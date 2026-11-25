La emisión de eurobonos de Guatemala por 800 millones de dólares articula el financiamiento estatal mediante acuerdos con inversionistas globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas, colocó el lunes 23 de noviembre bonos del Tesoro por USD 800 millones en el mercado internacional, con vencimiento en 2039, en una operación que obtuvo el menor diferencial de tasa de su historia y permitirá financiar partidas presupuestarias pendientes de ejecución.

La emisión recibió ofertas por USD 2.500 millones, equivalentes a 3,2 veces el monto colocado. Durante el proceso, la demanda llegó a un máximo de USD 3.000 millones, por encima del promedio de 2,8 veces registrado este año entre operaciones soberanas comparables.

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Más de 110 inversionistas de Norteamérica, Europa y América Latina participaron de la colocación, cuyo monto equivale a unos Q6.100 millones. Se trató de la primera operación de deuda externa del país desde julio de 2025 y de la tercera emisión consecutiva de eurobonos del Gobierno guatemalteco en los últimos tres años.

El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala informa la colocación de 800 millones de dólares en bonos del tesoro con vencimiento en 2039 en el mercado internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diferencial más bajo en emisiones soberanas en dólares

Los títulos emitidos tienen un plazo medio de 12,5 años, una tasa cupón anual de 6,600% y un precio de colocación de 98,335% sobre su valor nominal. El diferencial respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se ubicó en 185 puntos básicos, equivalente a 1,85 puntos porcentuales.

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Ese margen quedó 95 puntos básicos por debajo del promedio de las colocaciones recientes de Guatemala y representó el nivel más bajo alcanzado por el país en sus emisiones internacionales en dólares. El diferencial refleja el costo adicional que los inversores exigen para prestarle recursos a un gobierno en vez de invertir en deuda estadounidense.

Un margen más reducido implica una menor percepción de riesgo sobre la capacidad de pago del emisor. El Ministerio de Finanzas Públicas indicó que la demanda obtenida permitió alcanzar esas condiciones financieras en la emisión con vencimiento en 2039.

La colocación se concretó mientras el Congreso de la República analiza el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027. La operación forma parte del cupo de deuda bonificable autorizado por el Legislativo dentro del presupuesto vigente, que asciende a Q168.000 millones.

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El endeudamiento público guatemalteco alcanzó Q252.478 millones al cierre de septiembre de 2026, de acuerdo con el reporte de Operaciones de Crédito Público. Esa cifra integra las obligaciones internas y externas del Estado, y podría aumentar antes del cierre del ejercicio fiscal porque aún resta completar parte del financiamiento autorizado para el año.

En 2023, el saldo de la deuda pública era de Q222.575,73 millones. La diferencia respecto del nivel registrado en septiembre representa un incremento de Q29.902 millones, equivalente a 13,4%, en menos de tres años.

Intereses, gasto social e infraestructura entre los destinos de los fondos

El exanalista de Operaciones de Crédito Público Fredy Arizmendy Gómez advirtió que la nueva emisión elevará las presiones sobre el servicio de la deuda. Con la tasa pactada, estimó que el Estado deberá destinar cerca de Q400 millones anuales desde 2027 solamente al pago de intereses de esta colocación.

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Los recursos ingresarán a la caja fiscal en los próximos días, una vez concluida la liquidación de la operación. El Gobierno los utilizará para cubrir al menos cinco rubros de gasto incluidos en el presupuesto.

Entre los destinos previstos figura la atención a beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. También se financiarán obras viales y proyectos de infraestructura económica y social en distintas zonas del país.

Parte de los fondos se destinará a la compra de equipo educativo, cultural, recreativo, de transporte y comunicaciones. La asignación incluye además la adquisición de armamento para la Policía Nacional Civil.

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La emisión también contribuirá a compensar ingresos que el Estado dejó de percibir por las exenciones temporales del impuesto al valor agregado y del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. Ambas medidas fueron establecidas mediante el Decreto 22-2026 ante el aumento de los precios internacionales de los combustibles.

Guatemala mantiene vencimientos de deuda externa escalonados para los próximos años. El 5 de junio de 2027 vencerá un eurobono por USD 500 millones; el 13 de febrero de 2028, otro por USD 700 millones, y el 10 de agosto de 2029, una emisión adicional por USD 500 millones.

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El Ministerio de Finanzas Públicas sostuvo que el financiamiento a largo plazo permite ordenar el calendario de pagos y reducir las presiones sobre las finanzas públicas en los próximos años. También señaló que la operación limita la competencia del Estado por recursos crediticios con los hogares y las empresas que recurren a la banca local.