rusa, tienen nexos con los sectores de defensa y seguridad o contribuyen a sostenerlos. La medida busca elevar la presión sobre Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania.

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Los Estados miembros también retiraron las restricciones comerciales contra otra entidad tras determinar que cesó las actividades que motivaron su inclusión en la lista y ofreció garantías de que no comerciará con Rusia bienes considerados sensibles.

La decisión llegó dos días después de que la Comisión Europea presentara su 22º paquete de sanciones contra Rusia. La propuesta contempla prohibir visados a combatientes y excombatientes rusos, vetar que ciudadanos europeos integren órganos de gobierno de empresas en Rusia y limitar el patrocinio ruso de organizaciones deportivas y culturales europeas.